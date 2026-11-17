Hạnh phúc với tiếng gọi "cô ơi"

Sau bữa cỗ của đại gia đình, cô Bùi Thị Phượng lặng lẽ nhặt lại những chiếc đũa dùng một lần, rửa sạch, phơi khô. Cô "khoe" mình đã trở lại làm giáo viên (GV) nên những thứ này sẽ được tận dụng để làm đồ chơi, đồ dùng dạy học, giúp các bé có trải nghiệm phong phú hơn. Chỉ một hành động nhỏ thôi mà chứa đựng, gói ghém biết bao tình yêu nghề, yêu trẻ và cả sự nhiệt huyết của một cô giáo mầm non có gần 31 năm gắn bó với nghề, 12 năm làm hiệu phó.

Cô Phượng chú trọng xây dựng môi trường học tập gần gũi, thân thiện, phát huy tính tích cực và sự chủ động của trẻ ẢNH: NVCC

Tình yêu trẻ, sự động viên của đồng nghiệp và những kết quả nhỏ bé trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ đã giúp tôi thêm vững tin vào lựa chọn tiếp tục cống hiến của mình. Hạnh phúc là khi mỗi ngày vẫn được nghe 2 tiếng "cô ơi". Cô Bùi Thị Phượng (Trường mầm non Giáp Hải, P.Bắc Giang)

Cô Bùi Thị Phượng (51 tuổi) từng làm Hiệu phó Trường mầm non Dĩnh Kế (P.Bắc Giang, TP.Bắc Ninh). Sau sắp xếp trường học, như hầu hết hiệu phó khác, cô được phân công trở lại làm GV trực tiếp đứng lớp tại Trường mầm non Giáp Hải (P.Bắc Giang).

"Tôi đón nhận sự thay đổi ấy với tâm thế vui vẻ, bình tĩnh, chủ động và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Bởi với tôi, dù ở vị trí quản lý hay trực tiếp giảng dạy, điều quan trọng nhất vẫn là được làm việc trong môi trường giáo dục, được đóng góp cho sự phát triển của nhà trường và được chăm sóc, nuôi dưỡng những mầm xanh tương lai. Chức vụ có thể thay đổi, nhiệm vụ có thể khác đi, nhưng tình yêu nghề, yêu trẻ và trách nhiệm của một nhà giáo thì vẫn luôn vẹn nguyên", cô Phượng chia sẻ.

Khi còn là hiệu phó, một ngày làm việc của cô Phượng gắn liền với kế hoạch, hồ sơ, các cuộc họp, công tác kiểm tra, dự giờ và chỉ đạo hoạt động giáo dục. Giờ đây, nhịp sống nghề nghiệp được bắt đầu bằng những điều giản dị hơn. Đó là nụ cười hồn nhiên của trẻ mỗi buổi sáng đến lớp, là những tiếng gọi "cô ơi" đầy thân thương, là bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay cô, là những ánh mắt háo hức khi được khám phá một điều mới lạ. Trở lại với công việc trực tiếp giảng dạy, cô Phượng cho biết có thêm nhiều cơ hội gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu trẻ. Từ việc đón trẻ, tổ chức hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm đến chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, mỗi công việc đều mang lại những cảm xúc rất riêng.

Với cô Phượng, điều đáng quý nhất vẫn là được làm một giáo viên mầm non, được trẻ yêu thương ẢNH: NVCC

Trước đây, niềm vui của người quản lý có thể là thành tích, danh hiệu thi đua của cả trường thì nay niềm vui với cô Phượng tưởng chừng nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa: Một em bé mạnh dạn phát biểu sau nhiều lần rụt rè; một trẻ biết tự phục vụ bản thân; một nhóm trẻ hợp tác, chia sẻ đồ chơi; hay đơn giản là nụ cười rạng rỡ khi các con hoàn thành sản phẩm do chính mình tạo ra.

"Những khoảnh khắc ấy nhắc tôi nhớ rằng hạnh phúc của GV mầm non hiện diện trong từng bước trưởng thành của trẻ. Chính những điều bình dị đó đã tiếp thêm cho tôi niềm vui, sự hứng khởi và động lực để bắt đầu chặng đường mới", cô Phượng tâm sự.

Mang kinh nghiệm quản lý vào từng hoạt động giáo dục

Cô Bùi Thị Phượng cho biết quãng thời gian đảm nhiệm vị trí phó hiệu trưởng giúp cô tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, tổ chức hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường học tập và phối hợp với đồng nghiệp, phụ huynh.

