Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Doanh nghiệp đang 'dịch chuyển' văn phòng ra ngoại thành

Đình Sơn
Đình Sơn
15/05/2026 11:29 GMT+7

Tại TP.HCM đang hình thành xu thế các doanh nghiệp dịch chuyển ra khu vực ngoại thành thuê văn phòng thay vì chen chúc ở trung tâm vì giá thuê mặt bằng rẻ hơn.

Một nghiên cứu của Knight Frank Việt Nam cho thấy, tổng diện tích văn phòng hấp thụ ròng tại các khu vực ngoài trung tâm trong 10 năm qua đạt gần 200.000 m2, cao hơn khoảng 50% so với khu vực khu vực trong trung tâm (CBD) và gần gấp 4 lần so với các khu vực phía nam và TP.Thủ Đức cũ.

Diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong xu hướng thuê văn phòng của doanh nghiệp, khi ngày càng nhiều khách thuê ưu tiên các tòa nhà chất lượng cao tại khu vực ngoài trung tâm với lợi thế về chi phí, kết nối giao thông thuận tiện và diện tích sàn lớn hơn.

Giá thuê trung bình theo tháng tại các khu vực ngoài trung tâm đã tăng từ khoảng 18 USD/m2 (474.000 đồng/m2) trong năm 2015 lên 26 USD/m2 (685.000 đồng/m2) trong quý 1/2026, ghi nhận tốc độ tăng trưởng tương đương khu trung tâm trong cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với các tòa nhà hạng A tại trung tâm, nơi giá thuê đã vượt 50 USD/m2 (1.317.000 đồng/m2).

Doanh nghiệp đang 'dịch chuyển' văn phòng ra ngoại thành - Ảnh 1.

Hiện các doanh nghiệp đang chọn "di dời" ra ngoại thành thuê văn phòng để tiết giảm chi phí thay vì dồn vào trung tâm

Ông Alex Crane, Giám đốc điều hành Knight Frank Việt Nam nhận định, các khu vực văn phòng cho thuê ngoài trung tâm không còn được xem là lựa chọn thứ cấp. Trong 10 năm qua, khách thuê ngày càng sẵn sàng triển khai chiến lược dài hạn cho việc thuê văn phòng ngoài khu CBD, đặc biệt khi giá thuê, chỗ đậu xe, thời gian di chuyển và tiêu chuẩn tòa nhà phù hợp hơn với nhu cầu vận hành.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi các dự án hạ tầng lớn và sự mở rộng mạnh mẽ của các khu dân cư ngoài trung tâm. Các khu vực như Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh và quận 7 cũ ghi nhận nhu cầu thuê gia tăng từ các doanh nghiệp công nghệ, hậu cần, dịch vụ chuyên nghiệp và sản xuất.

Đáng chú ý, tỷ lệ trống tại các khu vực ngoài trung tâm vẫn ở mức kiểm soát được dù nguồn cung tăng mạnh trong 10 năm qua. Tỷ lệ trống tăng từ 7% năm 2015 lên 13% năm 2025, song tổng diện tích trống vẫn thấp hơn đáng kể so với khu trung tâm.

"Câu chuyện văn phòng ngoài trung tâm tại TP.HCM hiện phản ánh sự trưởng thành của thị trường hơn là một giải pháp thay thế. Hạ tầng phát triển, xu hướng làm việc thay đổi và áp lực tối ưu chi phí đang tái định hình bản đồ văn phòng của thành phố theo hướng rất rõ nét", ông Alex Crane nhận định.

Knight Frank Việt Nam dự báo, các khu vực văn phòng ngoài trung tâm sẽ tiếp tục duy trì khả năng phục hồi tích cực trong dài hạn, nhờ động lực từ hạ tầng, quá trình mở rộng đô thị và nhu cầu thuê ngày càng gia tăng ngoài khu vực trung tâm.

Tin liên quan

TP.HCM sẽ có tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam

TP.HCM sẽ có tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam

Ngày 13.5, Masterise Homes, thành viên của Masterise Group chính thức ra mắt tòa tháp One Central Saigon đối diện chợ Bến Thành, với quy mô thuộc nhóm tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Văn phòng cho thuê Bất động sản địa ốc TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận