Doanh số Galaxy S26 sụt giảm so với các phiên bản Plus và Ultra

Kiến Văn
30/03/2026 16:05 GMT+7

Doanh số Galaxy S26 cơ bản của Samsung đang có dấu hiệu sụt giảm với nguyên nhân vì các mẫu Ultra liên tục chiếm lĩnh thị trường.

Trong khi Galaxy S26 cơ bản gặp khó khăn, Apple đã ghi nhận thành công với iPhone 17, mẫu iPhone cơ bản của dòng iPhone 17 và được đánh giá là sản phẩm xuất sắc giúp Apple thiết lập kỷ lục doanh số toàn cầu vào năm ngoái.

Samsung đang áp dụng chiến lược sai lầm với Galaxy S26? - Ảnh 1.

Galaxy S26 tỏ ra yếu thế so với các phiên bản Plus và Ultra

ẢNH: PCMAG

Với những khách hàng tìm kiếm một chiếc điện thoại nhỏ gọn, phiên bản cơ bản của dòng Galaxy S26 dường như không còn là lựa chọn hấp dẫn khi sản phẩm thiếu nhiều tính năng nổi bật. Quan trọng hơn, nhiều người đặt ra câu hỏi về việc công ty có đang cố tình "bỏ rơi" phiên bản cơ bản để thúc đẩy doanh số của các mẫu Plus và Ultra hay không.

Mặc dù Galaxy S26 cơ bản không phải là một sản phẩm kém hấp dẫn, nhưng khi so sánh với các mẫu khác trong dòng S26, chiếc điện thoại này không thực sự nổi bật. Chẳng hạn, tốc độ sạc nhanh có dây của Galaxy S26 chỉ đạt 25W, trong khi Galaxy S26 Plus có tốc độ 45W. Thêm vào đó, tốc độ sạc không dây của Galaxy S26 vẫn giữ nguyên ở mức 15W, không có sự cải tiến nào so với phiên bản tiền nhiệm.

Trong khi Galaxy S26 Plus và S26 Ultra được trang bị các tính năng chụp ảnh và quay video mới, chẳng hạn như ProScaler và khả năng chụp ảnh thiếu sáng, phiên bản cơ bản lại thiếu những tính năng này. Hơn nữa, giá của phiên bản cơ bản đã tăng, nhưng trải nghiệm tổng thể không được cải thiện nhiều khiến người dùng cảm thấy không hài lòng.

Samsung đang áp dụng chiến lược sai lầm với Galaxy S26? - Ảnh 2.

Chống nhìn trộm chủ động là tính năng chỉ giới hạn trên Galaxy S26 Ultra

ẢNH: SAMSUNG

Dòng Galaxy S26 đang tụt hậu so với các đối thủ

Mặc dù Samsung đã giới thiệu một số tính năng mới trên Galaxy S26 Ultra, như Chống nhìn trộm chủ động (Privacy Display), nhưng nhiều tính năng cần thiết khác vẫn còn thiếu. Đặc biệt, không có mẫu Galaxy S26 nào được tích hợp nam châm sạc không dây Qi2, buộc người dùng phải mua thêm phụ kiện để sử dụng.

Trong khi đó, Apple đã thành công trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các phiên bản cơ bản và Pro của dòng iPhone 17 khi công ty bổ sung nhiều tính năng hấp dẫn như màn hình chống chói và tốc độ làm mới 120 Hz. Những thay đổi này khiến iPhone 17 cơ bản trở thành một sản phẩm có giá trị tốt, trái ngược với Galaxy S26.

Galaxy S26 thu hút người dùng iPhone ở những điểm nào?

Nếu đang sử dụng iPhone, thậm chí cả iPhone 17 đời mới, việc chuyển sang trải nghiệm Galaxy S26, đặc biệt là phiên bản tiêu chuẩn, có thể khiến nhiều người thích thú.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
