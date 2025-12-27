Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm tham mưu chiến lược

Hải Triều
Hải Triều
27/12/2025 05:00 GMT+7

Sáng 26.12, Ban Chính sách, chiến lược T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương Ban Chính sách, chiến lược T.Ư đã có những đóng góp quan trọng giúp Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, góp phần đưa đất nước đạt được những thành tựu phát triển KT-XH rất ấn tượng.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Ban Chính sách, chiến lược T.Ư luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm. Nhắc lại chỉ trong 1 năm qua, Tổng Bí thư đã có 3 cuộc làm việc trực tiếp với ban, ông Trần Cẩm Tú đề nghị ban nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện quyết liệt các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo.

Đổi mới tư duy chiến lược nâng cao hiệu quả tham mưu Chính trị - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ảnh: Hải Triều

Đồng thời, đề nghị Ban Chính sách, chiến lược T.Ư tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm tham mưu chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích dự báo, nhất là trước những xu hướng lớn của thế giới, kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về KT-XH; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý ban cần phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tổ chức, hướng dẫn, phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu mang tầm chiến lược; nâng cao chất lượng tổng kết các mô hình, điển hình; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn... Cùng đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết liên quan đến phạm vi nhiệm vụ được phân công, các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

