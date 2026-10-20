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    Doanh nghiệp phối hợp ra mắt dự án an sinh xã hội, chăm lo người lao động

    Phan Diệp
    Phan Diệp
    Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp ra mắt Dự án an sinh xã hội - bán hàng giảm giá 5 - 15% cho người lao động.

    Ngày 20.10, Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp các cơ quan, đơn vị, ngân hàng và doanh nghiệp tổ chức lễ ra mắt Dự án an sinh xã hội.

    Tham dự buổi lễ có TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM và bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

    Dự án nhằm hỗ trợ người lao động tiếp cận lương thực, thực phẩm, hóa mỹ phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng phù hợp với mức giá ưu đãi.

    Theo đó, người lao động có thể mua hàng với mức giá thấp hơn giá thị trường khoảng 5% - 15% tùy nhóm hàng, nhà cung cấp và từng giai đoạn thực hiện. Đây là cơ chế ưu đãi trực tiếp khi mua hàng, không phải hình thức tài trợ hoặc cấp phát tiền mặt cho người lao động.

    Nhiều doanh nghiệp phối hợp ra mắt dự án an sinh, chăm lo người lao động - Ảnh 1.

    TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM (trái) và bà Phan Thị Mỹ Yến, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt, trao quyết định ra mắt Dự án an sinh xã hội

    Ảnh: Phan Diệp

    Cách làm này hướng đến giảm chi phí trung gian, tăng tính minh bạch trong thông tin hàng hóa, giá bán và quy trình đặt mua thông qua ứng dụng trên điện thoại, tạo thuận tiện cho người lao động.

    Các nhóm hàng dự kiến gồm: gạo, mì, bún, nui; sữa, cà phê, thực phẩm đóng gói; dầu ăn, đường, nước mắm, gia vị và một số sản phẩm vệ sinh, chăm sóc gia đình. Công ty cổ phần Đầu tư và xúc tiến thương mại Doanh Nghiệp Việt đảm nhiệm công tác triển khai, kết nối nhà cung ứng và phối hợp tổ chức vận hành chương trình.

    Dự án dự kiến sẽ phối hợp với Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để khảo sát nhu cầu, tổng hợp đơn hàng và tổ chức giao nhận phù hợp với điều kiện thực tế.

    Cầu nối lan tỏa những giá trị tốt đẹp

    Bà Phan Thị Mỹ Yến, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt, cho biết hiện nay nhiều loại hàng hóa như thực phẩm, tân dược, đồ dùng… bị làm giả, hàng kém chất lượng, gây hưởng đến sức khỏe người dân. Trong đó, người lao động chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong sinh hoạt đời sống hằng ngày.

    "Ban dự án mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam và thúc đẩy sự tham gia lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp vào các hoạt động chăm lo đời sống công nhân, người lao động", bà Yến cho biết.

    Phát biểu tại lễ ra mắt dự án, TS-BS Huỳnh Minh Chín mong rằng các sản phẩm đưa đến tay đoàn viên và người lao động phải thực sự chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong tương lai, ông Chín hy vọng dự án sẽ trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị tốt đẹp, huy động nhiều nguồn lực xã hội vì sức khỏe, hạnh phúc của cộng đồng và đời sống của người lao động.

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