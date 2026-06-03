Độc đáo cây cầu mini bằng gỗ chịu tải trọng hàng trăm kg

Đằng sau cây cầu mini bằng gỗ là thời gian dài tập luyện, thiết kế và sự phối hợp ăn ý của cả nhóm lẫn giáo viên.

Tại ngày hội Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM năm 2026, mô hình cầu chịu lực của nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn An Khương gồm Bùi Ngân Trúc, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Trung Hiếu, Đoàn Đại Dương và Lê Đặng Bảo Uyên đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Thiết kế kết cấu chịu lực.

Nhóm 5 học sinh đoạt giải nhất cuộc thi Thiết kế kết cấu chịu lực ẢNH: TUẤN QUANG

Chia sẻ về quá trình tạo ra sản phẩm, Đoàn Đại Dương cho biết cây cầu được thiết kế theo hướng phân bổ tải trọng đều trên toàn bộ kết cấu và sử dụng nhiều khớp nối nhằm tạo thêm các điểm chịu lực, giúp tăng khả năng chịu tải. "Cây cầu được thiết kế để chịu lực kéo xuống, tương tự những cây cầu ngoài thực tế. Khi phương tiện giao thông lưu thông, trọng lượng sẽ tác động xuống mặt cầu. Mô hình của tụi em cũng hoạt động theo nguyên lý đó", Dương nói.

Để hoàn thiện ý tưởng, nhóm đã dành khoảng một tuần nghiên cứu và xây dựng mô hình. Ngoài ra, các thành viên tranh thủ thực hành vào giờ ra chơi hoặc nghỉ trưa. "Ban đầu làm khá mất thời gian nhưng càng làm nhiều thì tụi em càng rút ngắn được các công đoạn. Nhóm tụi em gồm 5 bạn được phân chia công việc rất rõ ràng. Bạn đo đạc, chuẩn bị vật liệu, bạn thì cưa cắt, sau đó mọi người cùng lắp ráp thành từng bộ phận hoàn chỉnh", Dương kể.

Theo Dương, toàn bộ nguyên vật liệu đều do ban tổ chức cung cấp. Sau khi nhận gỗ thông, các đội phải tự tính toán, thiết kế và thi công trong thời gian quy định.

Thầy Trần Minh Thuận, giáo viên môn tin học, phụ trách hướng dẫn các đội thi của Trường THCS Nguyễn An Khương, cho biết trước khi tham gia cuộc thi, các em đã thực hiện và thử nghiệm các mô hình khác nhau tại trường. Khi bước vào phần thi chính thức, tất cả các đội đều phải sử dụng nguyên vật liệu do ban tổ chức cung cấp và lắp ráp hoàn toàn tại chỗ.

Điều khiến ban giám khảo bất ngờ là mô hình của nhóm vẫn giữ nguyên hiện trạng sau phần kiểm tra tải trọng. Theo thầy Thuận, lượng sắt dùng để thử tải lên đến hàng trăm kg nhưng vẫn chưa đủ để phá hủy kết cấu cây cầu.

Nói về thành tích của học trò, thầy Thuận không giấu được niềm tự hào. "Các em dành thời gian dựng mô hình 3D, lên kế hoạch rất chi tiết rồi tự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Những thanh gỗ dài 60 cm được chia thành nhiều đoạn nhỏ theo đúng thiết kế và giao cho từng người thực hiện để tiết kiệm thời gian. Đây là những kỹ năng mà giáo viên không dạy trực tiếp nhưng các em tự phát huy thông qua quá trình làm việc nhóm", thầy Thuận chia sẻ.

Theo thầy, để tạo nên mô hình đoạt giải, nhóm đã vận dụng kiến thức của nhiều môn học. Các em phải hiểu được nguyên lý chịu lực, cách liên kết các thanh gỗ cũng như lý do lựa chọn từng vị trí ghép nối.

"Không phải cứ dán hai thanh gỗ lại với nhau là được. Các em phải hiểu vì sao cần ghép hai thanh này thay vì ghép với thanh khác. Đó là cả một quá trình phân tích và giải thích dựa trên kiến thức vật lý. Ngoài ra, khi nhận nguyên vật liệu từ ban tổ chức, việc tính toán sử dụng thanh gỗ nào cho từng vị trí cụ thể cũng rất quan trọng. Chỉ cần phân bổ vật liệu không hợp lý là khả năng chịu tải của cả kết cấu sẽ bị ảnh hưởng", thầy Thuận nói.