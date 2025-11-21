Những cái tên nào dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu Việt 2025?

Báo cáo này được công bố tại chương trình tập huấn chuyên đề “Khai mở sức mạnh thương hiệu: Kiến tạo giá trị và tăng trưởng từ uy tín thương hiệu”, kết hợp hội thảo “Xây dựng thương hiệu và tiếp cận thị trường quốc tế: Từ chiến lược đến thực hành” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn phối hợp Sở Công thương TP.HCM tổ chức ngày 20.11.

Phát biểu tại chương trình, bà Lương Thúy Quyên, Giám đốc điều hành Brand Finance Việt Nam (đơn vị tư vấn và định giá thương hiệu) cho biết, dù chịu ảnh hưởng từ bối cảnh kinh tế toàn cầu, top 100 thương hiệu Việt hiện vẫn đạt tổng giá trị 38,4 tỉ USD, chỉ giảm 14% so với cùng kỳ 2024.

Một số ngành ghi nhận tăng trưởng mạnh như: ô tô (tăng 49%), bất động sản (tăng 27%), logistics (tăng 25%), hàng không (tăng 15%) và công nghệ (tăng 10%).

Bà Lương Thúy Quyên, Giám đốc điều hành Brand Finance Việt Nam báo cáo tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo báo cáo, ở nhóm thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2025, Viettel dẫn đầu với mức định giá 7,4 tỉ USD nhờ đầu tư công nghệ và khả năng lãnh đạo thị trường mạnh mẽ. Trong khi đó, Vinamilk có mức định giá 2,6 tỉ USD nhờ danh mục sản phẩm đa dạng và hệ thống phân phối vững chắc. Vinhomes tăng 14% lên 1,6 tỉ USD nhờ triển khai các dự án bất động sản chiến lược, tập trung phát triển khu dân cư lớn.

Bên cạnh giá trị thương hiệu, đại diện Brand Finance Việt Nam công bố chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) như thước đo đánh giá mức độ tin cậy, chất lượng cảm nhận, trải nghiệm và mức độ gắn bó của khách hàng.

Năm 2025, Vinpearl trở thành thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với chỉ số BSI đạt 97,5. Vietcombank là thương hiệu ngân hàng mạnh nhất Việt Nam và mạnh thứ 4 trên toàn cầu với chỉ số BSI 95,3. Bên cạnh đó, Bảo Việt với chỉ số BSI 92.8 là một trong những thương hiệu bảo hiểm mạnh nhất Việt Nam.

Ở nhóm thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, MB Bank ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 87% lên 1,6 tỉ USD; FPT tăng trưởng 18%; Techcombank tăng trưởng 12%.

Bên cạnh đó, chương trình đã đưa ra nhiều gợi mở, như doanh nghiệp cần nhìn nhận thương hiệu như "tài sản cốt lõi" gắn với chiến lược phát triển dài hạn; đầu tư bài bản cho hệ thống tiêu chuẩn, chứng nhận và quản trị rủi ro; nâng cấp năng lực nội tại về R&D (hoạt động nghiên cứu và phát triển), thiết kế, công nghệ và con người...