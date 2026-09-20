Doanh nghiệp chung tay dọn rác tại TP.HCM

Bên cạnh điểm cầu tại TP.HCM và Hà Nội, chiến dịch World Cleanup Day 2026 cũng được Let’s Do It Vietnam hưởng ứng đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước ẢNH: NVCC

Chương trình Ngày dọn rác Thế giới (World Cleanup Day 2026) được phối hợp tổ chức và đồng hành giữa dự án Let's Do It Vietnam, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM cùng các doanh nghiệp cam kết vì sự phát triển bền vững bao gồm: Công ty Honda Việt Nam, Unilever Việt Nam, Easia Travel, Hirdaramani Vietnam - FGL, khách sạn Hilton Garden Inn Hanoi.

Đại diện Điều phối Quốc gia, Let's Do It Vietnam và Ngày Dọn rác Thế Giới tại Việt Nam chia sẻ, rác thải nhựa không chỉ là mối đe dọa với hệ sinh thái mà còn phản ánh thói quen tiêu dùng chưa bền vững của chúng ta. Chiến dịch năm nay không dừng lại ở hành động nhặt rác, mà hướng tới việc thay đổi tư duy: Ngăn chặn rác thải ngay tại nguồn và coi rác thải là tài nguyên cần được đưa trở lại chuỗi tuần hoàn. Mỗi hành động nhỏ của từng cá nhân hôm nay chính là nền tảng để tạo nên một đô thị giảm thiểu nhựa trong tương lai. Thông qua hoạt động thu gom và phân loại rác trực tiếp, chương trình kêu gọi cộng đồng giảm thiểu sử dụng nhựa một lần, tăng cường tái chế và quản lý tài nguyên hiệu quả, góp phần xây dựng các đô thị xanh và bền vững.

Lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam phát biểu tại sự kiện ẢNH: NVCC

Trước đó, sự kiện Ngày dọn rác Thế giới cũng đã diễn ra tại khu vực công viên Bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội). Sự kiện thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm tình nguyện viên, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, ngăn chặn rác thải nhựa ngay tại nguồn và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn cho đô thị bền vững.

Góp mặt tại sự kiện, bà Siisi Saetalu - Đại biện lâm thời Estonia tại Việt Nam nhấn mạnh: “Ngày Dọn rác Thế giới không chỉ đơn thuần là đi nhặt rác, mà còn là câu chuyện về việc mỗi người tự giác nhận trách nhiệm với chính nơi mình sinh sống. Dù khoảng cách địa lý giữa Hà Nội và Tallinn hay Việt Nam và Estonia có xa xôi đến đâu, chúng ta đều chung một mục tiêu hướng tới. Việc một cá nhân nhặt một mẩu rác tuy nhỏ bé, nhưng khi được người khác nhìn thấy, họ sẽ cùng chung tay tham gia và tiếp tục truyền cảm hứng cho những người xung quanh".



Bên cạnh điểm cầu tại TP.HCM và Hà Nội, chiến dịch World Cleanup Day 2026 cũng được Let’s Do It Vietnam hưởng ứng đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Lâm Đồng và Cần Thơ. Tổng cộng, hơn 10.000 tình nguyện viên trên 22 tỉnh thành đã hưởng ứng, chung tay vì một Việt Nam không rác thải.