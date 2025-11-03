Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Doanh nhân trẻ khởi nghiệp với thương hiệu Cà Mèn bất ngờ qua đời ở tuổi 34

Quang Thuần
Quang Thuần
03/11/2025 08:18 GMT+7

Chiều qua 2.11, doanh nhân Nguyễn Đức Nhật Thuận, người sáng lập thương hiệu cháo bột đóng gói Cà Mèn đã đột ngột qua đời ở tuổi 34 tại nhà riêng ở TP.HCM. Thông tin này được người nhà của Nguyễn Đức Nhật Thuận xác nhận.

Doanh nhân trẻ khởi nghiệp với thương hiệu Cà Mèn bất ngờ qua đời ở tuổi 34 - Ảnh 1.

Doanh nhân Nguyễn Đức Nhật Thuận khi trả lời phỏng vấn trên Thanh Niên năm 2023

ẢNH: NVCC

Anh Thuận là doanh nhân trẻ được biết đến trong những năm gần đây. Trên Báo Thanh Niên, mô hình kinh doanh và sản phẩm start up Cà Mèn của Nguyễn Đức Nhật Thuận cũng đã được nhiều lần giới thiệu. Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Đức Nhật Thuận  vẫn luôn khắc khoải hình ảnh người nông dân ra đồng làm ruộng cùng chiếc cà mèn đựng đồ ăn trưa. Tuổi thơ gắn bó với những chiếc cà mèn nhôm đã nhen nhóm trong chàng trai cần cù, chịu khó một ý tưởng khởi nghiệp táo bạo nhưng đầy ý nghĩa: Mang những món ăn đặc sản, truyền thống của quê hương đi khắp năm châu bốn bể.

Cháo cá lóc đóng gói là sản phẩm nghiên cứu mang đậm hương vị Quảng Trị, quê hương của Đức Thuận và từ đó, Cà Mèn đã phát triển thêm nhiều sản phẩm đóng gói khác là sốt lẩu, miến lươn và bún lươn xào nghệ... phân phối trên các sàn thương mại điện tử, các hệ thống siêu thị trên cả nước và được xuất khẩu đi Mỹ, Canada, Úc, Anh.

Doanh nhân trẻ khởi nghiệp với thương hiệu Cà Mèn bất ngờ qua đời ở tuổi 34 - Ảnh 2.

Nguyễn Đức Nhật Thuận còn vinh dự được Trung ương Đoàn trao giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025 vào tháng 10 vừa qua

ẢNH: X.H

Nguyễn Đức Nhật Thuận ra đi khá bất ngờ dù trước đó đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình trên trang cá nhân. "Nằm không điện thoại, không công việc, tự nhiên thấy danh tiếng, hào nhoáng tất thảy mọi thứ đều là hư danh, mình chỉ biết làm thực, tạo ra giá trị thực, cố gắng thật nhiều để lo cho gia đình, anh em và Cà Mèn" - anh Thuận viết trên trang cá nhân của mình. Trong tháng 10, Cà Mèn vẫn hoạt động kinh doanh khá sôi động khi xuất khẩu thêm 1 container 40 feet đi Mỹ, 1 container 40 feet đi Canada. Đặc biệt, trong giữa cuối tháng 10, doanh nhân Nguyễn Đức Nhật Thuận còn vinh dự được Trung ương Đoàn trao giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025. 


Tin liên quan

Văn hóa doanh nghiệp là cội nguồn sức mạnh bền vững

Văn hóa doanh nghiệp là cội nguồn sức mạnh bền vững

Sau hơn một thập niên xây dựng và phát triển, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã khẳng định văn hóa doanh nghiệp là 'linh hồn' tạo nên sức mạnh nội sinh, giúp đơn vị phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt và vươn tới tầm cao mới.

Đặc sản vùng miền hội tụ tại Cần Thơ

Khám phá thêm chủ đề

Cà mèn cháo cá lóc doanh nhân NGUYỄN ĐỨC NHẬT THUẬN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận