Ngày 11.7, UBND xã Long Hải (TP.HCM) cho biết, xã vừa chính thức khai trương sản phẩm du lịch mang tên "Biển xanh Long Hải - Sân chơi gắn kết, điểm đến cộng đồng" tại khu vực ven biển liên ấp Phước Thắng - Phước Bình - Phước Lâm.

UBND xã Long Hải khai trương mô hình "Biển xanh Long Hải" ẢNH: NGUYỄN LIONG

Đây được xem là bước khởi đầu trong chiến lược khai thác tiềm năng của vùng biển còn giữ được nét hoang sơ, hướng đến phát triển du lịch bền vững gắn với kinh tế cộng đồng.

Khu vực ven biển liên ấp Phước Thắng - Phước Bình - Phước Lâm từ lâu được biết đến với bãi cát dài, cảnh quan tự nhiên và không gian yên bình nhưng vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.

Thay vì phát triển theo hướng bê tông hóa hay đầu tư dày đặc các công trình dịch vụ, địa phương lựa chọn mô hình du lịch cộng đồng, lấy giá trị thiên nhiên làm nền tảng, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, thể thao và văn hóa để tạo sức hút cho du khách.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải, cho biết việc đưa mô hình vào hoạt động không chỉ nhằm tạo thêm một điểm đến mới mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của địa phương trong khai thác bền vững các giá trị tự nhiên, biến tiềm năng sẵn có thành nguồn lực phát triển kinh tế cộng đồng hiệu quả.

Theo ông Phúc, để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và trải nghiệm của người dân cũng như du khách, xã đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ với sân bóng đá bãi biển và sân bóng chuyền bãi biển. Những hạng mục này góp phần hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động thể thao, sự kiện và các chương trình giao lưu, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của địa phương.

Không dừng lại ở đó, trong giai đoạn tiếp theo, xã Long Hải dự kiến triển khai mô hình trải nghiệm "Kéo cá cùng ngư dân làng chài". Hoạt động này sẽ đưa du khách trực tiếp tham gia cùng ngư dân trong những mẻ lưới ven bờ, tìm hiểu nghề biển truyền thống và đời sống của cư dân địa phương. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo dấu ấn riêng cho thương hiệu du lịch biển Long Hải.

Sân bóng đá, bóng chuyền dưới bãi biển ẢNH: NGUYỄN LONG

Việc đưa mô hình "Biển xanh Long Hải - Sân chơi gắn kết, điểm đến cộng đồng" vào hoạt động được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Long Hải nhiệm kỳ 2025 - 2030 về phát triển du lịch biển chất lượng cao, bền vững gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa - lịch sử và thúc đẩy kinh tế cộng đồng.

Quan trọng hơn, mô hình còn mở ra hướng đi mới trong việc đánh thức những bãi biển đẹp vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ của Long Hải. Thay vì chỉ khai thác tài nguyên biển đơn thuần, địa phương hướng đến xây dựng một điểm đến nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa và kết nối với cộng đồng.

Đây được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao đời sống người dân, tạo thêm sinh kế từ du lịch, đồng thời từng bước khẳng định vị thế của Long Hải trên bản đồ du lịch biển chất lượng cao của TP.HCM.