Doanh nghiệp đã sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan triển lãm "Những thành tựu trong phát triển kinh tế tư nhân và các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân" nhân Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân ngày 18.5.2025 ẢNH: TTXVN

Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp: Tâm lý "phòng thủ"của doanh nghiệp đã được xóa bỏ

ẢNH: NVCC

Trước đây, nhiều doanh nghiệp tư nhân không dám "làm hết mình" vì sự biến động của chính sách rất lớn. Các nghị quyết mới của Đảng đã xóa đi tâm lý "phòng thủ, làm cầm chừng" trong một bộ phận doanh nghiệp. Tuy nhiên, hành trình biến chủ trương thành hiện thực cuộc sống cần có thời gian. Do vậy đòi hỏi từ chủ trương đến các chính sách cụ thể, trong thực thi từ T.Ư đến địa phương cần có thống nhất cao để hoàn toàn xóa bỏ tâm lý "phòng thủ" như nói trên.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong kỷ nguyên mới, Đảng và Nhà nước cần tạo ra một hệ sinh thái theo ngành. Ở đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm lực mạnh bứt phá thành những đơn vị dẫn đầu, đạt quy mô châu lục và tầm cỡ thế giới. Đối với lĩnh vực nông nghiệp với lợi thế về quy mô ở một số ngành như lúa gạo, cà phê, điều hay thủy sản… thì điều này hoàn toàn khả thi. Bên cạnh đó, tạo môi trường để các doanh nghiệp tư nhân có thể liên kết với nhau với sự dẫn dắt của doanh nghiệp đầu đàn. Đồng thời tạo cơ chế hợp tác giữa khối tư với khối công nhằm tạo thành phong trào rộng khắp "công tư cùng kiến quốc" để đưa đất nước tiến nhanh hơn.

Trong nhiều năm qua, nông nghiệp luôn đóng vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Trong kỷ nguyên xanh, các sản phẩm nông nghiệp của VN không chỉ nhiều về lượng mà phải bền vững và thân thiện về môi trường. Với ngành cà phê, chúng tôi đang hợp tác với nông dân đẩy mạnh sản xuất trung hòa carbon. Tuy nhiên, các khâu thủ tục để xác nhận và cấp tín chỉ, thị trường giao dịch vẫn còn chậm. Đây là những việc cần tích cực đẩy mạnh khi kỷ nguyên mới đang đến gần.

Ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Thắng Jean: Chính sách trở thành động lực, thay vì rào cản

ẢNH: ĐỘC LẬP

Lực lượng doanh nhân luôn luôn sẵn sàng vượt qua khó khăn để vươn lên, đóng góp vào hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. Phấn khởi nhất là kinh tế tư nhân đã được nhìn nhận là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tôi nghĩ rằng tất cả doanh nhân đều kỳ vọng các chính sách sẽ mở hướng đi mới, tháo gỡ những điểm nghẽn như giảm thủ tục hành chính, chính quyền 2 cấp chuyển sang mô hình phục vụ thay vì quản lý và đặc biệt không hình sự hóa các sai phạm về kinh tế sẽ thúc đẩy doanh nhân, doanh nghiệp tự tin, hướng đến phát triển bền vững. Tinh thần của các chính sách đã nhấn mạnh xây dựng thể chế đồng bộ, thông suốt, loại bỏ điểm nghẽn. Khi chính sách trở thành động lực thay vì rào cản, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ phát huy hết tiềm năng đổi mới, trở thành lực lượng kiến tạo xu thế bước vào kỷ nguyên thịnh vượng của đất nước.

Ông Trần Văn Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Dừa Bến Tre (BEINCO): Định hướng đúng, cần hành động nhanh

ẢNH: NVCC

Trong thời gian qua, đông đảo người dân, đặc biệt là cộng đồng trí thức và doanh nhân ai cũng rất phấn khởi với "bộ tứ nghị quyết" mà Đảng đã định hướng. Trong cộng đồng doanh nhân, sự phấn khởi càng lên cao khi ai cũng muốn "vươn mình" để trở nên lớn mạnh hơn, có thể hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng thế giới và thị trường toàn cầu trong kỷ nguyên mới; đặc biệt là muốn tham gia đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và đất nước. Nếu ví "bộ tứ nghị quyết" như ngọn hải đăng dẫn lối cho dân tộc thì điều mà xã hội đang cần chính là "con đường" để đưa đến đích trở thành quốc gia có thu nhập cao. "Con đường" mà cộng đồng doanh nghiệp mong đợi chính là những chủ trương đó sẽ được thể chế hóa và chi tiết hóa bằng các văn bản pháp luật như: luật, nghị định, thông tư như thế nào để tạo ra một hệ sinh thái công bằng và sòng phẳng giữa các thành phần kinh tế, phải đơn giản để doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ tiếp cận.

