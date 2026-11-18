Tiến sĩ Võ Văn Thật, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, phát biểu tại buổi lễ ảnh: h.đ

Sáng 18.11, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, tri ân các thế hệ nhà giáo và tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Dịp này, nhà trường công bố những thay đổi quan trọng về quy mô, cơ sở vật chất và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Chia sẻ trong buổi lễ, tiến sĩ Võ Văn Thật, Hiệu trưởng nhà trường, nhắc lại chặng đường 54 năm hình thành và phát triển của nhà trường, từ cơ sở đào tạo giáo viên trung học ở miền Nam, Trường CĐ Sư phạm TP.HCM đến Trường ĐH Sài Gòn ngày nay. Qua từng giai đoạn, các thế hệ cán bộ, giảng viên đã góp phần xây dựng truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và không ngừng đổi mới.

Đáng chú ý, tiến sĩ Thật cho biết trong tháng 10.2026, UBND TP.HCM đã ban hành 2 quyết định quan trọng liên quan đến việc mở rộng quy mô nhà trường. Theo đó, trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây được chuyển giao cho Trường ĐH Sài Gòn quản lý; Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu được sáp nhập vào Trường ĐH Sài Gòn. Tiếp đó, ngày 12.11, UBND TP.HCM tiếp tục ban hành quyết định chuyển giao tài sản công tại cơ sở 2 Trường CĐ Trần Đại Nghĩa cho Trường ĐH Sài Gòn quản lý, sử dụng.

Sau khi tiếp nhận và mở rộng, Trường ĐH Sài Gòn hiện có 9 cơ sở hoạt động với tổng diện tích 286.522m². Trong số 1.051 cán bộ, viên chức, người lao động, trường có 3 giáo sư, 55 phó giáo sư và 231 tiến sĩ. Trường hiện đào tạo 8 ngành trình độ tiến sĩ, 17 ngành thạc sĩ, 48 ngành và chuyên ngành trình độ ĐH, 4 ngành CĐ, với hơn 26.000 người học.

Tiến sĩ Võ Văn Thật cho rằng những thay đổi này mở ra cơ hội phát triển nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với một trường ĐH công lập trực thuộc UBND TP.HCM. Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố trong không gian phát triển mới.

Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn cũng bày tỏ mong muốn tập thể sư phạm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; sinh viên chủ động học tập, làm chủ công nghệ, rèn luyện bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Cũng trong buổi lễ, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức chương trình tri ân PGS-TS Phạm Hoàng Quân, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn. Dịp này, nhà trường có 1 tập thể và 6 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.