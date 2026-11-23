Trước thực tế này, ngành giáo dục TP.HCM đề xuất hỗ trợ giáo viên (GV) dạy liên trường, công tác xa trung tâm và có chính sách thu hút GV các môn thiếu nguồn tuyển.

Nguyên nhân nhiều GV chuyển việc, nghỉ việc

Vào đầu tháng 11, tại buổi làm việc với đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM báo cáo những khó khăn trong tuyển dụng, bố trí và giữ chân đội ngũ nhà giáo sau sắp xếp. Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, tình trạng GV chuyển việc, nghỉ việc có xu hướng gia tăng, với 89 người trong năm học 2023-2024, lên 96 người trong năm học 2024-2025 và năm học 2025-2026 là 1.427 người (toàn TP sau sắp xếp).

Cũng trong năm học 2025-2026, qua 2 đợt tuyển dụng, có 4.598 người trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục công lập. Như vậy, số GV chuyển việc, nghỉ việc tương đương 31,04% số người trúng tuyển trong cùng năm học. Thêm vào đó, từ đầu năm học 2026-2027 đến thời điểm này, TP ghi nhận thêm 576 GV chuyển việc, nghỉ việc.

Nguyên nhân chủ yếu được chính quyền TP xác định là do thu nhập của một bộ phận GV chưa tương xứng với chi phí nhà ở và sinh hoạt tại đô thị lớn. Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường học cũng làm thay đổi địa điểm, điều kiện công tác của một bộ phận nhà giáo. Một bộ phận cán bộ quản lý sau sắp xếp chuyển trở lại vị trí giảng dạy cần thời gian thích nghi với nhiệm vụ mới. GV dạy tại nhiều điểm trường hoặc được điều động đến địa bàn xa nơi cư trú hiện chưa có cơ chế hỗ trợ riêng phù hợp.

Các môn còn thiếu giáo viên gồm tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật, công nghệ, giáo dục thể chất và các môn tích hợp ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau sắp xếp mạng lưới trường học, TP.HCM còn thiếu 8.185 GV ở 3 cấp học phổ thông so với định mức. THCS thiếu nhiều nhất với 3.480 GV, tiếp đến là tiểu học với 2.383 và THPT với 2.322 GV.

Cùng thời điểm, TP thừa cục bộ 1.416 GV. Việc bố trí đội ngũ gặp khó ở những địa bàn tăng dân số cơ học nhanh, các khu công nghiệp và khu vực Bình Dương trước sắp xếp.

Các môn còn thiếu GV gồm tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật, công nghệ, giáo dục thể chất và các môn tích hợp. Nguồn tuyển một số môn còn hạn chế. Với các môn tích hợp, phần lớn GV đang đảm nhiệm được đào tạo đơn môn.

Ngoài tuyển dụng tập trung, Sở GD-ĐT TP.HCM xác định bổ sung đội ngũ bằng hợp đồng thỉnh giảng, hợp đồng linh hoạt và điều tiết GV từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Trường lớp, đội ngũ GV là 2 vấn đề lớn sau sáp nhập

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay việc tổ chức dạy học sau sáp nhập còn gặp khó tại những trường có nhiều điểm lẻ. Có khoảng 30 cơ sở giáo dục gặp bất cập lớn trong quản trị do địa bàn trải rộng. Có trường phân hiệu hoặc điểm trường cách trụ sở chính 5 - 17 km, có trường phải quản lý 3 - 5 điểm lẻ. Khoảng cách giữa các điểm trường gây khó cho việc tổ chức hoạt động chuyên môn tập trung, sinh hoạt bộ môn và bảo đảm an toàn cho học sinh (HS).

Sở GD-ĐT cho hay sẽ khảo sát trực tiếp các trường có phân hiệu xa hoặc nhiều điểm lẻ để hướng dẫn phương án quản trị phù hợp. Các giải pháp gồm tăng cường hạ tầng kết nối số, trang bị xe đưa đón hoặc đề xuất điều chỉnh điểm trường để thuận lợi cho GV và bảo đảm an toàn cho HS.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trường lớp và đội ngũ GV là 2 vấn đề lớn của TP sau sáp nhập. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, TP tập trung nguồn lực giải quyết cả 2 vấn đề. Nhu cầu trường lớp cũng đang thay đổi theo địa bàn. Một số trường ở khu vực Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành bắt đầu có dấu hiệu giảm số HS trong khi một số trường chất lượng cao vẫn có nhiều người muốn vào học.

