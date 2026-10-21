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    Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam

    TTXVN
    TTXVN

    Chiều 20.10, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới".

    Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nêu rõ kết quả hội thảo sẽ góp phần cung cấp cơ sở khoa học phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, đồng thời cung cấp tư liệu có giá trị thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận, sự cần thiết, yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với việc đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; thực trạng phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bảo đảm hệ thống Mặt trận hoạt động thông suốt, không chồng chéo, không hành chính hóa, không làm thay, góp phần đổi mới tư duy, phong cách công tác trong giai đoạn mới.

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