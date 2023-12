Doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên ngay trong cuộc thi xây dựng thương hiệu cá nhân

Chọn sinh viên có đam mê và quyết tâm

Bà Phạm Thị Diệu Anh, Giám đốc điều hành AIM Academy, thành viên ban giám khảo cuộc thi xây dựng thương hiệu cá nhân YouBranding do Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM tổ chức, cho biết mình vừa "chấm" một số thí sinh của cuộc thi này để trao đổi, phỏng vấn cho vị trí nhân viên.

"Ngay từ vòng đầu cuộc thi, chúng tôi đã nhìn thấy các em sinh viên rất năng động, thể hiện kỹ năng, kiến thức về xây dựng thương hiệu cá nhân, tài năng, sự sáng tạo và khả năng trình bày của mình thông qua những hoạt động như lập kế hoạch, thiết kế ấn phẩm truyền thông mang màu sắc riêng biệt", bà Diệu Anh cho biết.

Thí sinh tham gia cuộc thi YouBranding LÂM TRẦN

Bên cạnh đó, thí sinh còn tự xuất bản nội dung, tạo dựng hình ảnh và xây dựng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp trên các kênh mạng xã hội. Theo bà Diệu Anh, càng đi vào vòng trong, sinh viên càng thể hiện được năng lực nổi trội của mình. Trong đó, có một số thí sinh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với vị giám khảo này.

"Tôi quyết định gặp gỡ một số thí sinh để trao đổi. Trong đó, tôi đang mời một thí sinh về làm việc cho bộ phận thiết kế tại đơn vị mình. Bạn này có khả năng thiết kế tốt, có đam mê và quyết tâm tham gia cuộc thi để vượt qua những hạn chế của bản thân. Đó là những tố chất mà tôi đánh giá rất cao", bà Diệu Anh chia sẻ.

Cũng theo bà Diệu Anh, những cuộc thi học thuật tại các trường ĐH đã mang đến nguồn tuyển chất lượng cho doanh nghiệp. "Doanh nghiệp có thời gian đồng hành với thí sinh qua nhiều vòng thi nên hiểu rõ những điểm mạnh, hạn chế của thí sinh, từ đó lựa chọn được ứng viên phù hợp. Trong khi đó, nếu tuyển dụng từ nguồn khác thì doanh nghiệp chỉ có 15-30 phút phỏng vấn, không thể hiểu rõ ứng viên", bà Diệu Anh nhìn nhận.

Vận động viên taekwondo cũng tranh tài "xây dựng thương hiệu cá nhân"

Được biết, cuộc thi YouBranding 2023 được tổ chức lần thứ 3, mở rộng quy mô và thu hút sự tham gia của gần 800 học sinh THPT và hơn 200 sinh viên đến từ nhiều trường ĐH ở TP.HCM như Kinh tế TP.HCM, Kinh tế-Tài chính TP.HCM, Văn Lang, Hoa Sen, quốc tế Hồng Bàng, Công nghệ TP.HCM, Trường CĐ FPT Polytechnic...

Thí sinh Châu Ngọc Tuyết Sang, vận động viên đội tuyển Taewondo TP.HCM, thể hiện phần thi của mình LÂM TRẦN

Đặc biệt, cuộc thi có sự tham gia của vận động viên trẻ đội tuyển quyền taekwondo quốc gia Nguyễn Thanh Hiền Linh và vận động viên đội tuyển quyền taekwondo TP.HCM Châu Ngọc Tuyết Sang. Cả Linh và Sang đều đang là sinh viên năm nhất của khoa Marketing Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM.

Tiến sĩ Phan Bảo Giang, Trưởng khoa Marketing Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết: "Cấu trúc cuộc thi năm nay gắn với xu hướng thực tế, giúp thí sinh xây dựng thương hiệu để trở thành những KOL và KOC, một xu hướng xây dựng thương hiệu cá nhân phù hợp với người trẻ hiện nay. Trong đó, vòng thi "Flex The Brands", nơi thương hiệu như Báo Thanh Niên và các doanh nghiệp khác sẽ lần lượt xuất hiện trong sản phẩm của chính những thí sinh Top 35. Từ đó, chúng tôi chọn ra 7 nhân tố xuất sắc nhất vào vòng chung kết với chủ đề "My U.S.P, It's Me" sẽ diễn ra vào chiều 5.1.2024".

Theo tiến sĩ Giang, cuộc thi này cũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên với hơn 100.000 lượt truy cập trên fanpage chính thức, nhiều video dự thi của thí sinh đạt được lượng tương tác "khủng". "Điều đó cho thấy sức nóng của cuộc thi và việc xây dựng thương hiệu cá nhân là vô cùng quan trọng trong thời đại ngày nay, đặc biệt đối với người trẻ", tiến sĩ Giang nhận định.