Trong kỷ nguyên mới, để dân tộc vươn mình, chúng ta phải xây dựng một môi trường pháp luật hiện đại mà ở đó người dân và doanh nghiệp có thể vận dụng để định hướng tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát triển, làm giàu cho bản thân và cộng đồng.

Ông Nguyễn Duy Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Global Home: Doanh nghiệp chưa bao giờ có "bệ phóng" thuận lợi như hiện nay

ẢNH: NVCC

Tôi cho rằng chưa bao giờ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có được một "bệ phóng" thuận lợi như hiện nay. Bởi thể chế đang từng bước hoàn thiện, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng rõ ràng, thực chất hơn. Đây là những yếu tố nền tảng giúp doanh nghiệp không chỉ tồn tại, mà còn có thể vươn xa trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu. Từ bệ đỡ đó, doanh nghiệp Việt kỳ vọng không chỉ làm chủ thị trường nội địa, mà còn tự tin bước ra thế giới với sản phẩm, dịch vụ mang bản sắc và chất lượng quốc tế. Tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững sẽ trở thành ADN của doanh nhân Việt. Các thế hệ doanh nhân kế tiếp sẽ không chỉ là người làm kinh tế, mà còn là người kiến tạo giá trị xã hội, góp phần nâng cao vị thế quốc gia.

Tất nhiên, bệ phóng chỉ phát huy tác dụng khi doanh nghiệp dám nghĩ lớn, làm thật và kiên trì theo đuổi giá trị dài hạn. Tôi tin rằng nếu giữ được bản lĩnh và tinh thần phụng sự, doanh nhân Việt sẽ viết nên những chương mới đầy tự hào trong hành trình phát triển đất nước.

Ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Tập đoàn TTC: Sẽ có nhiều thương hiệu Việt vươn ra khu vực và thế giới

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong những năm gần đây, môi trường thể chế và chính sách cho doanh nghiệp đã được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, "bộ tứ nghị quyết" của Bộ Chính trị đã tạo nên một bệ phóng vững chắc. Đây không chỉ là những định hướng chung mà đi thẳng vào tháo gỡ những điểm nghẽn then chốt, giúp doanh nghiệp yên tâm hơn trong việc hoạch định chiến lược dài hạn. Có thể nói, tư duy và cam kết chính trị ở cấp cao nhất đã được khẳng định, mở ra một con đường rõ ràng hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nhân trẻ.

Tuy nhiên, để biến bệ phóng thành sức bật, yếu tố quan trọng nhất vẫn là lực đẩy từ thực thi chính sách. Chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai nhanh chóng, nhất quán và minh bạch, đồng thời loại bỏ được những rào cản hành chính, thủ tục không cần thiết. Song song, nội lực của chính doanh nghiệp về vốn, công nghệ, quản trị và con người cũng phải được củng cố.

Bước vào kỷ nguyên mới, đây sẽ là cuộc chơi của sáng tạo, tốc độ và tính chuyên nghiệp. Doanh nhân trẻ được kỳ vọng sẽ tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển bền vững và nâng cao quản trị theo chuẩn quốc tế. Niềm tin đặt ra là trong 5 - 10 năm tới, sẽ có nhiều thương hiệu Việt vươn ra khu vực và thế giới, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ VN trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Ông Trần Quốc Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển sản xuất thương mại Sài Gòn (Sadaco): Động lực thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi, thích nghi với điều kiện mới

ẢNH: NVCC

Hàng loạt chính sách rất quan trọng mà Đảng và Chính phủ đã đưa ra khiến đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp cảm thấy tự hào, xúc động vì lần đầu tiên được công nhận có vai trò quan trọng nhất. Điều đó cũng là động lực thúc đẩy doanh nghiệp tự đổi mới bản thân, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để tiết giảm chi phí, đương đầu với các khó khăn thách thức mới. Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội mà các chính sách tạo ra để mở rộng, đa dạng hóa thị trường. Khi tìm thêm được các đối tác mới thì sẽ gia tăng sức chống chọi với khó khăn, đặc biệt thị trường thế giới có nhiều biến động thách thức. Song song, doanh nghiệp cũng sẽ nhìn nhận và xây dựng văn hóa doanh nghiệp thích nghi với môi trường mới.

