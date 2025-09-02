Độc lập, tự do tới thực sự hạnh phúc

Dịp này, chúng ta kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, hãy cùng nhìn lại hành trình mà đất nước và dân tộc ta đã trải qua biết bao năm chiến tranh, biết bao tang thương chết chóc để có được một ngày đất nước giành lại hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do. Đủ biết, hạnh phúc là ước mơ cao đẹp, là mục tiêu tối thượng cho dân tộc, cho gia đình, cho mỗi con người Việt Nam chúng ta.

Tình yêu thương, sự sẻ chia là một trong những nhân tố xây dựng nên hạnh phúc. Trong ảnh: thiếu tá Nguyễn Tuấn Tài (71 tuổi, cựu chiến binh) lập bếp ăn 0 đồng để phát cơm cho người nghèo tại Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Khi tôi sinh ra vào đầu năm 1946, thầy tôi đã đặt tên cho tôi là Hồ Thành Công, để ghi nhớ thành công của Cách mạng Tháng Tám, của ngày Quốc khánh 2.9, của ngày bầu cử Quốc hội khóa I vào ngày 6.1.1946. Tôi lớn lên trong kháng chiến chống Pháp, và trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Từ số phận một con người cụ thể là tôi, có thể thấy được hành trình vươn tới hạnh phúc dài như thế nào, khó khăn như thế nào, và có được như thế nào.

Khi thi hào Aragon viết bài thơ về hạnh phúc, ông có câu Nhưng tôi tin hạnh phúc con người có thật/Không phải trong mơ không phải trong mây/Mà nơi bãi lạ bờ xa trên quả đất này. Nhà thơ Pháp ấy đã nói "bãi lạ bờ xa" chính là Việt Nam chúng ta đấy. Hạnh phúc con người là có thật, nhưng để có được nó, cả dân tộc và mỗi con người chúng ta đã phải phấn đấu như thế nào, đã phải trả giá như thế nào, điều ấy tất cả chúng ta đều đã biết.

Trên nền tảng lịch sử hào hùng, văn hóa đa dạng và truyền thống đoàn kết, người Việt Nam không ngừng vun đắp cho một xã hội hạnh phúc bằng những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế. Khi đời sống người dân ngày càng được nâng cao, chỉ số phát triển con người (HDI) thuộc nhóm cao trên thế giới, thì chúng ta phải nghĩ ngay tới chỉ số hạnh phúc của nhân dân mình. Chỉ số ấy đo được bằng hạnh phúc trong từng gia đình, trong mỗi người dân. Chỉ số Hạnh phúc (World Happiness Index - WHI) của Việt Nam có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây. Năm 2024, Việt Nam xếp thứ 65 trên 146 quốc gia, với chỉ số WHI đạt 80,88%.

Bắt đầu từ chỉ số hạnh phúc ấy, chúng ta cần phấn đấu từng năm để chỉ số tăng lên. Xếp thứ 65 trên 146 quốc gia trên thế giới vào năm 2024, thì năm 2025 này sẽ lên được mấy bậc, và cứ từng năm như vậy, đất nước chúng ta phải đặt kế hoạch phấn đấu tới năm 2030, rồi 2045 liệu chúng ta có đạt tới chỉ số cao thứ 30 trên thế giới không? Tôi nghĩ câu hỏi ấy thật không dễ trả lời. Và để trả lời được, đất nước và nhân dân chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều.

Khi nói tới hạnh phúc, thì cốt lõi của nó là tình thương yêu. Mỗi gia đình phải có tình thương yêu thì gia đình ấy mới có hạnh phúc. Con có hiếu với cha mẹ, anh chị em trong nhà biết thương yêu, nhường nhịn lẫn nhau, rồi tới tình cảm với làng xóm, với cộng đồng, chuyện ăn ở hằng ngày không để mất lòng nhau, từ việc nhỏ tới chuyện lớn đều thể hiện được tinh thần đoàn kết, biết cảm thông với nhau.

Việt Nam đã và đang trở thành một quốc gia ngày càng hạnh phúc ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Bây giờ, khi đất nước tiến hành cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, từ cấp tỉnh tới cấp xã, thì tình thương yêu trở thành một lối sống, một đạo đức xã hội. Như Quảng Ngãi quê tôi sáp nhập với Kon Tum, đời sống người dân Kon Tum còn nhiều khó khăn thì người Quảng Ngãi phải đối xử với đồng bào của mình như thế nào để người Kon Tum thật sự tin cậy, thật sự yêu thương người Quảng Ngãi. Có được điều đó thì hai tỉnh sau sáp nhập mới có những cơ hội thực sự để phát triển.

Rồi khi đất nước và nhân dân vươn lên đời sống khá giả, thì phải làm sao để lấp đầy khoảng cách giàu nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau. Chỉ có tình yêu thương thực sự mới làm được điều đó. Người giàu có, người khá giả khi thực sự muốn chia sẻ với người nghèo khó thì có rất nhiều cách, chỉ cần họ có tình yêu thương, nghĩa đồng bào, hiểu rằng Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Có như vậy, những hoàn cảnh khó khăn sẽ không bị bỏ lại phía sau, những người thất cơ lỡ vận sẽ tìm được chỗ dựa để vươn lên sống như một con người tìm được hạnh phúc.

Ngày trước Bác Hồ nói đại ý "làm sao cho người dân có cơm ăn áo mặc, trẻ em được học hành". Bây giờ chúng ta đã thực hiện được khát vọng ấy của Bác Hồ, đã và sẽ thực hiện tốt ở mức cao hơn nữa. Người dân không chỉ có cơm ăn áo mặc, mà cơm phải ngon, áo mặc từ vải đẹp. Trẻ em không chỉ được học hành, mà phải được học đại học, rồi cao hơn đại học, phải tiếp cận khoa học và công nghệ thế giới, để xây dựng nước ta giàu mạnh. Và người dân luôn thấy hài lòng về cuộc sống của mình, về những thành công của con em mình. Đó thực sự là hạnh phúc.

Từ một đất nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, chỉ số HDI thuộc nhóm cao trên thế giới.

Hạnh phúc của Việt Nam còn được thể hiện qua sự phát triển bền vững, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, mở rộng cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi người dân. Giá trị hạnh phúc cũng được khẳng định qua những thành tựu vượt trội trong thể thao, văn hóa, giáo dục, cũng như sự đóng góp của các nhân tài Việt Nam trong và ngoài nước vào sự phát triển chung của đất nước.