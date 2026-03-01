Đội bóng do cựu sao HAGL Trần Hữu Đông Triều dẫn dắt sớm đến Nha Trang

Cựu sao HAGL tin tưởng dù là tân binh vòng chung kết nhưng đủ sức vào sâu nhất

Trong 12 đội bóng tham dự vòng chung kết (VCK) giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 Cúp THACO, đội Trường CĐ FPT Polytechnic do cựu sao HAGL dẫn dắt là đội bóng cho thấy quyết tâm rất lớn khi đã chính thức có mặt ở Nha Trang (Khánh Hòa) sớm hơn dự kiến. Quy định của Ban tổ chức (BTC) là đón các đội từ ngày 4.3, nhưng thầy trò HLV Trần Hữu Đông Triều đã đến Cam Ranh vào sáng nay 1.3.

Đội bóng Trường CĐ FPT Polytechnic đã đến Nha Trang sáng nay 1.3 ẢNH: ĐỘI BÓNG CUNG CẤP

BTC giải đã hỗ trợ vé máy bay cho toàn đội đi sớm nhất, bay từ Hà Nội vào. Ngay HLV Trần Hữu Đông Triều cũng xác định đội muốn đến Nha Trang sớm trước một tuần để giúp toàn đội làm quen với thời tiết khí hậu vùng biển Nam Trung bộ, đồng thời có thêm điều kiện tích lũy thể lực với những bài tập sức bền trên cát. Đội bóng cũng được lãnh đạo nhà trường quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất và được BTC bố trí chỗ ở rất đẹp ngay số 1 đường Hoàng Diệu, TP.Nha Trang sát với biển.

Trần Hữu Đông Triều vốn không xa lạ gì giới bóng đá. Cựu sao HAGL trưởng thành chung lò đào tạo với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, từng được xem là một chốt chặn hữu hiệu và là trung vệ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Tiếc là chấn thương sớm khiến cho sự nghiệp của cầu thủ gốc Quảng Nam này lận đận, buộc anh phải sớm giải nghệ ở tuổi 28 (năm 2023) và về công tác tại Trường CĐ FPT Polytechnic.

Trần Hữu Đông Triều (bìa trái) và BHL đội Trường CĐ FPT Polytechnic tại vòng loại giải ẢNH: ĐỨC MINH

Đẳng cấp khi còn chơi bóng của Đông Triều cộng với sự đam mê và ủng hộ rất lớn của Ban giám hiệu nhà trường giúp cho cựu sao HAGL phấn đấu trở thành HLV và bắt tay xây dựng một đội bóng sinh viên có chất lượng, được đầu tư bài bản, có lực lượng dồi dào ở cả 3 miền đất nước. Năm ngoái, đội Trường CĐ FPT Polytechnic đã không may mắn khi thua Trường ĐH TDTT Đà Nẵng ở trận play-off quyết định nên không có mặt ở VCK.

Nhưng lần này khi tham gia vòng loại khu vực phía bắc, đội của cựu sao HAGL đã chơi xuất sắc khi thắng ấn tượng đội bóng từng giành hạng ba năm 2025 là đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, để xứng đáng là 1 trong 3 đại diện khu vực này lọt vào vòng chung kết. Thành tích đó nhờ sự chuẩn bị chu đáo, có giai đoạn tập huấn ở Trung tâm đào tạo trẻ PVF và được huấn luyện theo cơ chế chuyên nghiệp.

Đội Trường CĐ FPT Polytechnic vượt qua đội Trường ĐH Công nghệ Đông Á ẢNH: ĐỨC MINH

Đến vòng chung kết tại Nha Trang dù là 1 trong 4 tân binh, nhưng đội Trường CĐ FPT Polytechnic rất tự tin sẽ gây bất ngờ. Bản thân cựu sao HAGL cũng bày tỏ khả năng đội bóng của anh đủ sức vào sâu nhất. Việc có mặt sớm nhất ở Nha Trang, chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo động lực bằng sự thích nghi sớm cho thấy đội bóng hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu này.

Với bộ khung gồm 3 cầu thủ từng đá U.19 và U.21 là Ngô Văn Tráng, Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Anh Đức cùng với thành phần còn lại như Phan Lạc Khôi, Nguyễn Văn Hoài Bảo, Nguyễn Gia Huy, Trần Nguyễn Khánh Hòa, Cấn Duy Mạnh, Hà Văn Việt rất đồng đều và sung sức, đội của cựu sao HAGL Trần Hữu Đông Triều sẽ là một đối thủ vô cùng đáng gờm cho bất cứ đội bóng nào ở vòng chung kết tranh từ 7.3 đến 22.3 sắp tới.