Độc đáo 'máy giặt thân thể' cho người lười tắm

Sản phẩm này cho phép người dùng chỉ cần nằm thư giãn trong khi "máy giặt" tự động thực hiện việc "giặt giũ" toàn bộ cơ thể trong vòng 15 phút.

Mirai Human có giá bán hơn 10 tỉ đồng, nhưng chỉ 40 - 50 chiếc được sản xuất ẢNH: NIKKEI

Được gọi là Mirai Human, thiết bị có thiết kế giống như một chiếc kén thư giãn công nghệ cao. Người dùng chỉ cần trượt vào bên trong, chọn chế độ giặt và đóng nắp. Bên trong, các bong bóng siêu âm sẽ thẩm thấu vào lỗ chân lông giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và tế bào da chết. Đặc biệt, sản phẩm còn tích hợp hệ thống âm nhạc và video, biến thời gian tắm thành một trải nghiệm spa thư giãn.

Ý tưởng từ máy giặt của những năm 1970

Theo thông tin từ tờ The Chosun Daily, Mirai Human được trang bị cảm biến theo dõi tình trạng sức khỏe của người dùng. Với kích thước 2,5 mét chiều dài, 1 mét chiều rộng và 2,6 mét chiều cao, máy cung cấp đủ không gian cho hầu hết mọi người nằm thoải mái. Sản phẩm này được phát triển dựa trên ý tưởng của chiếc máy giặt Sanyo từ những năm 1970, nhưng đã được cải tiến với công nghệ hiện đại và cảm biến AI (trí tuệ nhân tạo).

Nhiều công nghệ tiên tiến được trang bị trong "máy giặt" Mirai Human ẢNH: NIKKEI

Mặc dù vậy, sản phẩm sẽ chỉ được sản xuất giới hạn từ 40 đến 50 chiếc nhằm bảo vệ giá trị thương hiệu và không được cung cấp cho mục đích sử dụng tại nhà. Thay vào đó, công ty hướng đến các cơ sở sang trọng như khách sạn, nhà tắm công cộng và suối nước nóng.

Trong tương lai, nếu công nghệ phát triển và sản xuất hàng loạt trở nên khả thi, một phiên bản giá cả phải chăng hơn cho hộ gia đình có thể được ra mắt. Mirai Human hiện được định giá ở mức 60 triệu yen, tương đương 10,17 tỉ đồng.