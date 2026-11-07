Các dự án, khu đất nào ở xã Long Hải đang chờ nhà đầu tư?

Chủ động trong quy hoạch

Ngày 7.11, UBND xã Long Hải (TP.HCM) tổ chức chương trình "Gặp gỡ Doanh nhân - Đồng hành phát triển Long Hải năm 2026", nhằm kết nối chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển và các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư trong giai đoạn tới.

Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải phát biểu tại chương trình gặp mặt ẢNH: NGUYỄN LONG

Đây được xem là bước đi quan trọng trong quá trình chuẩn bị các điều kiện để Long Hải chuyển đổi lên phường, hướng đến xây dựng đô thị biển năng động, hiện đại và giàu bản sắc.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải, nhấn mạnh địa phương đang đứng trước thời điểm có ý nghĩa lịch sử khi là một trong 29 đơn vị cấp xã của TP.HCM nằm trong lộ trình chuẩn bị chuyển đổi thành phường.

Đặc biệt, luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1.10.2026 mở ra nhiều cơ chế, chính sách mới, tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong quy hoạch, phát triển kinh tế biển, kinh tế đêm, dịch vụ y tế chất lượng cao, văn hóa - nghệ thuật, chuyển đổi số và liên kết vùng.

Theo định hướng quy hoạch tổng thể TP.HCM, khu vực Long Hải - Hồ Tràm được xác định là không gian đô thị, du lịch, dịch vụ biển và sinh thái ven biển trọng điểm, tập trung phát triển nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Đây là lợi thế quan trọng để Long Hải thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hình thành những sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

"Nhiều dự án du lịch, dịch vụ đã và đang góp phần thay đổi diện mạo địa phương. Đáng chú ý, tổ hợp căn hộ du lịch, biệt thự và shophouse chuẩn 5 sao Charm Resort Long Hải đã đi vào hoạt động từ tháng 4.2026, hiện vận hành dưới thương hiệu Vienna House by Wyndham Charm Long Hải. Địa phương cũng phối hợp triển khai dự án khai thác dịch vụ thương mại - du lịch tại khu vực bãi biển trước Đoàn An điều dưỡng 298; đưa phố đi bộ và bãi tắm công cộng đường quy hoạch số 14 vào khai thác. Bên cạnh đó, tổ hợp nhà hàng tiệc cưới quy mô hơn 2.000 m² đang được đầu tư, dự kiến hoạt động vào cuối năm nay", Chủ tịch UBND xã Long Hải thông tin thêm.

13 dự án hạ tầng và nhiều quỹ đất chờ nhà đầu tư

Thông tin về nguồn lực và cơ hội đầu tư, bà Lê Thị Ngọc Châu, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch xã Long Hải, cho biết đề án thành lập phường đề xuất nhu cầu gần 4.560 tỉ đồng để triển khai 13 dự án hạ tầng trọng điểm.

Long Hải có nhiều khu đất để phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ chưa được khai thác ẢNH: NGUYỄN LONG

Địa phương đang rà soát thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện và khả năng cân đối vốn, trong đó ngân sách tập trung đầu tư hạ tầng dùng chung, đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực doanh nghiệp cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phù hợp.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Long Hải dự kiến kêu gọi đầu tư vào 4 khu đất, gồm 2 khu nhà ở xã hội, một dự án bệnh viện đa khoa và một tổ hợp thể dục thể thao. Đến nay, đã có nhà đầu tư quan tâm đến 2 dự án nhà ở xã hội và một dự án trường học liên cấp.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của thị trường đầu tư tại địa phương, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các công trình phục vụ dân sinh, giáo dục, y tế và nâng cao chất lượng sống.

Ngoài ra, xã đề xuất đưa 13 khu đất công với tổng diện tích gần 13.000 m² vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất. Địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, hồ sơ pháp lý và công khai thông tin khi đủ điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, tham gia. Việc khai thác quỹ đất được định hướng gắn với sử dụng hiệu quả nguồn thu, tạo thêm nguồn lực đầu tư phát triển lâu dài.

Phát triển đô thị biển gắn với kinh tế xanh và bản sắc địa phương

Theo ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải, thời gian tới địa phương xác định phát triển theo hướng "Thương mại - Dịch vụ - Du lịch - Ngư nghiệp hiện đại, bền vững", với 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Một góc biển Long Hải, núi Minh Đạm và đường ven biển ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong đó, địa phương ưu tiên hoàn thiện quy hoạch và hạ tầng đô thị ven biển; phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, kinh tế đêm gắn với phố đi bộ, ẩm thực và các giá trị văn hóa truyền thống như lễ hội Dinh Cô, làng chài Long Hải.

Đặc biệt, lĩnh vực du lịch chăm sóc sức khỏe, y tế chất lượng cao được xác định là hướng thu hút đầu tư tiềm năng, với các dự án bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, dưỡng sinh và nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó là phát triển nhà ở xã hội, khu tái định cư, nhà lưu trú cho người lao động, hạ tầng giao thông và các công trình thể thao đa chức năng.

Địa phương cũng chú trọng hiện đại hóa kinh tế biển, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong khai thác, chế biến thủy sản, phát triển kho lạnh và logistics nghề cá theo hướng xanh, bền vững.

Tại chương trình, lãnh đạo xã Long Hải khẳng định sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch thông tin quy hoạch, dự án và đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp; duy trì đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Chương trình cũng dành thời gian đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã Long Hải, tạo nền tảng kết nối cộng đồng doanh nhân.

Với lợi thế biển, dư địa phát triển du lịch, các cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị cùng định hướng quy hoạch của TP.HCM, Long Hải đang đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ biến tiềm năng thành những dự án, sản phẩm và giá trị kinh tế cụ thể, góp phần hình thành đô thị biển hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.