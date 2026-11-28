Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại hội thảo. Cùng dự hội thảo có các ủy viên T.Ư Đảng: Phó thủ tướng Lê Tiến Châu; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn; đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư và địa phương; các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo; chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, đại diện doanh nghiệp.

Cơ hội thiết kế lại giáo dục toàn diện

Trình bày tham luận về rà soát chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và triển khai sách giáo khoa (SGK), GS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách giáo dục (Bộ GD-ĐT), nhấn mạnh việc rà soát không chỉ dừng ở cấu trúc, nội dung chương trình hay thiết kế SGK mà cần đánh giá học sinh (HS) có thực sự hình thành những phẩm chất, năng lực đã đề ra thông qua trải nghiệm học tập tại nhà trường hay không.

Nhiều nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội thảo Giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 27.11 ẢNH: TTXVN

Theo GS Vinh, chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã chuyển từ tiếp cận truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học, với 5 phẩm chất, 3 nhóm năng lực chung và các năng lực đặc thù. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy cần tiếp tục làm rõ cách thức hiện thực hóa các mục tiêu này.

Về dạy học 2 buổi/ngày, GS Lê Anh Vinh cho rằng cần phân biệt việc tổ chức học tập cả ngày với đơn thuần tăng thời lượng dạy học. Đây là cơ hội thiết kế lại hoạt động giáo dục theo hướng toàn diện, dành thời gian cho HS tự học, nghiên cứu, giáo dục thể chất, trải nghiệm, hướng nghiệp và phát triển sở trường; đồng thời tinh giản những nội dung chưa thực sự cần thiết.

Đối với SGK, theo GS Vinh, cần đánh giá khách quan cả thiết kế SGK và khả năng tổ chức thực hiện tại nhà trường. Việc rà soát cũng ghi nhận những đổi mới trong lựa chọn ngữ liệu văn hóa, lịch sử, văn học theo hướng tăng tính chủ động khám phá của HS.

Từ những phân tích trên, GS Lê Anh Vinh đề xuất 5 kiến nghị: xác lập rõ hơn hệ giá trị và mục tiêu giáo dục trong đời sống nhà trường; thiết kế chương trình phù hợp với bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), xác định tri thức cốt lõi và giảm tải nội dung kỹ thuật; tổ chức lại thời gian, không gian học tập, nhất là trong dạy học 2 buổi/ngày; bảo đảm đồng bộ các điều kiện thực hiện chương trình; xây dựng cơ chế quốc gia theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chương trình.

GS-TS Phạm Hồng Quang, nguyên Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc ĐH Thái Nguyên, đề nghị giữ vững định hướng phát triển toàn diện con người, chú trọng cảm xúc, nhân tính, giao tiếp, giá trị nhân văn và khát vọng cống hiến khi rà soát, chỉnh sửa chương trình, SGK.

Về nội dung, ông Quang cho rằng chương trình cần tinh gọn, tích hợp, tăng thực hành; chú trọng giáo dục lao động, giáo dục tài chính, giáo dục môi trường và phát triển bền vững. Theo ông, SGK cần hướng tới tinh thần "mỏng nhưng chứa đựng những ý tưởng lớn", có tính mở, đa chiều, khơi gợi tư duy phản biện, gắn với dự án thực tế, tích hợp công nghệ, dữ liệu đa dạng và cá nhân hóa theo trình độ HS.

Đối với đội ngũ xây dựng chương trình và SGK, GS Quang đề nghị lựa chọn những người am hiểu sâu về khoa học giáo dục, có sự kết nối chặt chẽ với các trường sư phạm và hội tụ phẩm chất của nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà văn hóa. Đổi mới chương trình, SGK cần hướng tới phát triển năng lực tự học, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và kỷ nguyên AI, đồng thời vun đắp giá trị nhân văn, đạo đức; không để sự tiện lợi của công nghệ làm suy giảm tư duy, tính kiên trì và khả năng sáng tạo của con người.

Yêu cầu sớm triển khai quy định lương nhà giáo xếp cao nhất

Tham luận tại hội thảo, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) nêu nhiều bất cập về thực tế tiền lương nhà giáo hiện nay. Theo đó, đa số nhà giáo hiện xếp lương thấp hơn viên chức các ngành, lĩnh vực khác có cùng yêu cầu trình độ đào tạo và hạng chức danh nghề nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự hội thảo ẢNH: TTXVN

Cụ thể, trong khi hầu hết viên chức các ngành khác được xếp theo 3 hạng (từ hạng III đến hạng I, áp dụng mức lương cao nhất là A3.1 và có khoảng 10% viên chức đạt hạng I) thì ở ngành giáo dục chỉ có khoảng 12% nhà giáo (gồm giảng viên đại học, cao đẳng, giáo viên giáo dục nghề nghiệp) được xếp theo 3 hạng tương ứng. Trong số 12% này, chỉ vỏn vẹn 1,17% nhà giáo được xếp ở nhóm lương cao nhất (A3.1 hoặc A3.2).

