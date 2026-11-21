H IỆU TRƯỞNG HAY GIÁO VIÊN CŨNG ĐỀU CÓ MỤC TIÊU CHUNG LÀ HỌC TRÒ

Cô Đoàn Thị Thanh Hương bước chân vào ngành giáo dục từ năm 1989, tính đến nay đã được 37 năm, trong đó có 18 năm làm công tác quản lý. Trong thời gian đó, cô đã trải qua vị trí hiệu trưởng tại Trường THCS Đại Mỗ và Trường THCS Tây Mỗ (Hà Nội).

Cô Đoàn Thị Thanh Hương từng là hiệu trưởng. Khi sắp xếp trường học, do không còn đủ tuổi để tiếp tục vị trí quản lý, cô được phân công trở lại làm giáo viên ẢNH: TUẤN MINH

Khi sắp xếp trường học, theo tiêu chí khi lựa chọn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của TP.Hà Nội, do không còn đủ tuổi để tiếp tục vị trí quản lý nên cô Hương được phân công trở lại làm giáo viên. "Mình nghĩ điều hạnh phúc nhất của giáo viên là được đứng lớp, được giúp đỡ các con. Ở bất cứ vị trí nào, dù là hiệu trưởng hay giáo viên, mục tiêu cuối cùng của giáo dục vẫn là làm những điều tốt nhất cho học sinh. Cho nên khi đã xác định mục tiêu là giúp đỡ học sinh tiến bộ mỗi ngày thì dù ở vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hay giáo viên, chúng ta đều đang đi cùng một hướng", cô Hương chia sẻ.

Sau gần 20 năm làm quản lý, nay trở lại đứng lớp, cô Hương khẳng định không gặp khó khăn gì trong công việc. Hiện cô đang đảm nhiệm hai vị trí: dạy ôn thi giúp học sinh lớp 9 trong kỳ thi vào THPT và công tác tư vấn học đường. Cô cho biết tại Trường THCS Tây Mỗ, hằng năm tất cả thành viên ban giám hiệu đều tham gia dạy ôn thi miễn phí cho học sinh. Cụ thể, ngoài thời lượng quy định (2 tiết/tuần đối với hiệu trưởng và 4 tiết/tuần đối với phó hiệu trưởng), các thành viên ban giám hiệu còn dạy phụ đạo nhiều tiết ôn thi miễn phí cho các con. "Việc bám sát chương trình, nắm vững kiến thức và thường xuyên lên lớp giúp chúng mình khi quay trở lại không gặp bất cứ khó khăn gì", cô Hương cho hay.

Còn về công tác tư vấn học đường, trước đây khi làm hiệu trưởng, cô Hương luôn đồng hành với các thầy cô trong tổ tư vấn của nhà trường. Do đó, cô vốn đã quen công việc nên cứ thế tiếp tục thực hiện.

Có hàng chục năm làm giáo viên, cô Hương nêu thực tế, hiệu trưởng, hiệu phó trước khi làm quản lý đều là những giáo viên rất tâm huyết và giỏi chuyên môn. "Trên nền tảng chuyên môn vững chắc, việc quay trở lại dù gặp khó khăn một chút cũng chỉ trong thời gian ngắn. Các thầy cô trong ban giám hiệu sẽ sớm khẳng định lại vị trí chuyên môn của mình bởi họ đều là những nhà chuyên môn giỏi", cô Hương nhìn nhận.

Hiện cô Hương đang đảm nhiệm hai vị trí dạy ôn thi giúp học sinh lớp 9 trong kỳ thi vào THPT và công tác tư vấn học đường ảnh: Tuấn Minh

T IẾP TỤC ĐƯA GIÁO DỤC STEM VÀ SỐNG XANH VÀO TRƯỜNG HỌC

Dẫn chúng tôi đi thăm không gian xanh của Trường THCS Tây Mỗ, cô Hương cho biết đây không phải là thành quả đến trong một sớm một chiều mà là hành trình 5 năm qua các thầy cô giáo, các bác bảo vệ, các bác lao công cùng học sinh đã kiên trì tạo nên. Từ những hàng hoa từ tầng một kéo lên tới tầng bốn tỏa ngát hương thơm hay một giàn cây xanh đóng vai trò như một bức tường để che nắng, chắn bụi cho thầy trò… đều phản ánh công sức của người chăm sóc.

