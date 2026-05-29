Hà Tĩnh đối thoại cùng doanh nghiệp, kiến tạo động lực mới cho kinh tế tư nhân

Ngày 29.5, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh 2026 với chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân, kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo". Sự kiện đồng thời là vòng đối thoại địa phương thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026.

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện các bộ, ngành T.Ư, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các chuyên gia kinh tế cùng đông đảo doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Chính quyền tỉnh trực tiếp lắng nghe doanh nghiệp

Phát biểu khai mạc, ông Phan Thiên Định, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi chính sách mà còn là dịp để chính quyền tỉnh trực tiếp lắng nghe doanh nghiệp, nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển nhằm kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi và hiệu quả hơn.

Ông Phan Thiên Định, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với các doanh nhân tại diễn đàn ẢNH: BTC

Theo ông Định, Hà Tĩnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 8,78%, thuộc nhóm 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Riêng quý 1/2026, tăng trưởng kinh tế đạt 12,42%, dẫn đầu cả nước.

Hiện toàn tỉnh có gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động và hơn 1.500 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 700.000 tỉ đồng. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60% GRDP, 65% thu ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 98.000 lao động.

Tuy vậy, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều rào cản vẫn đang tồn tại như cải cách hành chính chưa đồng bộ, khả năng tiếp cận đất đai, tín dụng, mặt bằng sản xuất còn hạn chế; hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp địa phương cần tiếp tục được nâng cao.

Cần một môi trường đầu tư kinh doanh ổn định

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Như Kiên, Phó chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho rằng tinh thần lớn nhất của chương trình là "đồng kiến tạo chính sách". Theo ông, doanh nghiệp không chỉ cần các chủ trương khuyến khích mà cần một môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, được đối thoại thực chất và tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính sách.

Ông Nguyễn Như Kiên, Phó chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn ẢNH: BTC

Các tham luận chuyên đề đã tập trung phân tích nhiều vấn đề then chốt như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Nhiều ý kiến cho rằng Hà Tĩnh có lợi thế nổi bật về công nghiệp, logistics, kinh tế biển, cảng nước sâu và vị trí chiến lược ở khu vực Bắc Trung bộ, song cần cải cách mạnh mẽ hơn để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng mới.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Cảnh Hồng, Chủ tịch CLB Doanh nhân Sao Đỏ, đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm đưa kinh tế tư nhân trở thành lực lượng nòng cốt của nền kinh tế Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng, Chủ tịch CLB Doanh nhân Sao Đỏ đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ẢNH: BTC

Trong đó, ông nhấn mạnh việc phát triển các doanh nghiệp tư nhân đầu đàn trong các lĩnh vực logistics cảng biển, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch; xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành không gian thử nghiệm thể chế mới; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, ngân hàng, nhà khoa học và cơ sở đào tạo.

Nhiều thắc mắc được giải đáp

Điểm nhấn của diễn đàn là phiên đối thoại mở giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp. Thay vì đi theo kịch bản chuẩn bị sẵn, chương trình dành nhiều thời gian để doanh nghiệp trực tiếp nêu các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, vốn ưu đãi, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, xúc tiến xuất khẩu hay kết nối với các doanh nghiệp FDI.

Những nội dung thuộc thẩm quyền được giải đáp ngay tại hội trường, các vấn đề khác được ghi nhận để tiếp tục xử lý sau diễn đàn.

Kết thúc chương trình, ban tổ chức ghi nhận 56 ý kiến, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, được tổng hợp thành 10 nhóm vấn đề trọng tâm. Trong đó, 6 ý kiến đã được trả lời trực tiếp, 38 ý kiến sẽ được tỉnh tiếp tục cụ thể hóa trong các chính sách và chương trình hành động, còn 12 kiến nghị vượt thẩm quyền địa phương sẽ được chuyển tới các cơ quan T.Ư thông qua Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh ký kết nhiều biên bản hợp tác với Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, Câu lạc bộ Sao Vàng Đất Việt cùng các hội doanh nghiệp của người Hà Tĩnh tại Hà Nội và khu vực phía nam.



