Doanh nghiệp tiêu dùng Việt đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển

Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), tốc độ được xem là yếu tố sống còn. Việc tung sản phẩm quá chậm có thể làm bỏ lỡ thời cơ thị trường, nhưng nếu quá vội vã mà thiếu kiểm chứng lại tiềm ẩn rủi ro thất bại cao. Do đó, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) chính là trụ cột chiến lược của các doanh nghiệp FMCG. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng đủ năng lực đầu tư R&D ở quy mô lớn. Trong khi đó, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đã tập trung đầu tư vào R&D từ lâu và đó cũng là điểm khác biệt cốt lõi để công ty vươn lên vị thế dẫn đầu ngành hàng tiêu dùng Việt Nam.

Rút ngắn chu kỳ ra mắt sản phẩm từ năm xuống tháng

Với mức đầu tư khoảng 3 triệu USD tại Bình Dương, Trung tâm R&D của Masan Consumer là một trong những cơ sở nghiên cứu và phát triển sản phẩm lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống (F&B). Đây là nơi khởi nguồn cho hàng loạt sáng kiến nổi bật, phục vụ người tiêu dùng trong nước lẫn quốc tế: từ các món ăn tiện lợi như bún, cháo, phở, mì gói, hủ tiếu, lẩu tự sôi đến các mặt hàng thiết yếu như nước tương, nước mắm, tương ớt..., tất cả đều sở hữu hương vị chuẩn mực và chất lượng toàn cầu.



Trung tâm R&D của Masan Consumer đã rút ngắn chu kỳ ra mắt sản phẩm, tạo lợi thế trong ngành FMCG ẢNH: M.P

Đáng chú ý, Masan Consumer đã tạo ra bước tiến vượt bậc trong quy trình đưa sản phẩm mới ra thị trường. Bà Lê Thị Nga, Phó tổng giám đốc phụ trách R&D của Masan Consumer, chia sẻ: Thông thường, ở các tập đoàn đa quốc gia, một sản phẩm mới từ lúc hình thành ý tưởng đến khi ra mắt phải mất từ 24 - 36 tháng. Quy trình gồm nghiên cứu thị trường, chọn ý tưởng, thử nghiệm người tiêu dùng, phát triển công thức trong phòng thí nghiệm, tính toán giá thành, đánh giá dây chuyền sản xuất… Tất cả đều theo từng bước tuần tự và kéo dài. Thế nhưng với Masan Consumer, nhờ mô hình R&D tích hợp từ nghiên cứu - thử nghiệm - thương mại hóa nên công ty đã rút ngắn thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường chỉ còn từ 6 - 9 tháng. Điều này cho thấy vai trò của R&D không chỉ nằm ở chất lượng, mà còn ở khả năng vận hành linh hoạt và hiệu quả.

Thay vì tiếp cận R&D theo mô hình truyền thống, Masan Consumer xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Người tiêu dùng (Consumer Innovation Center). Tại trung tâm này, doanh nghiệp liên tục thu thập phản hồi, thử nghiệm ý tưởng và điều chỉnh sản phẩm dựa trên khẩu vị, bối cảnh sử dụng và hành vi tiêu dùng từng thị trường. Đồng thời, công ty có được hệ thống cửa hàng bán lẻ để giới thiệu sản phẩm với tỷ lệ thành công vượt trội.

"Hơn 5.000 cửa hàng của WinMart, WinMart+ là nơi chúng tôi có thời gian để bán thử nghiệm sản phẩm. Hệ thống phân phối mạnh cùng với danh mục sản phẩm phong phú đã giúp chúng tôi rút ngắn thời gian đưa hàng hóa lên quầy kệ chỉ còn 15 ngày thay vì 30 ngày như các công ty khác. Khả năng liên tục đưa ra thị trường những sản phẩm mới trong thời gian rất ngắn chính là năng lực vượt trội của đội ngũ R&D của Masan Consumer", bà Nga nhấn mạnh.

Tối ưu chi phí, mở rộng danh mục sản phẩm

Không chỉ rút ngắn tốc độ nghiên cứu để ra mắt sản phẩm mới, hoạt động R&D cũng giúp cho các doanh nghiệp tối ưu chi phí, gia tăng hiệu quả khi danh mục sản phẩm được mở rộng cũng như vòng đời sản phẩm được kéo dài khi thích ứng linh hoạt với nhu cầu của người tiêu dùng cũng như các tiêu chuẩn quốc tế. Theo công bố, giai đoạn 2018 - 2025, hơn 20% doanh thu của Masan Consumer đến từ các sản phẩm đổi mới, phản ánh hiệu quả của chiến lược R&D định hướng tăng trưởng.

Không chỉ vậy, thông qua việc cải tiến liên tục công thức, bao bì, dung tích hoặc cách sử dụng, doanh nghiệp có thể tiếp cận nhiều nhóm người tiêu dùng hơn mà không cần xây dựng thương hiệu mới từ đầu. Nhờ đó, hoạt động R&D trong ngành hàng tiêu dùng còn đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng danh mục và kéo dài vòng đời sản phẩm hiện hữu.

Đội ngũ nhân lực R&D đã dẫn dắt cho những câu chuyện mới của Masan Consumer ẢNH: M.P

Mỗi năm, doanh nghiệp tạo ra hơn 100 sáng kiến mới, bao gồm cả cải tiến danh mục hiện hữu và các sản phẩm hoàn toàn mới. Để có được những kết quả đó, Masan Consumer luôn đầu tư cả thiết bị máy móc lẫn đội ngũ nhân sự. Phó tổng giám đốc phụ trách R&D Masan Consumer nhấn mạnh: Doanh nghiệp luôn chú trọng đầu tư và có năng lực nghiên cứu và phát triển. Nhiều thiết bị phục vụ cho quá trình đánh giá, kiểm nghiệm... luôn được mua về từ các quốc gia phát triển hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm như Mỹ, châu Âu. Song song, đội ngũ nhân lực R&D được chia làm 3 tầng: Tầng trên là các chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm từ 20 năm trở lên, chịu trách nhiệm phát triển công nghệ, nền tảng mới. Tầng thứ hai là các đội ngũ quản lý với 15 đến 20 năm kinh nghiệm trong ngành hàng. Tầng thứ 3 là các bạn trẻ, được đào tạo bài bản, du học từ nước ngoài. Đây là những người dẫn dắt cho những câu chuyện mới, thực hiện nghiên cứu thị trường.

Trong bối cảnh sức mua nội địa dần đi lên cùng với đà tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam, việc doanh nghiệp Việt tăng tốc đầu tư R&D hàng tiêu dùng không chỉ mang lại lợi ích cho từng doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao vị thế của ngành FMCG Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.