Một năm sau sáp nhập, TP đã tập trung đầu tư vào những địa bàn có nhu cầu, song vẫn còn nơi thiếu trường. Ở khu vực Bình Dương trước sắp xếp, trường học vừa phải đáp ứng nhu cầu của dân cư, vừa tiếp nhận con em người lao động nhập cư và công nhân. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, khu vực này có khoảng 30 công trình trường học chưa kịp tiến độ. Một số địa bàn thuộc TP.HCM trước hợp nhất cũng còn thiếu trường. TP tiếp tục đầu tư, mở rộng trường lớp và phấn đấu cơ bản đáp ứng nhu cầu trong vài năm tới.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết các trường công lập được đầu tư và duy trì đầu tư nên nhìn chung có cơ sở vật chất khá tốt, từ phòng học, phòng bộ môn đến sân chơi và thiết bị dạy học. Một số trường vẫn thiếu sân chơi do sử dụng nhà phố hoặc xây dựng trên diện tích nhỏ. Thành phố đang nghiên cứu giải pháp để cải thiện điều kiện học tập tại những trường này.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, hiện khoảng 80% HS được học 2 buổi/ngày, có cơ sở đạt trên 80%. TP sẽ tiếp tục tập trung cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Cùng với xây trường mới để đáp ứng nhu cầu, TP sẽ nâng cấp, cải tạo các trường hiện có để HS ở các địa bàn có điều kiện học tập công bằng hơn.

Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất nghiên cứu phụ cấp thu hút GV các môn đặc thù trong bối cảnh nguồn tuyển tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật và công nghệ còn hạn chế ảnh: Nhật Thịnh

Đề xuất hỗ trợ GV dạy liên trường, công tác xa

TP.HCM đã triển khai chính sách thu nhập đặc thù trên toàn địa bàn sau sắp xếp. Tại đặc khu Côn Đảo, nhà giáo được hưởng phụ cấp khu vực hệ số 0,7, phụ cấp đặc biệt 50% và mức hỗ trợ 2,3 triệu đồng/người/tháng.

TP đang nghiên cứu thêm chính sách để trình HĐND xem xét hỗ trợ GV dạy liên trường, công tác ở địa bàn xa trung tâm, ven biển, đặc khu và thu hút, giữ chân GV các môn thiếu nguồn tuyển. Cụ thể, Sở GD-ĐT đề xuất UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ và Sở Tài chính phối hợp nghiên cứu chính sách hỗ trợ GV được điều động hoặc phải dạy ở nhiều trường. Sở cũng đề xuất nghiên cứu phụ cấp thu hút GV các môn đặc thù trong bối cảnh nguồn tuyển tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật và công nghệ còn hạn chế.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho rằng xét về tổng thể TP không thiếu nhiều GV. Trong quá trình bố trí và tổ chức dạy học, các trường vẫn thiếu GV ở một số môn đặc thù như tin học, ngoại ngữ, mỹ thuật và âm nhạc. Với âm nhạc và mỹ thuật, TP triển khai chương trình sân khấu học đường, mời nghệ sĩ đến trường biểu diễn, chia sẻ và giao lưu với HS. Ngành giáo dục và ngành văn hóa tổ chức bồi dưỡng cho các nghệ sĩ tham gia. Các nghệ sĩ cùng ngành giáo dục TP sẽ xây dựng học liệu từ chương trình để sử dụng trong những năm tiếp theo. Một số trường cũng đưa HS đến sân khấu để xem biểu diễn và tương tác trực tiếp với nghệ sĩ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP đã có nghị quyết về giáo dục và sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chính sách nhằm hỗ trợ ngành giáo dục, bảo đảm HS được tiếp cận giáo dục công bằng. Các nghị quyết cụ thể hóa dự kiến được thông qua tại kỳ họp HĐND TP.HCM.

Từ thực tế này, TP đề xuất Bộ GD-ĐT xem xét, sửa đổi tiêu chuẩn về cơ sở vật chất đối với trường phổ thông phù hợp cho vùng đô thị đặc biệt. Cụ thể là thêm tầng cao cho các trường tại khu vực trung tâm thành phố với quỹ đất hạn hẹp; hướng dẫn thống nhất phân công, định mức tiết dạy môn tích hợp, sửa đổi quy định về chế độ làm việc và tiền lương dạy thêm giờ phù hợp yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày. Đồng thời TP cũng đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn vị trí việc làm công chức phụ trách giáo dục cấp xã, bổ sung danh mục vị trí việc làm mới (chuyển đổi số, tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ giáo dục hòa nhập)...