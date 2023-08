Đội Mỹ rời World Cup nữ 2023 khi bóng qua vạch vôi 1 mm

Hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu, đội tuyển nữ Mỹ và Thụy Điển bước vào loạt sút luân lưu để phân định tấm vé vào chơi trận tứ kết. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao trào khi 2 đội hòa nhau 4-4 sau 6 lượt đá. Trước đó, đội tuyển nữ Mỹ có 2 cơ hội để kết thúc trận đấu ở lượt đá thứ 4 và 5 nhưng lần lượt Megan Rapinoe và Sophia Smith đều thất bại.

Đến lượt đá thứ 7, đội tuyển nữ Mỹ dường như chết lặng khi Kelley O'Hara đưa bóng chạm cột dọc đi ra ngoài. Mọi hy vọng dồn lên thủ thành Alyssa Naeher và cô đã cản phá xuất sắc cú sút của Lina Hurtig. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR cùng sự hỗ trợ của công nghệ goal line, trọng tài chính xác định bóng đã qua vạch vôi. Bàn thắng được công nhận và đội tuyển nữ Thụy Điển đã “tiễn” Mỹ về nước với chiến thắng chung cuộc 5-4.

“Bất chấp một trận chiến khó khăn ở vòng 16 đội, Mỹ vẫn có trận đấu hay nhất tại giải đấu này. Trận thua diễn ra một cách đau lòng - một loạt sút luân lưu mà Thụy Điển đã chiến thắng 5-4.

Trong đó, quả phạt đền quyết định của Thụy Điển chỉ đưa bóng qua vạch vôi 1 mm dù thủ môn Alyssa Naeher đã nỗ lực hết sức để thực hiện thêm một pha cứu thua khó tin”, trang Fox Sports của Mỹ đánh giá sau trận.

Bóng qua vạch vôi với khoảng cách chỉ 1 mm FOX SPORTS

Thủ thành Alyssa Naeher đã rất cố gắng REUTERS

Bị loại từ vòng 16 đội là kết quả tệ nhất sau 9 lần góp mặt tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh của đội tuyển nữ Mỹ. Megan Rapinoe đã không kiềm được những giọt nước mắt khi đội nhà phải dừng chân. Đáng chú ý, cô là 1 trong 3 cầu thủ của đội tuyển nữ Mỹ đá hỏng phạt đền. Sau World Cup nữ 2023, tiền đạo 38 tuổi cũng chính thức giải nghệ.

Megan Rapinoe chia sẻ: "Đây là sự cân bằng cho khía cạnh đẹp đẽ của trận đấu. Tôi nghĩ nó có thể tàn nhẫn và đây không phải là ngày của chúng tôi. Tôi cảm thấy thật sự biết ơn và vui mừng. Nhưng nó như một trò đùa cho kết thúc của tôi. Tôi thích cống hiến cho đội tuyển nữ Mỹ, đó là một vinh dự to lớn.

Tôi luôn cố gắng chơi đúng cách và giải quyết mọi việc đúng cách. Nhưng có lẽ tôi đã không gặp may hôm nay”.

Megan Rapinoe đã kết thúc World Cup nữ 2023 bằng ký ức khó quên REUTERS

Trái ngược với sự thất vọng của các cầu thủ đội tuyển nữ Mỹ, thủ thành của đội tuyển nữ Thụy Điển, Zecira Musovic đã thi đấu xuất sắc khi thực hiện 11 pha cứu thua ở trận đấu đã qua. Màn trình diễn của thủ thành đang khoác áo Chelsea nhận rất được nhiều lời khen. Nhiều trang thống kê uy tín đánh giá Zecira Musovic là cầu thủ xuất sắc nhất trận cùng điểm 10 tuyệt đối.

Sau trận, cô phấn khích: “Tôi không biết phải nói gì ngoài việc vô cùng tự hào rằng chúng tôi đã kiên trì chống lại đội Mỹ. Họ cực kỳ mạnh mẽ, đã dồn ép chúng tôi trong suốt 120 phút. Thật may, chúng tôi chưa phải về nhà".

Thủ thành Zecira Musovic nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu REUTERS

HLV trưởng đội tuyển nữ Mỹ, Vlatko Andonovski, cũng thán phục trước những gì mà Zecira Musovic đã làm. HLV 46 tuổi đánh giá sự xuất sắc của cô là nguyên nhân chính khiến đội tuyển nữ Mỹ phải rời cuộc chơi.

Ông phát biểu: "Tôi nghĩ rằng cô ấy đã làm những điều không thể tin được tối nay. Cô ấy đã thực hiện một số pha cứu thua mà không nhiều thủ môn trên thế giới có thể làm được. Việc cô ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trận và có nhiều pha cứu thua là một trong những lý do chính, nếu không muốn nói là lý do duy nhất khiến chúng tôi thất bại. Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác khiến chúng tôi bị loại khỏi giải đấu".