Khi trở về đứng lớp, những kinh nghiệm ấy tiếp tục trở thành hành trang quý báu. Cô nhận thức rõ giáo dục mầm non ngày nay không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức hay hướng dẫn trẻ thực hiện các yêu cầu của GV mà cần tạo cơ hội để trẻ chủ động khám phá, trải nghiệm, lựa chọn, sáng tạo và thể hiện khả năng của bản thân. Vì vậy, trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục, cô chú trọng xây dựng môi trường học tập gần gũi, thân thiện, phát huy tính tích cực và sự chủ động của trẻ. Trong những hoạt động tạo hình, trẻ được tự lựa chọn màu sắc, nguyên vật liệu, cách thực hiện và mạnh dạn chia sẻ ý tưởng. Trong các hoạt động khám phá, trẻ được đặt câu hỏi, dự đoán, thử nghiệm và tự tìm ra câu trả lời phù hợp với khả năng.

Cô Phượng trở về làm giáo viên sau 12 năm làm hiệu phó ẢNH: NVCC

Cô Phượng cũng luôn quan tâm vận dụng phương pháp giáo dục STEAM, tổ chức hoạt động trải nghiệm, khuyến khích trẻ hợp tác, giải quyết vấn đề và phát triển tư duy sáng tạo. Đặc biệt, cô luôn nhắc bản thân phải giữ tinh thần học hỏi, đổi mới, không ngừng cập nhật phương pháp giáo dục phù hợp yêu cầu thực tiễn. "Bởi dù đã từng làm công tác quản lý, khi trở lại trực tiếp giảng dạy, tôi vẫn cần tiếp tục học hỏi từ đồng nghiệp, từ thực tiễn lớp học và từ chính những đứa trẻ. Kinh nghiệm quản lý giúp tôi có cái nhìn tổng thể về giáo dục, còn công việc đứng lớp giúp tôi hiểu sâu sắc hơn những khó khăn, vất vả và niềm hạnh phúc của GV mầm non", cô Phượng trải lòng.

"Nếu trước đây tôi cùng đội ngũ GV trao đổi chuyên môn từ góc độ của người cán bộ quản lý thì giờ đây tôi được trực tiếp tham gia từng hoạt động, cùng chuẩn bị đồ dùng, thiết kế môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong lớp học. Tôi luôn xác định ở vị trí công tác mới, bản thân cũng là một thành viên trong tập thể sư phạm, có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tôn trọng sự phân công của nhà trường và tích cực phối hợp với đồng nghiệp", cô chia sẻ thêm.

Không phải là bước lùi

Cô Phượng tâm sự: "Tôi không nhìn việc trở về đứng lớp như một bước lùi trong hành trình nghề nghiệp. Trái lại, tôi xem đây là cơ hội để tiếp tục làm mới bản thân, phát huy những kinh nghiệm đã có và trải nghiệm công việc giáo dục từ góc nhìn gần gũi hơn. Tôi hiểu mỗi vị trí đều có áp lực, trách nhiệm và giá trị riêng".

Cô Bùi Thị Phượng không nhìn việc trở về đứng lớp như một bước lùi mà là cơ hội tiếp tục làm mới bản thân ẢNH: NVCC

Cô Bùi Thị Phượng cũng thẳng thắn chia sẻ: "Tâm thế vui vẻ không có nghĩa là công việc mới không có khó khăn, có những việc phải làm quen lại, phải vượt qua thói quen để thay đổi. Việc trực tiếp đứng lớp đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, linh hoạt, khả năng xử lý tình huống và sức bền nghề nghiệp mỗi ngày. Nhưng chính tình yêu trẻ, sự động viên của đồng nghiệp và những kết quả nhỏ bé trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ đã giúp tôi thêm vững tin vào lựa chọn tiếp tục cống hiến của mình. Hạnh phúc là khi mỗi ngày vẫn được nghe 2 tiếng "cô ơi"".

Trước câu hỏi có sự hụt hẫng, tiếc nuối nào không về bao năm phấn đấu để được ghi nhận và bổ nhiệm, cô Bùi Thị Phượng trả lời giản dị: "Tôi đến với nghề giáo bằng tình yêu trẻ. Khi trở về lớp học, tôi lại có cơ hội trực tiếp trao gửi tình yêu thương ấy đến từng em nhỏ". "Mỗi buổi sáng bước vào lớp, nhìn thấy những gương mặt hồn nhiên, nghe tiếng trẻ ríu rít, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn đang ở đúng nơi trái tim mong muốn. Tôi không còn bắt đầu ngày làm việc bằng những nhiệm vụ của một hiệu phó, nhưng vẫn bắt đầu bằng tinh thần trách nhiệm của một nhà giáo", cô chia sẻ thêm.

Sáp nhập trường học, sắp xếp lại đội ngũ có thể tạo ra những thay đổi về tổ chức và vị trí công tác, nhưng cũng mở ra cơ hội để mỗi người nhìn nhận lại giá trị nghề nghiệp, phát huy khả năng thích ứng và tiếp tục đóng góp theo cách riêng của mình. Với cô giáo Bùi Thị Phượng, điều đáng quý nhất vẫn là được làm một GV mầm non, được trẻ yêu thương, được đồng nghiệp đồng hành và được sống trọn vẹn với nghề mình đã chọn.