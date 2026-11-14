Doanh nghiệp nào được TP.HCM chấp thuận đầu tư tổ hợp cảng hơn 200.000 tỉ đồng?

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu, trung tâm logistics và khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ tại phường Tân Hải và Tân Phước. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 200.000 tỉ đồng, quy mô sử dụng đất và mặt nước gần 2.540 ha, với sự tham gia của 5 doanh nghiệp.

Bản đồ 3 phân khu của dự án ẢNH: CTV

Theo quyết định của UBND TP.HCM, 5 nhà đầu tư thực hiện dự án gồm Công ty CP đô thị du lịch Cần Giờ, Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Đất Lành, Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Bình Minh mới và Công ty CP Hương Hải - Quảng Ngãi.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ hạ lưu, trung tâm logistics và khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ tại các phân khu số 3, số 7 và số 8 thuộc Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu Cái Mép Hạ, theo quy hoạch được phê duyệt.

Ba phân khu với chức năng riêng biệt

Trong cơ cấu dự án, phân khu số 3 là bến cảng container Cái Mép Hạ hạ lưu, được định hướng trở thành đầu mối cảng biển quy mô lớn. Khu bến cảng dự kiến có tổng chiều dài cầu bến hơn 12.000 m, gồm khoảng 33 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lên đến 250.000 DWT và tàu khách du lịch cỡ lớn.

Tàu container vào cảng làm hàng ở TP.HCM ẢNH: NGUYỄN LONG

Công suất hàng hóa thông qua cảng dự kiến đạt khoảng 23,4 triệu TEU/năm. Các sản phẩm, dịch vụ chính gồm kết cấu hạ tầng cảng biển, cầu cảng, bến bãi, kho hàng và công trình phụ trợ; dịch vụ tiếp nhận tàu, bốc xếp, lưu giữ, trung chuyển container và hàng hóa.

Phân khu số 7 được quy hoạch thành Trung tâm logistics Cái Mép Hạ, với công suất luân chuyển dự kiến khoảng 25 - 30 triệu TEU/năm. Đây sẽ là khu vực cung cấp hệ thống kho logistics, kho ngoại quan, bãi container, bãi hàng hóa cùng hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động logistics.

Bên cạnh hoạt động lưu kho, lưu bãi, trung tâm còn cung cấp các dịch vụ phân loại, đóng gói, phân phối, giao nhận, trung chuyển hàng hóa, vận tải đường bộ, hỗ trợ thông quan và các dịch vụ logistics liên quan. Việc hình thành trung tâm này được kỳ vọng góp phần tăng cường khả năng kết nối giữa hoạt động cảng biển với chuỗi cung ứng và vận tải hàng hóa.

Trong khi đó, phân khu số 8 được định hướng phát triển thành khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ đa chức năng, hiện đại. Mô hình phát triển hướng đến xây dựng hệ sinh thái kết hợp công nghiệp công nghệ cao, trung tâm giao thương quốc tế, không gian đổi mới sáng tạo và tổ hợp đô thị dịch vụ, lưu trú đẳng cấp quốc tế.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, dự án dự kiến thu hút các ngành cơ khí, hàng hải, sản xuất phương tiện vận tải và công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, vật liệu và thiết bị công nghệ cao, chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và phần mềm.

Khu đô thị, dịch vụ sẽ phát triển các tổ hợp thương mại, khách sạn, trung tâm hội nghị, văn phòng, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và nhà ở. Trong đó có nhà ở dành cho chuyên gia, chủ doanh nghiệp và người lao động phục vụ hoạt động của khu vực.

Đáng chú ý, quy hoạch phân khu số 8 còn bố trí khu dự trữ xanh, tín chỉ carbon rừng, hướng đến đáp ứng yêu cầu xanh hóa và phát triển bền vững.

Sử dụng gần 2.540 ha đất và mặt nước

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng diện tích đất và mặt nước sử dụng cho cả 3 dự án thành phần gần 2.540 ha. Trong đó, diện tích mặt đất hơn 2.300 ha, phần còn lại là diện tích mặt nước.

Xe vận chuyển container từ cầu cảng vào bãi ẢNH: NGUYỄN LONG

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự án dự kiến cần chuyển mục đích sử dụng hơn 1.770 ha đất rừng sang mục đích khác để triển khai. Bên cạnh đó, diện tích dự kiến lấn biển gần 400 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 200.000 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm.

Với quy mô đầu tư lớn, dự án được quy hoạch tích hợp ba chức năng cảng biển, logistics và công nghiệp - đô thị - dịch vụ trong cùng một khu vực.

Đây là mô hình phát triển nhằm kết nối hạ tầng cảng biển với các hoạt động lưu thông, lưu trữ, phân phối hàng hóa và sản xuất công nghiệp.