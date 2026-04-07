Đổi mới tư duy phát triển

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đang đặt ra những đòi hỏi cao hơn, nhanh hơn và quyết liệt hơn về thể chế, về mô hình tăng trưởng, về chất lượng quản trị quốc gia, về năng lực phản ứng chính sách, về kỷ luật thực thi và nâng cao mức sống của nhân dân. Có thể nói, đây là cái nhìn toàn diện cho cả hành trình phát triển trong kỷ nguyên mới của VN để tiến tới trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 - cột mốc kỷ niệm 100 năm ngày lập quốc.

Nhìn lại, kinh tế VN đã có một nhiệm kỳ thành công khi giữ được sự vững vàng, ổn định và phát triển trước những cơn gió ngược từ thế giới dội vào. Thế nhưng để tăng trưởng 2 con số liên tục trong một thời gian dài trên chặng đường sắp tới, cần phải có một sự đột phá toàn diện, từ tư duy phát triển cho tới quá trình thực thi. Đơn cử như mô hình tăng trưởng, chúng ta nói nhiều đến tái cơ cấu mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, nhưng có lẽ chưa bao giờ mọi thứ được lượng hóa cụ thể như ở giai đoạn này, đó là cuộc chuyển đổi kép "xanh và số". Trong đó, nếu chuyển đổi xanh là theo đúng xu hướng toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, thì chuyển đổi số là thời cơ để một nước đang phát triển như VN bứt phá.

Tư duy phát triển mới cũng được lượng hóa cụ thể qua việc nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, cũng chính là nâng cao năng lực của bộ máy nhà nước trong việc hoạch định, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật một cách minh bạch, hiệu quả, liêm chính nhằm quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây là sự chuyển đổi từ mô hình "quản lý" hành chính sang "quản trị", lấy người dân làm trung tâm và huy động sự tham gia của toàn xã hội. Để thực hiện việc này, chúng ta đã tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sáp nhập các tỉnh thành trong năm bản lề 2025. Bộ Chính trị cũng xây dựng và ban hành một loạt nghị quyết nhằm tạo ra môi trường thông thoáng, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Nghĩa là mọi cái đã sẵn sàng và giờ đây chỉ có "chạy" và chạy thật nhanh, thật mượt, thật hiệu quả.

Và đích đến cuối cùng của tư duy phát triển mới chính là nâng cao chất lượng sống của người dân. Tại Hội nghị T.Ư 2, Tổng Bí thư cũng đã nhấn mạnh điều này. Theo đó, mọi chính sách, dự án và nguồn lực đầu tư đều phải hướng tới việc tạo ra giá trị thực chất cho người dân, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao phúc lợi xã hội và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân; đảm bảo thành quả tăng trưởng kinh tế phải được chia sẻ công bằng, tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng thuận xã hội và phát triển bền vững.

Có thể nói, chủ trương này được quán triệt, xuyên suốt trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng và Nhà nước suốt từ năm bản lề 2025 cho tới nay. Nó tạo ra một khí thế mới trong toàn xã hội, là giai đoạn mà mỗi người, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan đoàn thể, bộ ngành từ trung ương đến địa phương đều phải nỗ lực hết sức, cố gắng hết sức để đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

VN đang bước vào giai đoạn phát triển mới với động lực là khí thế mới, khát vọng thịnh vượng và thời cơ lịch sử.