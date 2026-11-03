Doanh nghiệp xếp hàng đưa tiền, cựu tổng giám đốc 'thương tình' trả lại 1,5 tỉ đồng

Ông Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), mới đây bị Viện KSND tối cao truy tố tội nhận hối lộ, với cáo buộc được chi "hoa hồng" số tiền đặc biệt.

Bị can Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc VTM ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận hơn 53 tỉ, thấy thua lỗ nên trả lại 1,5 tỉ

Theo cáo trạng, VTM thành lập năm 2006, có 3 thành viên góp vốn gồm Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS), Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) và Công ty TNHH Khống chế cổ phần Gang thép Côn Minh, Trung Quốc (KISC).

Ông Bình là người đại diện phần vốn của VNS tại VTM, được bổ nhiệm Tổng giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt động của VTM từ tháng 4.2015.

Đây cũng là thời điểm Bộ Công thương cho phép VTM bán quặng sắt khai thác từ mỏ Quý Xa (tỉnh Lào Cai) cho các doanh nghiệp trong nước, điều kiện là giá bán phải thỏa thuận theo cơ chế thị trường.

Để có thể mua quặng từ VTM, nhiều doanh nghiệp tìm cách gặp ông Bình để nghị được tạo điều kiện, đổi lại họ sẽ chi "hoa hồng" theo tỷ lệ từ 10.000 - 20.000 đồng/tấn. Dưới sự chỉ đạo của ông Bình, cấp dưới xây dựng phương án giá bán quặng thấp hơn giá thị trường từ 50.000 - 70.000 đồng/tấn.

Kết quả điều tra xác định giai đoạn 2015 - 2020, ông Bình trực tiếp ký 30 hợp đồng, trong đó đã thực hiện 25 hợp đồng với 16 doanh nghiệp, bán hơn 5,7 triệu tấn quặng, trị giá hơn 2.900 tỉ đồng.

So với giá thị trường, phần quặng này bị bán thấp hơn gần 988 tỉ đồng, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 434 tỉ đồng (tính theo vốn góp của VNS tại VTM).

Và theo đúng thỏa thuận, các doanh nghiệp sau đó nhiều lần đến đưa tiền cho ông Bình với tổng số hơn 53 tỉ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đưa nhiều nhất lên tới 37 tỉ đồng.

Đáng chú ý, năm 2018, một doanh nghiệp "cảm ơn" ông Bình 1 tỉ đồng. Về sau, thấy doanh nghiệp khó khăn về tài chính, ông Bình đã trả lại. Tương tự năm 2019, một doanh nghiệp khác đến gặp và đưa ông Bình 500 triệu đồng, bị cáo nhận nhưng sau này thấy doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên cũng trả lại.

Trừ đi số tiền đã trả lại hoặc chia chác cho cấp dưới, ông Bình hưởng lợi cá nhân hơn 48 tỉ đồng. Chỉ có 4 người là đại diện các doanh nghiệp bị truy tố tội đưa hối lộ, nhóm còn lại không bị xử lý hình sự vì đã già yếu, mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc đã được trả lại tiền…

"Ăn" đầu ra, "ăn" cả đầu vào

Không chỉ trục lợi ở đầu ra, trên cương vị Tổng giám đốc VTM, ông Bình còn o bế nhằm kiếm chác từ cả đầu vào nguyên liệu.

Cáo trạng cho hay, để được tham gia bán than cốc cho VTM, bị can Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty Trung Thành Thái Nguyên và Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát, đến gặp, nhờ ông Bình tạo điều kiện. Đổi lại, các doanh nghiệp hứa hẹn chi cho ông Bình từ 50.000 - 200.000 đồng/tấn than.

Ông Bình nhận lời. Dưới sự chỉ đạo của ông này, nhân viên tại VTM dùng nhiều thủ đoạn để Công ty Trung Thành Thái Nguyên và Công ty Việt Phát được ký kết hợp đồng theo đúng giá mà các đơn vị chào hàng.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2015 - 2020, VTM ký 28 hợp đồng với Công ty Việt Phát và 10 hợp đồng với Công ty Trung Thành Thái Nguyên, mua tổng cộng hơn 286.000 tấn than cốc, tổng trị giá hơn 2.019 tỉ đồng. Việc mua than với giá cao hơn gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 13 tỉ đồng.

Sau khi thực hiện xong các hợp đồng, lãnh đạo 2 doanh nghiệp đưa cho ông Bình tổng cộng 25 tỉ đồng.

Viện KSND tối cao kết luận ông Bình đã thực hiện hành vi nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 62 tỉ đồng. Trong đó, 8,6 tỉ đồng nhận trước khi bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực, 4 tỉ đồng nhận từ một người đã chết, nên không bị truy cứu hình sự, nhưng phải nộp lại do hưởng lợi bất chính.

Đến nay, ông Bình đã được nộp khắc phục hậu quả 10 tỉ đồng và bị kê biên một căn hộ chung cư rộng hơn 141 m2 tại Hà Nội.