Cô Hương tâm sự đây cũng là tâm huyết của mình khi còn làm hiệu trưởng và giờ trở lại làm giáo viên, cô càng có thời gian hơn để tiếp tục hành trình ấy. Cô cho biết tất cả hàng cây đều mang một màu xanh đầy sức sống bởi chúng không dùng phân hóa học. Nơi đây, các thầy cô giáo dạy sinh học, hóa học, vật lý cùng với học sinh thực hiện các tiết học STEM. Họ ủ phân vi sinh, biến rác thành hoa, tức là ủ rác lấy từ nhà bếp, hoa quả hỏng ủ lên enzyme và dùng enzyme đó để bón cây. Nhờ vậy mà trong năm học trước, Trường THCS Tây Mỗ được chọn triển khai mô hình thí điểm "Trường học không rác thải". Nhà trường đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và hình thành thói quen giảm lãng phí thực phẩm trong học sinh, phụ huynh và giáo viên. Chương trình cũng xây dựng một không gian học tập thực tế để học sinh được trải nghiệm trực tiếp các hoạt động sống xanh.

Trường THCS Tây Mỗ đã từng phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CSCR) tổ chức Ngày hội "Trường học không rác thải" với chủ đề "Vì một tương lai xanh, không lãng phí thực phẩm". Sự kiện không chỉ tổng kết hành trình ba năm của nhà trường mà còn mở ra định hướng phát triển bền vững cho năm học mới.

"Đây không chỉ là một ngày hội, mà còn là minh chứng sống động cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy cô, phụ huynh và học sinh Trường THCS Tây Mỗ trên hành trình xây dựng một trường học xanh, sạch, đẹp", cô Hương nhấn mạnh.

Lấy triết lý "khi có nhận thức đúng sẽ có hành động đúng" làm kim chỉ nam, cô Hương chia sẻ nhà trường đã chủ động tích hợp nội dung giáo dục môi trường vào nhiều môn học như: ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên, mỹ thuật, công nghệ, giáo dục công dân và hoạt động trải nghiệm. Các chiến dịch của trường đã giúp học sinh hình thành thói quen sống xanh hằng ngày.

Học sinh được nhắc nhở mỗi ngày: nếu không ăn hết thì nên cất bớt, chia sẻ cho bạn khác hoặc dùng vào mục đích khác thay vì để thừa lãng phí… Những thay đổi tích cực được ghi nhận rõ rệt: lượng rác thực phẩm giảm từ 7 - 12 kg/ngày chỉ sau một tuần phát động. Bên cạnh đó, học sinh chủ động phân loại rác, hạn chế sử dụng nhựa, dùng bình nước cá nhân thay vì chai nhựa dùng một lần.

Không chỉ dừng lại ở hành động cá nhân, học sinh còn được tham gia chuỗi cuộc thi sáng tạo đầy hấp dẫn như: tái chế rác thành sản phẩm hữu ích, vẽ tranh bảo vệ môi trường, thời trang xanh và sản xuất video bản tin tuyên truyền.

Dần dà, chính các em học sinh của trường cũng trở thành những "đại sứ truyền thông nhí" về môi trường. Các em sản xuất video phóng sự tuyên truyền về tác hại của lãng phí thức ăn và lan tỏa các giải pháp thiết thực bảo vệ môi trường; thiết kế các bộ trang phục độc đáo từ giấy báo, túi ni lông và vỏ bánh kẹo; vẽ hàng trăm bức tranh rực rỡ sắc màu từ cuộc thi mỹ thuật, đã chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về thiên nhiên, môi trường và trách nhiệm công dân. Các em được nhắc nhở phần ăn thừa không vứt đi mà được tái chế làm thức ăn cho gia súc hoặc phân bón. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ phụ huynh. Nhiều gia đình cùng con em thực hiện lối sống xanh tại nhà: trồng cây, làm nước rửa tay từ vỏ trái cây, mang túi vải đi chợ...

Cô Hương chia sẻ, nhiều năm qua tinh thần sống xanh của trường tiếp tục lan tỏa thành nếp sống thường ngày trong từng lớp học, góc sân, bữa ăn ảnh: Tuấn Minh

Cô Hương chia sẻ, nhiều năm qua, tinh thần sống xanh của trường không dừng lại ở một sự kiện hay một năm học mà tiếp tục lan tỏa thành nếp sống thường ngày trong từng lớp học, góc sân, bữa ăn. Với cam kết rõ ràng từ ban giám hiệu, thầy cô giáo, sự sáng tạo của học sinh và sự đồng hành từ phụ huynh, nhà trường mong muốn xây dựng một thế hệ công dân có trách nhiệm, biết sẻ chia và hành động vì môi trường, biết yêu và bảo vệ hành tinh xanh.

Dù vậy, nhà giáo Đoàn Thị Thanh Hương khẳng định ý tưởng chỉ có thể đi vào thực tiễn nếu có một tập thể cùng chung tay. Để có được công trình xanh này, trước hết là nhờ tâm huyết của đội ngũ làm lao công và bảo vệ ở trường. Đây là những người hết sức yêu cây. Tất cả hàng cây này là tự họ chiết nhân giống cùng với giáo viên, học sinh và họ là những người chăm sóc cây mỗi ngày.