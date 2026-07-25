Doanh nghiệp kiến nghị 5 nhóm vấn đề về kinh tế tư nhân tại Cà Mau

Chiều 24.7, tại Cà Mau, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Phiên đối thoại tỉnh Cà Mau.

Chương trình được tổ chức kết hợp với hoạt động xúc tiến thương mại "Tăng cường năng lực doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng nội địa và toàn cầu" trong khuôn khổ Hành trình Sức khỏe xanh mùa 4.

Tham dự chương trình có anh Phan Tấn Đạt, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Cà Mau, cùng đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và hơn 100 doanh nhân Cà Mau, TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai và nhiều địa phương khác.

Tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền

Anh Phan Tấn Đạt phát biểu tại phiên đối thoại ẢNH: BTC

Theo ban tổ chức, điểm mới của VPSF 2026 là kết hợp đối thoại chính sách với xúc tiến thương mại, tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, hệ thống phân phối và các đối tác trong chuỗi giá trị.

Phát biểu tại phiên đối thoại, anh Phan Tấn Đạt nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của VPSF 2026 là "Đồng kiến tạo chính sách". Theo anh Đạt, doanh nghiệp địa phương muốn phát triển bền vững không chỉ cần sản phẩm tốt mà còn phải chuẩn hóa chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đầu tư thương hiệu, nâng cao năng lực quản trị, logistics, ứng dụng công nghệ và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển xanh của thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp để phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời phát huy mạng lưới kết nối thị trường, đối tác và nguồn lực trên cả nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử thông tin tại diễn đàn ẢNH: BTC

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử khẳng định địa phương có nhiều tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực thủy sản, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Với phương châm "Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển - Người dân thụ hưởng", tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và kết nối thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp.

5 nhóm vấn đề cần ưu tiên kiến nghị

Tại các phiên tọa đàm, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp đã chia sẻ giải pháp giúp doanh nghiệp Cà Mau tận dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường. Đại diện Sở Công thương Cà Mau cho biết, địa phương có hơn 300 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên và hơn 236 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Sản phẩm của địa phương đã có mặt tại khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, hướng tới mục tiêu mở rộng lên khoảng 100 thị trường vào năm 2030, đồng thời nâng kim ngạch xuất khẩu từ khoảng 2,8 tỉ USD năm 2026 lên 4 tỉ USD.

Các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và hơn 100 doanh nhân đến từ Cà Mau, TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai và nhiều địa phương khác tham gia chương trình ẢNH: BTC

Các diễn giả cũng nhấn mạnh doanh nghiệp cần xây dựng tư duy phát triển toàn cầu, quản trị dựa trên dữ liệu, chủ động bảo hộ sở hữu trí tuệ và coi thương mại điện tử là yêu cầu tất yếu.

Kết thúc chương trình, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cà Mau xác định 5 nhóm vấn đề cần ưu tiên kiến nghị gồm: hoàn thiện thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ; mở rộng thị trường và xúc tiến thương mại; phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các kiến nghị sẽ được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và chuyển tới các cơ quan Trung ương đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

5 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết tại diễn đàn ẢNH: BTC

Điểm nhấn của sự kiện là 5 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã Cà Mau với các hệ thống phân phối và đối tác đến từ TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai cùng nhiều địa phương.

Các thỏa thuận tập trung vào kết nối sản xuất - tiêu thụ nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, phát triển thị trường và hợp tác trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Ban tổ chức kỳ vọng những cam kết này sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa thành các hợp đồng, chuỗi liên kết và thị trường mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.