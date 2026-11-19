Một số loại gia vị chứa các hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể. Theo đó, quế có thể hỗ trợ giảm đường huyết, đặc biệt ở người mắc tiểu đường loại 2, theo trang sức khỏe Health.

Quế giúp kiểm soát đường huyết như thế nào?

Quế là một trong những loại gia vị được nghiên cứu nhiều nhất về khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Chuyên gia cho biết quế phát huy lợi ích tốt hơn khi kết hợp với chế độ ăn giàu chất xơ, trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Phân tích tổng hợp trên tạp chí Nutrition Reviews năm 2025 hơn 3.000 người mắc tiểu đường loại 2 cho thấy quế giúp giảm đáng kể đường huyết lúc đói, đường huyết sau ăn và chỉ số HbA1c - chỉ số phản ánh mức đường huyết trung bình trong 3 tháng gần nhất.

Một phân tích tổng hợp trên tạp chí Phytotherapy Research năm 2024 trên gần 2.000 người mắc tiểu đường loại 2 cũng ghi nhận kết quả tương tự. Quế giúp giảm đường huyết lúc đói, HbA1c và tình trạng kháng insulin.

Ngay cả người khỏe mạnh cũng có thể nhận được lợi ích từ loại gia vị này. Thử nghiệm nhỏ trên International Journal of Food Science vào năm 2019 cho thấy người trưởng thành ăn quế mỗi ngày trong 40 ngày có mức đường huyết sau ăn thấp hơn.

Bà Jordan Langhough, chuyên gia dinh dưỡng kiêm huấn luyện viên thể chất tại Denver (Mỹ), cho biết điểm nổi bật của quế là có nhiều nghiên cứu chứng minh lợi ích đối với đường huyết.

Tuy nhiên, hiệu quả này không quá lớn. Một phân tích tổng hợp ghi nhận quế giúp giảm khoảng 15 mg/dL đường huyết lúc đói. Đây là mức giảm có thật nhưng khá khiêm tốn.

Cách dùng quế để hỗ trợ giảm đường huyết

Các chuyên gia khuyên nên dùng khoảng một thìa cà phê quế mỗi ngày. Đây là lượng nằm trong phạm vi được nghiên cứu về lợi ích kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, hiện chưa có liều dùng tối ưu được xác định.

Người dùng cũng cần chú ý đến loại quế Cassia, vốn rất phổ biến trên thị trường. Dùng quá một thìa cà phê mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến gan.

Đặc biệt, quế chỉ nên được xem là thực phẩm hỗ trợ, không phải thuốc điều trị tiểu đường. Bà Jackie Bridson, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, nhấn mạnh quế phát huy lợi ích tốt hơn khi kết hợp với chế độ ăn giàu chất xơ, trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc.

Vì vậy, người mắc tiểu đường nên duy trì chế độ ăn cân bằng và không tự ý thay thế thuốc điều trị bằng quế.