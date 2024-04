Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo rà soát nhằm nâng cao chất lượng phổ cập mầm non

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, đồng thời rà soát một số điều kiện hướng đến phổ cập mầm non cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, mới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và các quận, huyện cũng như các trường mầm non trực thuộc phối hợp rà soát, cập nhật đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu các biểu thống kê phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM còn yêu cầu thống kê chính xác các số liệu như: Tỷ lệ trẻ đến trường, lớp; tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày; tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; người theo dõi công tác phổ cập giáo dục; quy mô trường lớp, phòng học; điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị… NHẬT THỊNH

Đồng thời, các địa phương và các đơn vị trực thuộc cần lưu ý rà soát số liệu trẻ khuyết tật trong độ tuổi này; duy trì và tăng cường đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ; tổ chức tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Bên cạnh đó, để hướng tới phổ cập mầm non cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, bà Lê Thị Mỵ Châu - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị các địa phương, đơn vị trực thuộc cần thống kê chính xác số liệu tổng số trẻ trong độ tuổi này, cũng như số trẻ chuyển đến và chuyển đi.