Tiết kiệm xăng, nhìn từ điện

Ở thời điểm hiện tại, tiết kiệm xăng dầu đã được nhiều người, nhiều doanh nghiệp áp dụng triệt để nhằm chống đỡ với cú sốc giá do chiến sự Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2 kéo dài đến bây giờ vẫn chưa có hồi kết. Minh chứng rõ nhất là lượng xe cá nhân ngoài đường giảm rõ rệt, giờ cao điểm cũng bớt kẹt hơn; lượng khách đi xe buýt, metro tăng mạnh ở Hà Nội và TP.HCM; xu hướng chuyển sang xe điện mạnh mẽ ở cả phân khúc xe máy và ô tô. Doanh nghiệp thì càng quyết liệt bởi ở thời điểm hiện tại, tiết kiệm nhiên liệu là giải pháp mang tính sống còn, không đơn thuần chỉ là tối ưu chi phí, tăng lợi nhuận.

Thế nhưng không ai bảo đảm khi giá xăng dầu giảm nhiệt, những việc làm hôm nay vẫn tiếp tục được duy trì. Bởi đây không phải là lần đầu tiên chúng ta đối mặt với cú sốc giá nhiên liệu. Cách đây 3 năm, khi đại dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng, giá xăng dầu trong nước cũng leo lên đỉnh, nguồn cung thì phập phù. Trước tình hình đó, Chính phủ đã kêu gọi tiết kiệm xăng dầu và nhiều người, nhiều doanh nghiệp đã hưởng ứng. Thế nhưng khi bão qua đi, tâm lý "thả" lại tái diễn. Trong khi đó, chương trình tiết kiệm điện khởi động cùng giai đoạn này đã có những kết quả bước đầu. Câu hỏi đặt ra là vậy làm thế nào để tiết kiệm xăng cũng trở thành thói quen của người dân, trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp như với điện?

Nhìn lại có thể thấy, tiết kiệm điện đã được triển khai quyết liệt, căn cơ và khá bài bản. Đó là thời điểm đầu năm 2023, nguồn cung điện gặp nhiều thách thức trong khi nhu cầu tăng cao, Thủ tướng Chính phủ khi ấy đã ký Chỉ thị kêu gọi toàn dân tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. Không chỉ kêu gọi suông, cùng với đó là đồng loạt các hành động cụ thể, thiết thực được triển khai như hưởng ứng ngày trái đất tắt đèn, khuyến khích sử dụng điện mặt trời... Chương trình cũng đặt mục tiêu cụ thể mỗi năm toàn quốc phấn đấu tiết kiệm 2% tổng điện năng tiêu thụ; giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống dưới 6% năm 2025; giảm công suất phụ tải của hệ thống điện quốc gia. Cả nước phấn đấu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở và nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu; hết năm 2025 tất cả đèn đường sử dụng bóng LED. Và để chương trình thực sự đi vào cuộc sống, Chỉ thị còn yêu cầu đưa nội dung này vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, thi đua khen thưởng hằng năm với người lao động. Ở phía dưới, các cơ quan có thẩm quyền, Tập đoàn Điện lực VN... cũng ngay lập tức vào cuộc, từ tuyên truyền, kêu gọi, hỗ trợ giải pháp... Nhờ đó mà sau 3 năm triển khai, tiết kiệm điện đã trở thành thói quen của nhiều người dân, doanh nghiệp và bước đầu đã thu lại những kết quả rất đáng khích lệ.

Trở lại với tiết kiệm xăng dầu, chúng ta đều thấy tần suất các cú sốc ngày càng dày hơn, mức độ nghiêm trọng hơn, tác động sâu rộng hơn... Trên tất cả, xăng dầu là tài nguyên hữu hạn, ngay cả không có cú sốc bên ngoài thì cũng không thể sử dụng "xả láng" được. Chưa kể, ở thời điểm hiện tại chúng ta có nhiều thuận lợi để thực hiện như hệ thống giao thông công cộng tốt, VN đã chủ động được nguồn cung xe điện - trạm sạc và việc này còn giúp bảo vệ môi trường sống của chính mỗi chúng ta. Đặt trong tổng thể bức tranh đó, cần phát động tiết kiệm xăng dầu nói riêng, năng lượng nói chung như một quốc sách cho toàn dân thực hiện. Từ bị động sang chủ động, trở thành thói quen trong kỷ nguyên xanh mà VN đang tiến tới. Và giống như điện, tiết kiệm nhiên liệu cũng cần được đo lường bằng các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể.

Thúc đẩy tiết kiệm điện, xăng dầu và năng lượng nói chung từ ứng phó tình huống khó khăn trở thành kim chỉ nam trong lối sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp là chuyện cần thiết và cấp bách.