Khoảng 88% nhà giáo còn lại, bao gồm giáo viên (GV) mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và dự bị đại học, đang chịu mức xếp lương thấp hơn từ 2 - 3 thang bậc lương so với viên chức ngành khác. Đáng chú ý, GV mầm non hạng I có thang lương thấp hơn cả viên chức hạng II của ngành khác; còn GV phổ thông, giáo dục thường xuyên và dự bị đại học hạng I cũng chỉ xếp lương ngang mức viên chức hạng II.

Để giải quyết triệt để các bất cập trên, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh yêu cầu sớm triển khai hiệu lực quy định lương nhà giáo xếp cao nhất. Đáng chú ý, theo Bộ này, cần thiết kế cơ chế tiền lương riêng: phân biệt rõ lương cơ bản và phụ cấp; xây dựng cơ chế tiền lương riêng cho đội ngũ nhà giáo khi xây dựng chính sách tiền lương mới nhằm bảo đảm lương nhà giáo được xếp cao nhất.

Để khắc phục khoảng cách thang bậc lương, Bộ GD-ĐT đề nghị xử lý triệt để các bất cập về mức lương khởi điểm, khoảng cách giữa các bậc lương và thang lương; thiết kế lại bậc nghề nghiệp của 88% GV mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tương xứng với vị trí, vai trò. Ngay sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến đối với đề án cải cách tiền lương, cần sớm ban hành Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng hoàn thiện thể chế là điều kiện quan trọng, nhưng đột phá phát triển GD-ĐT phải được đo bằng kết quả thực tế. "Mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy để chính sách thực sự đến được với học trò, trước hết phải đến được với thầy cô", Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và đề nghị làm rõ nguyên nhân thiếu GV, những vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng, điều động; đề xuất giải pháp bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn.

Đổi mới chương trình và chính sách cho nhà giáo là những điều được quan tâm trong giáo dục phổ thông hiện nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Đồng thời, làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, nhất là ở vùng khó khăn và các môn học còn thiếu GV; đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai: Cần chọn thước đo thực chất

Để tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện từng địa phương, nhà trường, đồng thời chú trọng chất lượng đội ngũ GV và bảo đảm cơ hội học tập công bằng cho mọi HS.

Đây là quan điểm được TS Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh khi đề xuất các giải pháp thực hiện chủ trương này. Bà Linh dẫn ra 3 con số cần lưu ý: Tính đến năm học 2025 - 2026, cả nước còn thiếu 2.369 GV tiếng Anh trong biên chế để dạy từ lớp 3 đến lớp 12. Đến năm 2030, cần bổ sung khoảng 22.000 GV tiếng Anh trong bậc mầm non và tiểu học. Cũng đến năm 2030, cần bồi dưỡng ít nhất 200.000 GV để có khả năng dạy các môn học khác bằng tiếng Anh.

Về cơ sở vật chất, đầu năm học 2025 - 2026, cả nước còn thiếu 8.759 phòng học ngoại ngữ. Đằng sau con số đó là sự chênh lệch rất lớn về điều kiện học tập giữa các địa bàn, các nhà trường và các nhóm HS, đặc biệt là HS dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn.

Từ thực tế đó, bà Linh đưa ra các kiến nghị, trong đó gắn đào tạo, bồi dưỡng GV với thực hành ngay tại trường và nơi GV đứng lớp. Mỗi trường cần có lộ trình phù hợp với mức độ sẵn sàng. Cần xác định cụ thể từng trường thiếu gì, từng GV đang ở trình độ nào và cần hỗ trợ ở đâu. Nơi đủ điều kiện thì làm trước, nơi khó khăn cần ưu tiên đầu tư để từng bước bắt kịp, tránh làm rộng thêm khoảng cách về cơ hội học tập.

Cần bảo đảm nguồn lực đến đúng nơi, đúng lúc và kiểm chứng được hiệu quả. Đối với xã hội hóa, các khoản thu chi phải công khai, minh bạch. Còn phần học tập bằng tiếng Anh theo chương trình thì ngân sách nhà nước phải bảo đảm cho mọi HS để không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế gia đình.

Theo bà Linh, cần chọn thước đo thực chất để quyết định khi nào nên mở rộng đề án. Điểm thi và chứng chỉ chưa phản ánh đầy đủ kết quả học tập. Cần đánh giá 3 câu hỏi: HS có sử dụng tiếng Anh tốt hơn trước không? Khi học môn khác bằng tiếng Anh, các em có hiểu và vận dụng được kiến thức môn đó hay không? Khoảng cách giữa các nhóm HS có được thu hẹp hay không? Khi các tiêu chí này được đáp ứng mới quyết định mở rộng đề án.

Đề xuất cuối cùng là đẩy mạnh học liệu số và công cụ AI. Tuy nhiên, theo bà Linh, cần đảm bảo học liệu phải được kiểm chứng về chất lượng trước khi đưa vào lớp học. HS ở nơi thiếu internet vẫn có cơ hội tiếp cận học liệu; và nhất định phải bảo vệ dữ liệu cá nhân của HS.

Hằng năm, Chính phủ cần xem xét báo cáo Quốc hội về tiến độ thực hiện đề án, chỉ rõ địa bàn nào còn thiếu điều kiện, nhóm HS nào chưa được hỗ trợ đầy đủ để đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời.