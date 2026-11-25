Bà Nupur Gulati, chuyên gia dinh dưỡng (Ấn Độ) đã giải thích sự khác biệt giữa đường nâu và đường trắng trong cuộc phỏng vấn với Hindustan Times.

Đường nâu có thêm một lượng nhỏ khoáng chất

Theo bà Nupur, cả đường nâu và đường trắng đều chủ yếu chứa sucrose - loại đường trắng thông thường. Khi tiêu hóa, sucrose được phân giải thành glucose và fructose.

Điểm khác biệt chính là đường nâu có chứa mật rỉ đường (hay rỉ mật, molasses), một loại siro sẫm màu tạo nên màu sắc và hương vị caramel đặc trưng.

Đường nâu cung cấp lượng calo gần tương đương đường trắng, song hàm lượng khoáng chất trong đường nâu quá ít để tạo ra khác biệt đáng kể về giá trị dinh dưỡng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

"Mật rỉ đường bổ sung một lượng nhỏ khoáng chất như canxi và sắt. Tuy nhiên, hàm lượng này quá thấp trong một khẩu phần thông thường nên không mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể", bà Nupur cho biết.

Vì vậy, dù có chứa một lượng nhỏ khoáng chất, đường nâu không phải nguồn cung cấp vi chất dinh dưỡng đáng kể. Hơn nữa, quan niệm đường nâu "lành mạnh hơn" đôi khi khiến người dùng có tâm lý thoải mái khi sử dụng nhiều hơn, từ đó làm tăng tổng lượng đường tiêu thụ.

Lượng đường tiêu thụ quan trọng hơn màu sắc

Một quan niệm phổ biến khác là đường nâu làm tăng đường huyết ít hơn đường trắng. Để hiểu rõ điều này, cần tìm hiểu về chỉ số đường huyết (GI) - chỉ số phản ánh mức độ và tốc độ một loại thực phẩm làm tăng đường huyết sau khi ăn.

Bà Nupur giải thích: "Chỉ số đường huyết cho biết tốc độ một loại thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu. Đường trắng có chỉ số GI ở mức trung bình, khoảng 65. Đường nâu cũng có chỉ số GI tương tự vì thành phần của hai loại gần như giống nhau. Màu sắc sẫm hơn không khiến đường nâu trở thành lựa chọn tốt hơn để kiểm soát đường huyết".

Nhìn chung, lượng đường tiêu thụ mới là yếu tố quan trọng hơn nhiều so với việc sử dụng đường nâu hay đường trắng.

Các chất tạo ngọt tự nhiên có thực sự tốt hơn?

Bên cạnh đường nâu, một số chất tạo ngọt khác cũng thường được quảng bá là lựa chọn lành mạnh hơn đường tinh luyện, chẳng hạn như đường thốt nốt, mật ong, đường dừa, siro…

Chế độ ăn nhiều đường bổ sung, đặc biệt là đồ uống có đường, cũng có liên quan đến nguy cơ gan nhiễm mỡ và các rối loạn chuyển hóa ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Theo bà Nupur, dù một số sản phẩm có thể chứa lượng nhỏ khoáng chất hoặc hợp chất thực vật, chúng vẫn góp phần làm tăng tổng lượng đường tiêu thụ. Một số loại như siro agave chứa nhiều fructose hơn, có thể khiến đường huyết tăng ít hơn ngay sau khi sử dụng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa sản phẩm tốt hơn cho sức khỏe hoặc có thể dùng tùy ý.

Việc một chất tạo ngọt có nguồn gốc tự nhiên không có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn.

Bà Nupur lưu ý, lượng đường trong chế độ ăn không chỉ đến từ 2 - 3 thìa cà phê đường thêm vào trà hoặc cà phê mỗi ngày, mà còn có trong thực phẩm đóng gói, bánh kẹo và các loại nước xốt.

Tiêu thụ quá nhiều đường tự do trong thời gian dài có thể làm tăng năng lượng nạp vào, góp phần gây tăng cân và béo phì. Chế độ ăn nhiều đường bổ sung, đặc biệt là đồ uống có đường, cũng có liên quan đến nguy cơ gan nhiễm mỡ và các rối loạn chuyển hóa.

Vì vậy, thay đường trắng bằng đường nâu không giúp giảm đáng kể những nguy cơ này. Điều quan trọng là kiểm soát tổng lượng đường tiêu thụ mỗi ngày, bất kể nguồn gốc hay màu sắc của chất tạo ngọt.