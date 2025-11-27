Doanh nhân trẻ sẽ là những 'chiến binh' mang thương hiệu Made in Vietnam

Ngày 27.11, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính; Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị; ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tham dự đại hội.

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Tiên phong thực hiện các đột phá chiến lược

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Phát biểu tại đại hội, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, ngày hội lớn của lực lượng doanh nhân trẻ tiêu biểu trên cả nước, đồng thời là dịp khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam hôm nay.

Nhìn lại nhiệm kỳ VII, anh Bùi Quang Huy đánh giá cao sự bền bỉ của lực lượng doanh nhân trẻ trước những biến động toàn cầu, đặc biệt là tác động kéo dài của đại dịch Covid-19 và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức, và chính trong thử thách, doanh nhân trẻ Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo và bản lĩnh vượt khó, duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh và đóng góp tích cực cho nền kinh tế".

Anh Bùi Quang Huy ghi nhận 5 điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua: từ việc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp thông qua các giải thưởng uy tín, tổ chức đối thoại chính sách, xúc tiến thương mại nội khối, tăng cường hợp tác quốc tế cho đến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Theo anh Bùi Quang Huy, những kết quả này cho thấy doanh nhân trẻ Việt Nam "không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn là những công dân có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết". Những đóng góp này góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thanh niên Việt Nam thời đại mới.

Đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong bối cảnh đất nước đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường vào năm 2045, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh yêu cầu doanh nhân trẻ phải tiên phong thực hiện các đột phá chiến lược. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định: "Đây là thời cơ để các bạn khẳng định "Tâm - Tầm - Tài - Trí - Tín", cũng là cơ hội để khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị đại hội tập trung vào 3 nhóm định hướng lớn cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, doanh nhân trẻ phải là lực lượng xung kích của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh doanh vì sự phát triển bền vững.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh việc đi đầu trong "xây dựng các mô hình kinh doanh xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh doanh bao trùm", đồng thời lan tỏa văn hóa doanh nhân Việt Nam dựa trên các giá trị "khát vọng, đổi mới, liêm chính, trách nhiệm".

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Bùi Quang Huy yêu cầu tăng cường hội nhập quốc tế trên tinh thần độc lập, tự chủ. "Chúng tôi kỳ vọng doanh nhân trẻ sẽ là những chiến binh mang thương hiệu "Made in Vietnam", "Made by Vietnam" chinh phục thị trường toàn cầu bằng trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Đồng thời, anh Bùi Quang Huy đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức, trở thành "mái nhà chung uy tín, vững mạnh", thực sự đại diện và bảo vệ quyền lợi của hội viên. Tiếp tục đẩy mạnh tham mưu chính sách, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trong doanh nghiệp và phát huy vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng cho thanh niên khởi nghiệp.

Anh Bùi Quang Huy khẳng định, T.Ư Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam luôn đồng hành với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và kỳ vọng đội ngũ doanh nhân trẻ sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, khát vọng phụng sự, đưa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới.

Hành trình kiến tạo vị thế mới

Trước đó, trong diễn văn khai mạc đại hội, anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội đoàn kết rộng rãi của lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu. Đại hội lần này không chỉ nhìn lại "bức tranh đầy màu sắc" của công tác Hội nhiệm kỳ qua mà còn quyết định những vấn đề trọng yếu cho sự phát triển của phong trào doanh nhân trẻ trong nhiệm kỳ mới.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo anh Đặng Hồng Anh, đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch mạnh với cạnh tranh chiến lược, dịch chuyển chuỗi cung ứng và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, lần đầu tiên, Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị đã ghi nhận vai trò của doanh nhân trẻ trong sự phát triển của đất nước; cùng với đó, các nghị quyết như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra hành lang thể chế mạnh mẽ, tạo "thời cơ vàng" cho doanh nhân trẻ Việt Nam bứt phá.

Anh Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, nhiệm kỳ VIII phải trở thành "hành trình kiến tạo vị thế mới" cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Đại hội sẽ quyết nghị 6 nhiệm vụ trọng tâm, từ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường kết nối nội khối, quốc tế hóa hoạt động, đến phát triển nguồn lực tài chính bền vững, hỗ trợ khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo và nâng cao trách nhiệm xã hội. Trên hết, anh Đặng Hồng Anh khẳng định yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nhân trẻ Việt Nam dựa trên giá trị "Tâm - Tài - Trí - Dũng - Tín".