Doanh nghiệp đang 'dịch chuyển' văn phòng ra ngoại thành

Một nghiên cứu của Knight Frank Việt Nam cho thấy, tổng diện tích văn phòng hấp thụ ròng tại các khu vực ngoài trung tâm trong 10 năm qua đạt gần 200.000 m2, cao hơn khoảng 50% so với khu vực khu vực trong trung tâm (CBD) và gần gấp 4 lần so với các khu vực phía nam và TP.Thủ Đức cũ.

Diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong xu hướng thuê văn phòng của doanh nghiệp, khi ngày càng nhiều khách thuê ưu tiên các tòa nhà chất lượng cao tại khu vực ngoài trung tâm với lợi thế về chi phí, kết nối giao thông thuận tiện và diện tích sàn lớn hơn.

Giá thuê trung bình theo tháng tại các khu vực ngoài trung tâm đã tăng từ khoảng 18 USD/m2 (474.000 đồng/m2) trong năm 2015 lên 26 USD/m2 (685.000 đồng/m2) trong quý 1/2026, ghi nhận tốc độ tăng trưởng tương đương khu trung tâm trong cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với các tòa nhà hạng A tại trung tâm, nơi giá thuê đã vượt 50 USD/m2 (1.317.000 đồng/m2).

Hiện các doanh nghiệp đang chọn "di dời" ra ngoại thành thuê văn phòng để tiết giảm chi phí thay vì dồn vào trung tâm

Ông Alex Crane, Giám đốc điều hành Knight Frank Việt Nam nhận định, các khu vực văn phòng cho thuê ngoài trung tâm không còn được xem là lựa chọn thứ cấp. Trong 10 năm qua, khách thuê ngày càng sẵn sàng triển khai chiến lược dài hạn cho việc thuê văn phòng ngoài khu CBD, đặc biệt khi giá thuê, chỗ đậu xe, thời gian di chuyển và tiêu chuẩn tòa nhà phù hợp hơn với nhu cầu vận hành.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi các dự án hạ tầng lớn và sự mở rộng mạnh mẽ của các khu dân cư ngoài trung tâm. Các khu vực như Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh và quận 7 cũ ghi nhận nhu cầu thuê gia tăng từ các doanh nghiệp công nghệ, hậu cần, dịch vụ chuyên nghiệp và sản xuất.

Đáng chú ý, tỷ lệ trống tại các khu vực ngoài trung tâm vẫn ở mức kiểm soát được dù nguồn cung tăng mạnh trong 10 năm qua. Tỷ lệ trống tăng từ 7% năm 2015 lên 13% năm 2025, song tổng diện tích trống vẫn thấp hơn đáng kể so với khu trung tâm.

"Câu chuyện văn phòng ngoài trung tâm tại TP.HCM hiện phản ánh sự trưởng thành của thị trường hơn là một giải pháp thay thế. Hạ tầng phát triển, xu hướng làm việc thay đổi và áp lực tối ưu chi phí đang tái định hình bản đồ văn phòng của thành phố theo hướng rất rõ nét", ông Alex Crane nhận định.

Knight Frank Việt Nam dự báo, các khu vực văn phòng ngoài trung tâm sẽ tiếp tục duy trì khả năng phục hồi tích cực trong dài hạn, nhờ động lực từ hạ tầng, quá trình mở rộng đô thị và nhu cầu thuê ngày càng gia tăng ngoài khu vực trung tâm.