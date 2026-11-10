Doanh nghiệp 'phàn nàn' nhiều dự án chậm triển khai ở xã Long Sơn

Nhiều dự án hạ tầng chậm tiến độ

Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp do UBND xã Long Sơn tổ chức ngày 10.11, đại diện Công ty CP Cảng quốc tế Long Sơn bày tỏ quan tâm đến tiến độ triển khai tuyến đường vào Vùng 2 Hải quân và tuyến đường Long Sơn - Cái Mép. Đây là những công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kết nối, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn trả lời ý kiến của các doanh nghiệp ẢNH: NGUYỄN LONG

Đối với tuyến đường vào Vùng 2 Hải quân, doanh nghiệp đề nghị địa phương thông tin kế hoạch triển khai trong năm 2027, trường hợp chưa được bố trí vốn thì thời điểm thực hiện dự kiến là khi nào. Trong khi đó, tuyến đường Long Sơn - Cái Mép đang chậm tiến độ, khiến doanh nghiệp mong muốn biết thời điểm dự kiến thông tuyến, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm triển khai dự án.

Trả lời những băn khoăn này, ông Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, cho biết đường vào Vùng 2 Hải quân là tuyến đường hiện hữu, đang được khai thác một phần. Công trình do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đầu tư nhằm phục vụ hoạt động của căn cứ Vùng 2 Hải quân và Lữ đoàn 167.

Tuy nhiên, sau thời gian vận hành, tuyến đường vẫn chưa được bàn giao cho địa phương. Qua đánh giá thực tế, UBND xã nhận thấy việc mở rộng tuyến đường là cần thiết, phù hợp với nhu cầu phát triển của khu vực nên đã báo cáo, đề xuất nâng cấp tuyến đường lên quy mô 4 làn xe.

"Hiện xã Long Sơn đang làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân về việc bàn giao tuyến đường cho địa phương xử lý, TP.HCM đang đề xuất bố trí vốn. Dự kiến, năm 2027 sẽ giải phóng mặt bằng, thi công trong năm 2028", ông Thụy thông tin.

Đối với tuyến đường Long Sơn - Cái Mép, Chủ tịch UBND xã cho biết dự án do Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến đưa vào sử dụng tháng 12.2025. Tuy nhiên, do quá trình thi công chậm, tiến độ đã phải kéo dài đến tháng 12.2026.

Lãnh đạo xã Long Sơn cho biết địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ và sẽ tiếp tục có ý kiến để dự án sớm được triển khai, hoàn thành theo kế hoạch mới.

Nhiều doanh nghiệp phản ánh về tình trạng dự án thi công chậm ẢNH: NGUYỄN LONG

Không chỉ các tuyến giao thông, tiến độ bàn giao khu tái định cư cũng là vấn đề được doanh nghiệp quan tâm. Đại diện Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn đề nghị địa phương thông tin thời điểm bàn giao khu tái định cư Long Sơn, bởi tiến độ công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Thụy cho biết Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn có quy mô lớn, định hướng đầu tư Nhà máy lọc dầu số 3 và kho ngầm. Quá trình triển khai dự án sẽ tác động đáng kể đến đời sống người dân trong khu vực, do đó chính quyền địa phương xác định trách nhiệm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, bảo đảm các công việc được thực hiện nhanh nhất nhưng phải đúng quy định.

Khu tái định cư Long Sơn có quy mô khoảng 60 ha, được chia thành 3 giai đoạn. Đến nay, khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án liên quan.

Long Sơn còn nhiều dư địa phát triển

Cũng tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đề xuất thành lập Hội Doanh nghiệp xã Long Sơn nhằm tạo đầu mối kết nối, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị đang hoạt động trên địa bàn.

Long Sơn còn nhiều dư địa để phát triển ẢNH: NGUYỄN LONG

Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết đây là nguyện vọng và sáng kiến xuất phát từ chính cộng đồng doanh nghiệp. Chính quyền địa phương ủng hộ, đồng hành với mục tiêu hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp, tăng cường kết nối và chia sẻ giá trị trong chuỗi hoạt động kinh tế.

Địa phương sẽ căn cứ nguyện vọng, nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ quá trình vận động thành lập hội, tổ chức đại hội và tạo điều kiện để các thành viên kết nối, chia sẻ thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Nhìn rộng hơn, theo lãnh đạo xã Long Sơn, địa phương đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi được đặt trong mối liên kết với Cần Giờ, Phú Mỹ và các khu vực thuộc cực tăng trưởng mới của TP.HCM. Theo định hướng dài hạn, Long Sơn được xác định là khu vực có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển thành phố trong 100 năm tới.

Để hiện thực hóa tiềm năng này, một số điều kiện nền tảng về hạ tầng đang từng bước được chuẩn bị. Các tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa cơ bản hoàn thành theo định hướng quy hoạch; hệ thống điện, mạng viễn thông của VNPT, Viettel cùng công tác đất đai, giải phóng mặt bằng cũng đang được triển khai.

Có thể thấy, bên cạnh những dự án hạ tầng đang chậm tiến độ và các vướng mắc cần tháo gỡ, Long Sơn đang sở hữu dư địa phát triển đáng kể với hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, đô thị và giao thông quy mô lớn. Điều doanh nghiệp mong đợi lúc này không chỉ là thông tin về tiến độ từng công trình, mà còn là những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư và tạo cơ hội cho doanh nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi giá trị.