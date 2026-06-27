Ngày 26.6, tại Đắk Lắk, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026).

Xây dựng cơ chế đồng hành lâu dài với doanh nghiệp địa phương

Phát biểu khai mạc, anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, khẳng định mục tiêu của diễn đàn không chỉ dừng lại ở việc tổ chức một phiên đối thoại chính sách mà hướng tới xây dựng cơ chế đồng hành lâu dài với cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Đây cũng là cơ hội mở không gian phát triển mới cho kinh tế tư nhân Đắk Lắk.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Theo anh Đặng Hồng Anh, ưu tiên đầu tiên là kết nối doanh nghiệp Đắk Lắk với mạng lưới doanh nhân trẻ trên cả nước, đưa các sản phẩm địa phương đến hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ, sàn thương mại điện tử và thị trường xuất khẩu; đồng thời kết nối các dự án tiềm năng với các nhà đầu tư có năng lực. Cùng đó, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, năng lực quản trị, hoàn thiện thương hiệu để nâng cao sức cạnh tranh.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng cho rằng diễn đàn cần trở thành kênh phản ánh những khó khăn về đất đai, vốn, thủ tục đầu tư, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tiêu chuẩn xuất khẩu, qua đó góp phần tháo gỡ các rào cản về chính sách. Quan trọng hơn cả, hiệu quả của một phiên đối thoại phải được đo bằng số lượng kết nối mới, đơn hàng mới, dự án mới và những vướng mắc thực sự được giải quyết sau diễn đàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại chương trình ẢNH: CTV

Doanh nghiệp phát triển thì địa phương mới phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đánh giá cao sáng kiến tổ chức VPSF 2026, cho rằng đây không chỉ là diễn đàn đối thoại chính sách mà còn là cơ chế kết nối nguồn lực giữa trung ương với địa phương, giữa chính quyền với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp Đắk Lắk với mạng lưới doanh nhân trẻ trên phạm vi cả nước.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các tham luận tập trung phân tích những dư địa phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Nhiều ý kiến chỉ ra lợi thế nổi bật của địa phương ở các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics nông sản, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó là các đề xuất nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết vùng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các đại biểu tham gia chương trình đối thoại ẢNH: CTV

Tại đây, cộng đồng doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu nhiều vấn đề còn tồn tại như thủ tục hành chính chưa đồng bộ, khó khăn trong tiếp cận đất đai, vốn và mặt bằng sản xuất; hạn chế về hạ tầng logistics, kho lạnh và hệ thống sau thu hoạch.

Nhiều doanh nghiệp cũng kiến nghị tăng cường hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc, phát triển kinh tế tuần hoàn, đồng thời mở rộng kết nối với các hệ thống phân phối lớn trong nước và quốc tế để khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương.

Ghi nhận các ý kiến tại diễn đàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái khẳng định quan điểm xuyên suốt của tỉnh là doanh nghiệp phát triển thì địa phương mới phát triển, doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế địa phương mới có sức cạnh tranh.

Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục cải cách hành chính theo hướng phục vụ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến thủ tục, đất đai, hạ tầng cũng như tiếp cận nguồn lực.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh Đắk Lắk và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2028.