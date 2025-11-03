Doanh nhân trẻ khởi nghiệp với thương hiệu Cà Mèn bất ngờ qua đời ở tuổi 34

Doanh nhân Nguyễn Đức Nhật Thuận khi trả lời phỏng vấn trên Thanh Niên năm 2023 ẢNH: NVCC

Anh Thuận là doanh nhân trẻ được biết đến trong những năm gần đây. Trên Báo Thanh Niên, mô hình kinh doanh và sản phẩm start up Cà Mèn của Nguyễn Đức Nhật Thuận cũng đã được nhiều lần giới thiệu. Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Đức Nhật Thuận vẫn luôn khắc khoải hình ảnh người nông dân ra đồng làm ruộng cùng chiếc cà mèn đựng đồ ăn trưa. Tuổi thơ gắn bó với những chiếc cà mèn nhôm đã nhen nhóm trong chàng trai cần cù, chịu khó một ý tưởng khởi nghiệp táo bạo nhưng đầy ý nghĩa: Mang những món ăn đặc sản, truyền thống của quê hương đi khắp năm châu bốn bể.

Cháo cá lóc đóng gói là sản phẩm nghiên cứu mang đậm hương vị Quảng Trị, quê hương của Đức Thuận và từ đó, Cà Mèn đã phát triển thêm nhiều sản phẩm đóng gói khác là sốt lẩu, miến lươn và bún lươn xào nghệ... phân phối trên các sàn thương mại điện tử, các hệ thống siêu thị trên cả nước và được xuất khẩu đi Mỹ, Canada, Úc, Anh.



Nguyễn Đức Nhật Thuận còn vinh dự được Trung ương Đoàn trao giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025 vào tháng 10 vừa qua ẢNH: X.H

Nguyễn Đức Nhật Thuận ra đi khá bất ngờ dù trước đó đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình trên trang cá nhân. "Nằm không điện thoại, không công việc, tự nhiên thấy danh tiếng, hào nhoáng tất thảy mọi thứ đều là hư danh, mình chỉ biết làm thực, tạo ra giá trị thực, cố gắng thật nhiều để lo cho gia đình, anh em và Cà Mèn" - anh Thuận viết trên trang cá nhân của mình. Trong tháng 10, Cà Mèn vẫn hoạt động kinh doanh khá sôi động khi xuất khẩu thêm 1 container 40 feet đi Mỹ, 1 container 40 feet đi Canada. Đặc biệt, trong giữa cuối tháng 10, doanh nhân Nguyễn Đức Nhật Thuận còn vinh dự được Trung ương Đoàn trao giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025.





