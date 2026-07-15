Đổi mới phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' theo hướng tác động xã hội rõ ràng

Sáng 15.7, tại tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029. Tham dự đại hội có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Ma Thế Hồng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Bước phát triển mới của tổ chức Hội sau khi hợp nhất tỉnh

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, đại diện đoàn chủ tịch khẳng định đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội sau khi hợp nhất tỉnh.

Báo cáo đánh giá, giai đoạn 2024 - 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra.

Đại biểu tham dự đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy thanh niên học tập, sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và tích cực tham gia chuyển đổi số.

Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tổ chức Hội trong tình hình mới.

Đoàn Chủ tịch đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát biểu tại đại hội, ông Ma Thế Hồng đánh giá, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giữ vai trò rất quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp thanh niên vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Ma Thế Hồng cho biết, qua báo cáo trình tại đại hội và thực tiễn phong trào, ông nhận thấy công tác hội và phong trào thanh niên của tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều dấu ấn nổi bật.

Ông Ma Thế Hồng phát biểu tại đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong đó, các cấp hội đã làm tốt vai trò là tổ chức xã hội tự nguyện của thanh niên, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và hướng mạnh về cơ sở.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Kim Quy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp bộ Hội hai tỉnh trước khi hợp nhất trong việc triển khai hiệu quả phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực vì cộng đồng.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Nguyễn Kim Quy, Đại hội lần thứ I diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh Tuyên Quang chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất, mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều tiềm năng về lịch sử, văn hóa, con người, nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế cửa khẩu và du lịch cộng đồng.

Những kết quả nổi bật của công tác Hội thời gian qua, nhất là phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", các hoạt động giáo dục truyền thống, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và chuyển đổi số đã tạo nền tảng quan trọng để tổ chức Hội bước vào nhiệm kỳ mới.

Anh Nguyễn Kim Quy tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhấn mạnh yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, anh Nguyễn Kim Quy cho rằng thanh niên cần không ngừng học tập, làm chủ khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực số, chủ động hội nhập quốc tế và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Anh Nguyễn Kim Quy đề nghị các cấp bộ Hội làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lan tỏa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", để lòng yêu nước được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo và phụng sự cộng đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội cần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần "Thanh niên Tuyên Quang làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo", triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Kim Quy cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" theo hướng thiết thực, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng; tiếp tục phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh biên giới và an ninh mạng.