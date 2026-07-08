Doanh nghiệp chung tay vì trẻ em tự kỷ

Dự án “Yêu trọn niềm vui” tại Tổ hợp không gian sáng tạo COMPLEX 01 (Hà Nội) - một sáng kiến giáo dục nghệ thuật dành cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ được TMIV khởi xướng và triển khai cùng Tòhe ẢNH: TMIV

Dự án “Yêu trọn niềm vui” được Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam (TMIV) triển khai từ tháng 11.2025 đến tháng 6.2026, tổng cộng đã có 3 khóa học nghệ thuật trực tiếp gồm 72 buổi học cùng trẻ tự kỷ ở Hà Nội và hai khóa học trực tuyến dành cho hơn 130 trẻ em có nhu cầu đặc biệt đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau hơn 6 tháng đồng hành, các học viên đã hoàn thành hơn 1.300 tác phẩm nghệ thuật.



Dự kiến vào ngày 12.7 sắp tới, TMIV sẽ tổ chức sự kiện tổng kết nhằm giới thiệu những thành quả sáng tạo được giới thiệu tới cộng đồng, lan tỏa thông điệp về sự thấu hiểu, hòa nhập và tôn trọng sự khác biệt. Bên cạnh khu vực trải nghiệm, sự kiện cũng mở ra các không gian tương tác, vui chơi và hoạt động trải nghiệm nghề, tạo điều kiện để trẻ và cộng đồng cùng kết nối và thấu hiểu, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp cho trẻ đặc biệt.

PV Thanh Niên giới thiệu một số tác phẩm của trẻ tự kỷ dự kiến được chia sẻ trong sự kiện tổng kết sắp tới:

Dự án đồng hành cùng trẻ tự kỷ với niềm tin rằng mỗi em nhỏ đều có một thế giới nội tâm cần được lắng nghe, một năng lực sáng tạo cần được khơi mở và một quyền chính đáng được hiện diện trong đời sống cộng đồng ẢNH: TMIV

Sau nhiều tháng đồng hành, những tác phẩm được trưng bày tại sự kiện trải nghiệm nghệ thuật “Yêu trọn niềm vui”, không đơn thuần dừng lại ở kết quả của một lớp học mỹ thuật, mà chính là những dấu mốc nhỏ nhưng đầy sự bền bỉ trong hành trình trẻ học cách quan sát, cảm nhận, lựa chọn màu sắc, vẽ nét, tạo hình, gọi tên cảm xúc và chia sẻ với những người xung quanh ẢNH: TMIV

Với nhiều trẻ tự kỷ, ngôn ngữ không phải lúc nào cũng là con đường dễ dàng nhất để bộc lộ cảm xúc. Nghệ thuật, bằng màu sắc, đường nét, chất liệu và sự tự do trong biểu đạt, có thể trở thành một “ngôn ngữ thứ hai”, nơi các em được quan sát, lựa chọn, thử nghiệm và kể câu chuyện của mình theo cách riêng ẢNH: TMIV

Trong bối cảnh nhận thức xã hội về rối loạn phổ tự kỷ ngày càng được quan tâm, việc tạo thêm những môi trường an toàn, tôn trọng và giàu tính khích lệ cho trẻ là một nhu cầu thiết thực và cần sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổ chức ẢNH: TMIV

Cần thêm sự đồng cảm của xã hội để thấu hiểu, kết nối giữa trẻ tự kỷ, gia đình, nhà trường và cộng đồng ẢNH: TMIV

Với nhiều trẻ tự kỷ, ngôn ngữ không phải lúc nào cũng là con đường dễ dàng nhất để bộc lộ cảm xúc ẢNH: TMIV



