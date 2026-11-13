Doanh thu tăng 10 tỉ USD nhưng OpenAI vẫn lỗ nặng

WSJ dẫn các báo cáo cho thấy doanh thu của OpenAI trong quý 3/2026 đã tăng 50%, tương đương 10 tỉ USD. Tuy nhiên, công ty tiếp tục báo cáo khoản lỗ hoạt động lớn, cho thấy kết quả không mấy khả quan trong nỗ lực bắt kịp đối thủ Anthropic.

Kết quả kinh doanh của công ty mẹ ChatGPT được công bố trước khi Anthropic chuẩn bị cho đợt IPO lịch sử vào tuần tới. Anthropic - công ty sở hữu AI Claude - mới đây tiết lộ doanh thu của họ đã tăng lên 17 tỉ USD trong quý 3/2026, khoản lỗ hoạt động chỉ ở mức 567 triệu USD.

Các số liệu cho thấy OpenAI đang đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu nhưng vẫn còn một chặng đường dài để sánh kịp doanh thu và hiệu quả hoạt động của đối thủ. Trước đó, WSJ cho biết doanh thu của OpenAI chỉ tăng 18% trong quý 2/2026 so với quý đầu tiên.

Theo các tài liệu WSJ thu thập được, OpenAI đã thông báo với các nhà đầu tư rằng biên lợi nhuận của công ty đã cải thiện từ mức âm 150% lên mức âm 109% từ quý thứ hai sang quý thứ ba. Tuy nhiên, dựa trên những số liệu đó, khoản lỗ hoạt động điều chỉnh của công ty đã tăng nhẹ từ 10,1 tỉ USD lên 10,9 tỉ USD.

Logo ChatGPT của OpenAI trước ảnh CEO Sam Altman ẢNH: KHƯƠNG NHA

Các tính toán về khoản lỗ không bao gồm khoản bồi thường bằng cổ phiếu, vốn đã tăng lên 2,6 tỉ USD trong quý 3. Trong khi đó, khoản lỗ hoạt động của Anthropic bao gồm cả khoản bồi thường bằng cổ phiếu.

OpenAI đang chạy đua để giành thị phần từ Anthropic. Công ty mẹ của Claude đã giảm giá các mô hình mới nhất nhằm tăng thị phần. Gần đây, Anthropic cũng bổ nhiệm giám đốc kinh doanh mới, Dali Rajic, để tập trung vào phân khúc doanh nghiệp, vốn đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng doanh thu của công ty.

OpenAI thông báo với các nhà đầu tư rằng số lượng người dùng trả phí trên ChatGPT đã tăng lên khoảng 100 triệu người, tương đương 8,5% tổng số người dùng hoạt động hằng tuần. Tỷ lệ này cao hơn một chút so với báo cáo của OpenAI trong quý trước.

Đầu năm nay, OpenAI cũng đã ra mắt dịch vụ quảng cáo trên ChatGPT. Công ty kỳ vọng việc này sẽ cải thiện lợi nhuận, mặc dù kết quả của phân khúc kinh doanh này vẫn chưa được công bố.

OpenAI cũng chuẩn bị IPO (lần đầu phát hành cổ phiếu) vào năm 2027. Các nhà đầu tư kỳ vọng đà phát triển kinh doanh mới sẽ giúp công ty giành lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua AI. OpenAI có một mảng kinh doanh tiêu dùng lớn cần hỗ trợ và duy trì một loạt chương trình nghiên cứu trong các lĩnh vực từ robot đến tạo ảnh. Trong khi đó, đối thủ Anthropic đã tập trung hơn vào việc xây dựng giải pháp cho doanh nghiệp.

Dữ liệu từ bên thứ ba cho thấy OpenAI đã bắt kịp Anthropic trong quý 3 sau khi một số doanh nghiệp bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí hơn cho Claude. Tại hội nghị WSJ Tech ở Napa Valley hồi đầu tháng này, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman cho biết hai quý đầu năm gặp nhiều khó khăn nhưng quý 3 đã chứng kiến "bước ngoặt doanh thu đáng kinh ngạc". Ông cũng đề cập đến mối quan hệ đối tác mới với JPMorgan Chase .

Theo các tài liệu, trong quý 3/2025, OpenAI báo cáo doanh thu đạt 3,9 tỉ USD và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là âm 97%.

Giống như Anthropic, OpenAI cũng bị ảnh hưởng bởi đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây. Trong vòng gọi vốn mới nhất, nhà sản xuất ChatGPT chỉ huy động được chưa đến một nửa mục tiêu ban đầu là 30 tỉ USD. Công ty vẫn đang tìm kiếm thêm nhà đầu tư để hoàn tất vòng gọi vốn. Còn Anthropic đang nhắm đến mức định giá 1.330 tỉ USD trong đợt IPO tuần tới.