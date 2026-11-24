Một bức thư chạm vào lòng người

Thư gửi nhà giáo ngày 20.11 thường quen một khuôn: tri ân, ghi nhận, chúc sức khỏe. Thư năm nay của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn có thêm một điều mới, và quý. Đó là sự thấu hiểu những áp lực thầy cô đang mang trong công việc, trong cuộc sống. Đó là lời sẻ chia khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đó là sự trân trọng mong mỏi chính đáng của nhà giáo: được lắng nghe, tôn trọng, được bảo vệ danh dự, uy tín nghề nghiệp.

Người đứng lớp đọc những dòng ấy, như thấy ai nói hộ nỗi lòng mình. Không hoa mỹ. Chỉ là thấu hiểu. Mà với nhà giáo, được thấu hiểu đã là một món quà.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2026 ảnh: chụp màn hình

Những áp lực có tên gọi

Thư nhắc đến "áp lực không đáng có", "bất cập", "vướng mắc về chế độ, chính sách". Người đứng lớp hiểu ngay những chữ ấy chứa đựng điều gì.

Đó là chồng hồ sơ, sổ sách, kế hoạch, báo cáo nhiều khi lấn cả thời gian soạn bài. Đó là chỉ tiêu thi đua, tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ khá giỏi đè nặng lên từng tiết dạy. Đó là đồng lương chưa đủ trang trải với nhiều giáo viên trẻ, nhất là cô giáo mầm non.

Đó là nỗi lo một đoạn clip vài chục giây trên mạng có thể khiến cả đời dạy học bị đem ra phán xét. Thầy cô kể ra không phải để than thở mà vì tin rằng, khó khăn được gọi đúng tên thì sẽ sớm có cách gỡ. Như thầy thuốc giỏi, bắt đúng bệnh rồi mới kê đơn.

Mong một lộ trình cụ thể

Bộ trưởng hứa sẽ cùng lãnh đạo Bộ tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách, "từng bước giải quyết căn cơ" những bất cập. Thầy cô đón nhận lời hứa ấy bằng cả niềm tin. Và thầm mong những "bước" ấy sớm thành hình, để niềm vui không phải đợi quá lâu.

Lần này, niềm tin có cơ sở. Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, xếp lương nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã mở đường. Thầy cô chỉ mong những chính sách ấy sớm về đến từng mái trường, từng bục giảng, ngay trong năm học này.

Thư cũng gửi gắm mong muốn nhà trường, cơ quan quản lý, chính quyền địa phương thực sự là chỗ dựa tin cậy của thầy cô; phụ huynh tiếp tục thấu hiểu, đồng hành. Thầy cô trân trọng lời gửi gắm ấy. Và càng vững lòng hơn khi thấy Bộ đi đầu, làm trước, làm mẫu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: nói phải đi đôi với làm. Với nhà giáo, mỗi việc làm cụ thể là lời động viên ấm áp nhất.

Bao dung, nhưng cần được che chở

Có đoạn thư khiến tôi đọc lại nhiều lần. Bộ trưởng trân trọng sự điềm tĩnh, bao dung và tận tâm của thầy cô, ngay cả khi cống hiến chưa được ghi nhận đầy đủ hay phải đối diện những đánh giá thiếu công bằng. Ông viết, điều đó càng thôi thúc lãnh đạo Bộ phải lắng nghe, đồng hành và bảo vệ tốt hơn những người ngày đêm tận tụy với sự nghiệp "trồng người".

Đọc đến đây, lòng tôi ấm lại. Thầy cô bao dung vì đó là bản chất của nghề. Và sự bao dung ấy đang chờ được đáp lại bằng sự che chở.

Bác Hồ gọi những người thầy giáo tốt là "những anh hùng vô danh". Vô danh là không cần tên tuổi, không màng huân chương. Nhưng người anh hùng vô danh vẫn cần một chỗ dựa vững vàng.

Chỗ dựa ấy, trước hết, là cơ chế. Khi bị xúc phạm, có người đứng ra bảo vệ. Khi bị đánh giá oan, có nơi để trình bày. Khi bị giao việc ngoài chuyên môn, có quy định để yên tâm từ chối. Tình cảm giúp thầy cô ấm lòng. Thể chế giúp thầy cô vững bước.

Bức thư khép lại bằng một ý rất đẹp: truyền thống tôn sư trọng đạo cần được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hôm nay ảnh: Ngọc Dương

Một lời chúc trọn vẹn

Thư gửi tới "các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành giáo dục". Đọc dòng ấy, tôi nghĩ đến thầy cô ở trường ngoài công lập, đến giáo viên hợp đồng. Họ cũng đứng lớp, cũng chịu áp lực, cũng mong được tôn trọng. Luật Nhà giáo đã gọi tất cả bằng một tên chung: nhà giáo. Mong rằng mọi chính sách, mọi lời tri ân cũng đến với họ trọn vẹn như thế.

Bức thư khép lại bằng một ý rất đẹp: truyền thống tôn sư trọng đạo cần được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hôm nay. Đọc đến đây, tôi tin người đứng đầu ngành đã nói thay điều thầy cô mong mỏi bấy lâu.

Bộ trưởng mong mỗi thầy cô luôn vững tin, giữ trọn tình yêu nghề. Thầy cô vẫn giữ. Giữ qua những đêm thức khuya soạn bài, qua những mùa thi căng thẳng, qua cả những lúc chạnh lòng không biết tỏ cùng ai. Bao năm rồi, ngọn lửa ấy chưa từng tắt.

Nay, ngọn lửa ấy có thêm hơi ấm của sự thấu hiểu. Và tôi tin, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm sau, lá thư gửi thầy cô sẽ kể được những đổi thay đã về đến từng mái trường. Khi ấy, bó hoa đẹp nhất dành tặng thầy cô không nằm trên bàn giáo viên mà ở chính những đổi thay ấy.