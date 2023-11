Cuộc thi xây dựng thương hiệu cá nhân: Nơi ‘flex’ năng lực và sự chuyên nghiệp

Ngày 25.11.2023, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã phát động cuộc thi Xây dựng thương hiệu cá nhân – YouBranding 2023. Đây là sân chơi để học sinh THPT và sinh viên đại học trên địa bàn TP.HCM phát triển kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân, thể hiện tài năng, sự sáng tạo và khả năng trình bày của mình thông qua các hoạt động như thiết kế các ấn phẩm truyền thông mang màu sắc cá nhân, xuất bản nội dung, tạo dựng hình ảnh và xây dựng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp.

Ban tổ chức và các thí sinh chụp ảnh lưu niệm trong buổi kick-off sáng 25.11.2023 BTC

Trong lễ phát động sáng 25.11, quán quân của các mùa trước đã chia sẻ với các thí sinh các kinh nghiệm khi tham gia cuộc thi và những cơ hội việc làm sau khi xây dựng được thương hiệu cho bản thân.

"Hôm nay mình quay lại với tinh thần hào hứng và tràn đầy hi vọng, mình đem tới cho các bạn nguồn năng lượng: đó là bạn hãy tham gia cuộc thi, bạn hãy hết mình vì nó, bạn hãy dấn thân vì nó, đừng để cơ hội bạn xuất hiện trong cuộc thi trôi qua một cách lãng phí. Hãy đem những cái gọi là “bệnh thương hiệu” của mình vào trong cuộc thi để thầy cô, ban giám khảo giúp các bạn khám bệnh đó và từ đó làm rõ nó ra, giúp cho hành trình xây dựng thương hiệu của các bạn tốt hơn", Đỗ Ngọc Quốc Thông (quán quân YouBranding 2022) chia sẻ. BTC

Cuộc thi xây dựng thương hiệu cá nhân – YouBranding 2023 sẽ diễn ra từ tháng 11.2023 - 1.2024, với tổng giá trị giải thưởng gần 60 triệu đồng. Các thí sinh trải qua 3 vòng thi, mỗi vòng đều có tiêu chí đánh giá khác nhau, tăng theo cấp độ gồm Flex Your Brand, Flex The Brands và My U.S.P – It's Me. Trong mùa thứ 3, cấu trúc cuộc thi có nhiều yếu tố mới gắn với xu hướng thực tế, giúp các thí sinh xây dựng thương hiệu để trở thành những KOL và KOCs - một xu hướng xây dựng thương hiệu cá nhân phù hợp với người trẻ hiện nay.

Đến thời điểm hiện tại, cuộc thi đã nhận được hơn 300 lượt đăng ký tham gia. Trong đó, có gần 150 thí sinh THPT và hơn 150 thí sinh là sinh viên các trường Đại học ở TP.HCM như Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Hồng Bàng, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic,...