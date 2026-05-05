Độc đáo 'ghế thông minh' của 2 học sinh có thể cứu người trong tích tắc

'Ghế thông minh' đóng vai trò là cầu nối thông tin giữa người già và con cái ở xa

'Ghế thông minh' được thiết kế theo hình dáng một chiếc ghế di động có 4 bánh xe. Sản phẩm có trọng lượng khoảng 35 kg, lắp đặt nhiều thiết bị như: camera, cảm biến vật cản, bình ắc quy, loa, mạch điện... Dù có nhiều bộ phận nhưng bộ khung được định hình vững chắc từ nhôm và sắt hộp. Đặc biệt, bệ ghế có khả năng nâng hạ một người có trọng lượng dưới 100 kg.

Theo cách của Nguyễn Gia Phú và Mạch Phú Hưng, kinh phí làm robot trợ giúp người già là dưới 10 triệu đồng ẢNH: THANH DUY

Đây là sáng chế của Nguyễn Gia Phú và Mạch Phú Hưng, cùng học lớp 11 Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Cần Thơ.

Điểm độc đáo của robot nằm ở khả năng tương tác không dây với người dùng thông qua một vòng tay sức khỏe. Khi kích hoạt, robot sử dụng ra đa định vị để tự động bám theo chủ nhân ở khoảng cách từ 1 - 2 m. Trên chiếc vòng tay này, Phú và Hưng đã tích hợp các cảm biến hiện đại để theo dõi sức khỏe (đo nhịp tim, nồng độ ô xy trong máu), đặc biệt là cảm biến nhận diện ngay lập tức nếu người dùng bị té ngã hoặc mất cân bằng.

Khi phát hiện người dùng trong tư thế "bất thường", robot tự động di chuyển đến gần, hạ thấp bệ ghế để người gặp nạn có thể ngồi lên. Sau đó, người dùng điều khiển robot nâng lên và di chuyển như một chiếc xe lăn điện để đến vị trí nghỉ ngơi.

Không chỉ hỗ trợ tại chỗ, robot còn đóng vai trò là cầu nối thông tin giữa người già và con cái ở xa. Trong tình huống xảy ra sự cố, camera trên thiết bị sẽ chụp ảnh thực tế và gửi cảnh báo khẩn cấp qua ứng dụng Telegram bot. Nhờ kết nối internet, người nhà có thể theo dõi hiện trường nhanh chóng để đưa ra các phương án cứu hộ kịp thời như gọi cấp cứu hoặc nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Người nhà có thể cài đặt những câu lệnh theo ý muốn

Dù được cấu tạo từ máy móc nhưng robot cũng rất "tâm lý". Thông qua loa trên thiết bị, người nhà có thể cài đặt những câu lệnh theo ý muốn để nhắc nhở giờ uống thuốc hoặc các lưu ý về việc chăm sóc sức khỏe người thân. Đặc biệt, thanh gác tay bên phải của ghế có thiết kế một hộc đựng nước và một hộc thuốc. Khi đưa tay vào bên dưới, thuốc sẽ tự động rơi ra một cách dễ dàng.

Để làm được robot này, Hưng và Phú đã trải qua hơn 3 tháng nghiên cứu và thử nghiệm qua 3 phiên bản khác nhau dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Thanh Phong, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai. "Tôi đánh giá rất cao tinh thần tập trung nghiên cứu của hai bạn, đặc biệt là sự quyết tâm bám sát đề cương và mục tiêu đã đề ra", thầy Phong chia sẻ.

Sáng chế này đã giành giải nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật TP.Cần Thơ dành cho học sinh trung học năm học 2025 - 2026. Đặc biệt, tháng 11.2025, sản phẩm đã được đưa vào thử nghiệm thực tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng và nhận được phản hồi rất tích cực từ lãnh đạo bệnh viện.

Hiện Phú và Hưng tiếp tục nghiên cứu nâng cấp khả năng xử lý vật cản và giúp robot có thể di chuyển linh hoạt trên nhiều loại địa hình mặt phẳng để ý tưởng hoàn thiện hơn.