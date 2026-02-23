HLV châu Âu dẫn dắt đội bóng miền Tây dự VCK TNSV THACO cup 2026

Sau vòng loại các khu vực, 12 đội xuất sắc nhất toàn quốc sẽ tranh tài VCK giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) từ ngày 7.3 – 22.3 tới đây tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang. Trong các anh tài, Trường ĐH Đồng Tháp là đại diện duy nhất của khu vực Tây Nam bộ và là "tân binh" với lần đầu tiên tham dự.

Ông João Pedro Felipe Salgueiro (Trường ĐH Đồng Tháp) là HLV ngoại duy nhất trong số 12 đội bóng dự VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: THANH DUY

Đến với sân chơi toàn quốc, Trường ĐH Đồng Tháp mang đến một thành tích khiến các đối thủ phải dè chừng. Tại vòng loại Tây Nam bộ, đội trải qua 4 trận đấu nhưng chưa từng để thủng lưới. Dàn cầu thủ sen hồng đã phô diễn sức mạnh "khó cản" của một đội bóng được ăn tập thường xuyên và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo nhà trường.

Nhìn lại những trận đấu đã qua, Trường ĐH Đồng Tháp cho thấy một lối chơi kỷ luật, phối hợp nhịp nhàng và có kỹ thuật đồng đều các tuyến phòng thủ - tấn công. Nhiều bàn thắng đến từ việc triển khai chiến thuật nhanh nằm trong sự nghiên cứu và tính toán của BHL. Trong số những người thầy đào tạo lối chơi, không thể không nhắc tới vai trò "cầm quân chiến lược" quan trọng của HLV trưởng João Pedro Felipe Salgueiro.

Ông João Pedro (39 tuổi), người Bồ Đào Nha, là vị thuyền trưởng được đào tạo chuyên môn bài bản ở châu Âu. Trước khi dẫn dắt các chàng trai Đồng Tháp, ông đã từng tham gia công tác huấn luyện bóng đá ở Singapore, Ấn Độ, Anh. Về Việt Nam chưa lâu, tuy còn trở ngại về ngôn ngữ, nhưng điều đó không ngăn được sự máu lửa trong chỉ đạo của ông mỗi khi học trò ra trận.

Trường ĐH Đồng Tháp là đại diện duy nhất của khu vực Tây Nam bộ tham dự VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: THANH DUY

Ông João Pedro chỉ mới xuất hiện cùng Trường ĐH Đồng Tháp hơn 1 năm nay và cùng đội bóng này tham gia TNSV năm 2025. Năm ngoái, khi chân ướt chân ráo đến SVĐ Cần Thơ dự giải, chưa hiểu nhiều về bóng đá học đường, ông João Pedro và các học trò đã hòa cả 3 trận đấu ở vòng bảng. Kết quả này khiến đại diện của vùng đất sen hồng Đồng Tháp bị loại sớm và nhiều người đã hoài nghi về tài năng của vị HLV ngoại.

Chính vì thế mà nhiều người đã bất ngờ khi trở lại TNSV 2026, ông João Pedro tự tin phát biểu: "Đội sẽ mang đến một chiến thuật khác biệt và một thứ bóng đá với đẳng cấp cao hơn". Và màn trình diễn thuyết phục của Trường ĐH Đồng Tháp tại vòng loại Tây Nam bộ tại mùa giải năm nay (1 trận hòa, 3 trận thắng) đã cho thấy sự quyết tâm của HLV người Bồ Đào Nha không phải là "đao to búa lớn" mà có cơ sở hẳn hoi.

Có thể nói, thành công của Trường ĐH Đồng Tháp đến điểm mạnh của ông João Pedro trong việc tổ chức các bài tập chiến thuật chuyên nghiệp cho các cầu thủ. Đặc biệt là sự tập trung phân tích điểm mạnh - điểm yếu của đối phương để đưa ra những đấu pháp hợp lý. Ông nhiều lần có mặt trên khán đài cùng các cộng sự là những cựu danh thủ bóng đá Đồng Tháp như Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Mộc, để có thể đánh giá bao quát về thế trận trên sân.

Ông João Pedro Felipe Salgueiro giúp đội bóng đá Trường ĐH Đồng Tháp lần đầu tiên vô địch vòng loại Tây Nam bộ

Chỉ sau một năm rút kinh nghiệm, ông João Pedro đã để lại một dấu ấn sâu đậm tại vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026. Vị HLV này đã đưa Trường ĐH Đồng Tháp lên ngôi vương ở vòng loại, tạo nên dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự VCK toàn quốc. Bên cạnh đó, thành tích đưa đội bóng sen hồng lên ngôi vô địch thuyết phục khi giữ sạch khung thành - thành tích chưa HLV nào ở miền Tây làm được.

Nhiều cổ động viên đang rất ủng hộ, kỳ vọng ông João Pedro sẽ tiếp tục viết thêm câu chuyện cổ tích cho Trường ĐH Đồng Tháp tại VCK TNSV THACO cup 2026. Ông sẽ là HLV ngoại duy nhất và đối đầu với những nhà cầm quân nội cũng rất tài năng. "Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu với tinh thần tập trung và quyết tâm cao nhất để mang đến một hình ảnh sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp bản lĩnh, năng động, mang nhiều khát vọng chinh phục thử thách ở sân chơi rất hấp dẫn này", ông João Pedro chia sẻ.