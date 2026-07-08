Doanh nghiệp chung tay vì trẻ em tự kỷ

Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Dự kiến vào ngày 12.7 sắp tới tại Hà Nội, Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam (TMIV) sẽ tổ chức sự kiện tổng kết dự án "Yêu trọn niềm vui", một sáng kiến giáo dục nghệ thuật dành cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ được TMIV khởi xướng nhằm hỗ trợ trẻ em bị rối loạn tâm lý, tự kỷ...
Dự án “Yêu trọn niềm vui” được Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam (TMIV) triển khai từ tháng 11.2025 đến tháng 6.2026, tổng cộng đã có 3 khóa học nghệ thuật trực tiếp gồm 72 buổi học cùng trẻ tự kỷ ở Hà Nội và hai khóa học trực tuyến dành cho hơn 130 trẻ em có nhu cầu đặc biệt đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau hơn 6 tháng đồng hành, các học viên đã hoàn thành hơn 1.300 tác phẩm nghệ thuật.
Dự kiến vào ngày 12.7 sắp tới, TMIV sẽ tổ chức sự kiện tổng kết nhằm giới thiệu những thành quả sáng tạo được giới thiệu tới cộng đồng, lan tỏa thông điệp về sự thấu hiểu, hòa nhập và tôn trọng sự khác biệt. Bên cạnh khu vực trải nghiệm, sự kiện cũng mở ra các không gian tương tác, vui chơi và hoạt động trải nghiệm nghề, tạo điều kiện để trẻ và cộng đồng cùng kết nối và thấu hiểu, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp cho trẻ đặc biệt.
PV Thanh Niên giới thiệu một số tác phẩm của trẻ tự kỷ dự kiến được chia sẻ trong sự kiện tổng kết sắp tới:
Bình luận (0)