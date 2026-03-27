Galaxy S26 thu hút người dùng iPhone ở những điểm nào?

Nhiều yếu tố trong quá trình trải nghiệm Galaxy S26 có thể khiến người dùng iPhone cảm giác mong muốn thường xuyên sử dụng điện thoại Samsung hơn. Mọi thứ không phải vì kích thước của điện thoại mà còn ở nhiều điểm nổi bật khác.

Thiết kế tinh tế, camera linh hoạt

Điều đầu tiên khiến người dùng ấn tượng với Galaxy S26 là cảm giác cầm nắm dễ dàng. So với iPhone 17, chiếc điện thoại này mỏng và dễ điều khiển hơn, đặc biệt trong các tác vụ hằng ngày. Khả năng sử dụng bằng một tay của thiết bị thực sự nổi bật, cho phép người dùng thao tác dễ dàng mà không cần thay đổi tư thế cầm. Tuy nhiên, mặt lưng cao cấp cũng khiến người sử dụng cảm thấy hơi lo lắng vì nó có thể trơn trượt.

Về thiết kế, Samsung không có nhiều thay đổi so với Galaxy S25. Cụm camera được tinh chỉnh nhẹ, nhưng tổng thể vẫn giữ nguyên vẻ đẹp sang trọng. Màu sắc Tím C oban thực sự tạo điểm nhấn cá tính mà không quá lòe loẹt, mặc dù mặt sau có thể bám dấu vân tay.

Trong khi iPhone 17 vẫn giữ nguyên thiết lập camera kép, Galaxy S26 mang đến nhiều tính năng linh hoạt hơn với ống kính tele chuyên dụng và zoom quang 3x. Thiết kế này mang đến cho người dùng thêm nhiều lựa chọn trong việc chụp ảnh, đặc biệt là ảnh chân dung với hiệu ứng làm mờ hậu cảnh tinh tế hơn.

Hiệu năng và thời lượng pin ấn tượng

Đối với người dùng quan tâm đến hiệu năng sử dụng trong các chuyến du lịch dài ngày có thể thấy Galaxy S26 mang đến một lợi thế đặc biệt, đó chính là hoạt động khá bền bỉ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều mà iPhone 17 có dấu hiệu chậm chạp. Galaxy S26 duy trì hiệu suất ổn định, mặc dù có hơi nóng ở khu vực camera, nhưng không gây khó chịu.

Hơn nữa, thời lượng pin là một vấn đề lớn với iPhone 17 khi thường xuyên khiến người dùng phải cảm thấy lo lắng. Ngược lại, Galaxy S26 mang lại cảm giác an tâm với thời lượng pin lâu hơn, cho phép người dùng sử dụng mà không cần liên tục kiểm tra mức pin.

Mặc dù có giá rẻ hơn khoảng 2 triệu đồng so với iPhone 17, những gì mà Galaxy S26 mang lại là hoàn toàn xứng đáng. Với Galaxy S26, những gì người dùng nhận được là một thiết bị linh hoạt với nhiều tính năng hơn, mang lại trải nghiệm toàn diện.

Sự thay đổi này khiến nhiều người dùng iPhone phải suy nghĩ lại về lòng trung thành của mình đối với hệ sinh thái iOS bởi Galaxy S26 không chỉ là một sự lựa chọn mới mà còn là một thiết bị phù hợp hơn với cách nhiều người sử dụng điện thoại hiện nay.