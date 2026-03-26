Những lưu ý khi mua bộ sạc nhanh USB-C

Nhiều điện thoại hiện đại hỗ trợ sạc nhanh qua USB-C, nhưng không phải bộ sạc nào cũng tương thích.

Nhiều mẫu điện thoại, như iPhone 17 có khả năng sạc đến 50% chỉ trong 20 phút với bộ sạc 40W. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra có thể đạt 75% chỉ trong 30 phút với bộ sạc 60W. Tuy nhiên, cả hai mẫu điện thoại này đều không đi kèm bộ sạc trong hộp, buộc người dùng phải mua bộ sạc riêng.

Trong quá trình mua sắm, người dùng sẽ thấy nhiều tùy chọn bộ sạc công suất từ 20W đến 60W, tất cả đều hứa hẹn khả năng sạc nhanh. Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa điện thoại sẽ tận dụng hết sức mạnh của bộ sạc.

Một trong những hiểu lầm phổ biến là bộ sạc có công suất cao hơn sẽ luôn sạc nhanh hơn. Thực tế, điện thoại chỉ tiêu thụ lượng điện năng mà nó được thiết kế để nhận. Khi pin gần đầy, tốc độ sạc sẽ chậm lại và dẫn đến cảm giác sạc chậm hơn từ 70% đến 100%. Để đạt được tốc độ sạc tối đa, cả bộ sạc, cáp và điện thoại đều cần hỗ trợ cùng một tiêu chuẩn sạc, như USB PD hoặc PPS.

Bộ sạc nhanh USB-C chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi kết nối với thiết bị tương thích, nhưng thời gian tiết kiệm khi sạc thường chỉ rơi vào khoảng 10 đến 15 phút so với bộ sạc tiêu chuẩn. Nếu thường xuyên sạc pin điện thoại qua đêm, việc sử dụng bộ sạc công suất 10W đến 25W được cho là lựa chọn tiết kiệm hơn. Còn nếu cần sạc nhiều thiết bị đồng thời, bộ sạc có công suất cao sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.

Trong trường hợp lo ngại sạc nhanh có thể ảnh hưởng đến pin, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm bởi các điện thoại hiện đại đã được trang bị hệ thống quản lý pin tốt hơn, cho phép tối ưu hóa tốc độ sạc và duy trì nhiệt độ an toàn cho pin.

Khi mua bộ sạc, hãy đảm bảo rằng nó có cùng công suất tối đa và hỗ trợ chuẩn sạc nhanh tương thích với điện thoại mà mình sở hữu nhằm tối ưu hóa trải nghiệm sạc và tiết kiệm thời gian.