Tất cả doanh nghiệp đều hy vọng với sự thực hiện quyết liệt các chính sách mới của nhà nước sẽ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, hiện đại hóa, mở rộng thị trường. Sự tin tưởng đó cũng giúp doanh nghiệp thích nghi và bắt kịp xu thế mới, từ đó sẽ có những chiến lược mới phù hợp và khả thi, mang lại kết quả cao.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Xuân Nguyên: Thúc đẩy tinh thần nội tại của kinh tế tư nhân

ẢNH: NVCC

Những chủ trương, chính sách được đề cập tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến tinh thần của giới doanh nhân như chúng tôi. Sau 5 tháng đi vào cuộc sống, các cấp chính quyền hiện đang thay đổi nhanh thì cộng đồng doanh nghiệp cũng không thể đứng ngoài mà phải nhanh chóng thay đổi để thích nghi với môi trường mới. Cộng đồng doanh nghiệp đang chuẩn bị sẵn sàng cho sự bứt phá, với niềm tin mạnh mẽ vào vai trò kiến tạo môi trường phát triển của Đảng và Nhà nước.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ): Môi trường kinh doanh đang tạo thêm động lực cho doanh nghiệp

ẢNH: NVCC

Tinh thần doanh nhân phấn khởi rất nhiều trước những thay đổi về chủ trương, chính sách. Đặc biệt đối với ngành vàng, các quy định xóa bỏ độc quyền vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu mở ra môi trường kinh doanh mới, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế. Vấn đề tồn tại lâu nay đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành này là nguồn nguyên liệu cho hoạt động trang sức mỹ nghệ. Trong mảng kinh doanh của PNJ, vàng trang sức chiếm 90%, còn lại tỷ lệ nhỏ là vàng miếng. Chính vì vậy mà nguồn nguyên liệu là yếu tố then chốt cho sự phát triển, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Quy định mới cho phép ngân hàng, doanh nghiệp nhập khẩu vàng nguyên liệu, điều này giải quyết vấn đề tồn tại của doanh nghiệp trong nhiều năm qua. Không những PNJ mà các doanh nghiệp trong ngành cũng mừng.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang chờ đợi những chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống với những quy định hướng dẫn cụ thể hơn. Khi môi trường kinh doanh minh bạch thì những doanh nghiệp đầu tư quy chuẩn về công nghệ, về hệ thống phân phối… sẽ có lợi thế, từ đó cạnh tranh trên thị trường sẽ tốt hơn. Các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm tới kỳ vọng sẽ thuận lợi hơn.

VN và cả thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới. Đây là thời cơ quan trọng không kém giai đoạn Đổi mới những năm 90. Nếu biết tận dụng thời cơ, doanh nghiệp Việt có thể phát triển mạnh mẽ bằng chính nội lực của mình.

Ông Phạm Quốc Liêm, Chủ tịch Công ty CP Nông nghiệp U&I (Unifarm): Doanh nhân phấn khởi

ẢNH: NVCC

Có 2 chính sách nổi bật trong năm nay được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Từng câu chữ trong đó đều rất đắt giá vì bám sát thực tiễn phát triển, hơi thở cuộc sống. Do vậy nó tạo ra không khí phấn khởi với các doanh nhân vì có cảm giác lãnh đạo đất nước thấu hiểu được mình. Để chủ trương đi vào cuộc sống cần rất nhiều chính sách cụ thể và mất nhiều thời gian. Do vậy, điều mà cộng đồng doanh nghiệp mong muốn nhất lúc này là làm sao rút ngắn được thời gian đó và quan trọng nhất là hành lang pháp lý rõ ràng để doanh nghiệp hoạt động. Nghị quyết cũng đã đặt mục tiêu cắt giảm thời gian và chi phí khâu thủ tục hành chính ít nhất 30%. Chúng tôi mong càng sớm thành hiện thực càng tốt để doanh nghiệp có thể phát huy hết nội lực của mình.