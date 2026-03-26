Đội ĐH Svay Rieng: Ẩn số đáng gờm, chơi bóng bằng cả trái tim

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
26/03/2026 15:13 GMT+7

Từng vô địch bóng đá sinh viên Campuchia, đội ĐH Svay Rieng xem việc tham dự giải TNSV quốc tế là cơ hội quan trọng để nâng cao thương hiệu trên phạm vi quốc tế.

Đội ĐH Svay Rieng đặt chân đến Nha Trang từ xe chở khách hiện đại của Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group

ảnh: Duy Anh

ĐH Svay Rieng (SRU): Tốp đầu trường công Campuchia

ĐH Svay Rieng (SRU) là một cơ sở giáo dục đại học công lập hàng đầu được thành lập năm 2005, tọa lạc tại khu vực Đông Nam của Campuchia, có vị trí chiến lược dọc theo hành lang kinh tế giữa Phnom Penh và TP.HCM.

Là một trường ĐH cấp tỉnh hàng đầu, SRU mang sứ mệnh phân cấp giáo dục chất lượng cao, cung cấp cho sinh viên nông thôn chất lượng học thuật xuất sắc mà trước đây chỉ có ở thủ đô, với 5 khoa chính: Nông nghiệp, Nghệ thuật, Nhân văn & Ngoại ngữ, Quản trị Kinh doanh, Khoa học & Công nghệ cùng với Khoa học Xã hội.

Với số lượng sinh viên theo học hàng năm khoảng 4.000 người và mạng lưới hơn 6.000 cựu sinh viên đang phát triển, trường ĐH Svay Rieng cung cấp nhiều chương trình cao đẳng, đại học và thạc sĩ đa dạng, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm đang phát triển nhanh chóng của Campuchia.

Đội ĐH Svay Rieng hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm ở giải TNSV quốc tế 2026 cúp THACO

ảnh: Duy Anh

Ngoài trọng tâm trong nước, ĐH Svay Rieng (SRU) nổi tiếng với các mối quan hệ đối tác quốc tế vững mạnh thông qua các sáng kiến như chương trình Erasmus+, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu toàn cầu và cơ hội trao đổi sinh viên, chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp thành công trong cả môi trường nghề nghiệp khu vực và quốc tế.

Thực lực đáng gờm

ĐH Svay Rieng xác định việc tổ chức các đội thể thao của là điều cần thiết để thúc đẩy văn hóa khuôn viên sôi động và phát triển toàn diện sinh viên về sức khỏe thể chất và truyền cảm hứng cho sinh viên sống kỷ luật, tránh xa tiêu cực, nâng cao khả năng học tập.

Nhiều năm qua, SRU đã bồi dưỡng, thành lập các đội tuyển đại diện tham gia các giải đấu quốc tế. Những sự kiện như vậy đóng vai trò là nền tảng quan trọng để sinh viên thể hiện khả năng và xây dựng mối quan hệ xuyên biên giới.

Các cầu thủ đội ĐH Svay Rieng rất háo hức khi đến với giải đấu

ảnh: Duy Anh

Ở giải vô địch đại học toàn quốc Campuchia, đội bóng SRU đã giành được nhiều thành tích đáng kể, bao gồm một chức vô địch năm 2022 cùng 2 HCB và 2 HCĐ. Ở cấp khu vực tranh Cúp Svay Rieng do Liên đoàn Thanh niên Campuchia (UYFC), đội đã 7 lần tham dự thường xuyên lọt vào tốp 14 đội mạnh nhất.

HLV trưởng Som Chanravuth chia sẻ: "Mục tiêu chính của Trường ĐH Svay Rieng khi tham dự giải TNSV quốc tế là nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển các kỹ năng chuyên môn và mang lại cho sinh viên những trải nghiệm mang tính đột phá.

Thông qua những thử thách này, sinh viên thể hiện kiến thức chuyên môn cùng với các kỹ năng mềm thiết yếu như làm việc nhóm, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề. Hơn nữa, những giải đấu như TNSV do Báo Thanh Niên tổ chức sẽ thúc đẩy sự giao tiếp và hợp tác xuyên biên giới giữa các trường đại học.

Đội bóng ĐH Svay Rieng đặt quyết tâm rất cao ở lần đầu tham gia giải TNSV quốc tế 2026

ảnh: Duy Anh

ĐH Svay Rieng xác định tham gia giải TNSV quốc tế sẽ củng cố danh tiếng và uy tín của trường. Khi các đội sinh viên đạt được thành công, điều đó sẽ nhận được sự công nhận từ các tổ chức giáo dục quốc tế và chứng minh khả năng của trường trong việc bồi dưỡng nhân tài toàn cầu.

Đội bóng Trường ĐH Svay Rieng đến với giải TNSV quốc tế không đặt nặng thắng thua, xem đó là nền tảng quý giá cho việc học tập, phát triển bản thân và sự phát triển của sinh viên, đúng như slogan "của đội bóng Huấn luyện tốt xuất phát từ trái tim" (Good coaching comes from the heart) và "Thể thao vì sự phát triển của thế hệ trẻ Gen Z" (Sports for the development of Gen Z youth)".

Tin liên quan

Trường ĐH Lào mang quân 'khủng' đá TNSV quốc tế: 4 cầu thủ đấu U.23 Việt Nam

Trường ĐH Lào mang quân 'khủng' đá TNSV quốc tế: 4 cầu thủ đấu U.23 Việt Nam

Trường ĐH Lào mang lực lượng rất mạnh đến sân chơi bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO, trong đó, đặc biệt có 3 tuyển thủ U.23 Lào từng so tài U.23 Việt Nam tại SEA Games 33.

Lễ công bố bốc thăm xếp lịch thi đấu giải Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 cúp THACO

Đội ĐH Quốc gia Singapore hào hứng lần đầu đến Việt Nam, đặt mục tiêu đặc biệt

Khám phá thêm chủ đề

ĐH Svay Rieng TNSV campuchia TNSV quốc tế Som Chanravuth Báo Thanh Niên
