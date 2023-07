Đối thủ sẽ tập trung chơi tấn công biên

Với dàn cầu thủ đồng đều, có nhiều ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài, chắc chắn đội tuyển nữ New Zealand sẽ chủ động kiểm soát bóng, dâng cao đội hình và pressing tầm cao với học trò HLV Mai Đức Chung. Xét về sự đồng đều và khả năng di chuyển khối, cự ly đội hình thì đội chủ nhà không bằng đội tuyển nữ Đức, nhưng sức mạnh, tốc độ, ưu thế thể hình - thể lực thì các cô gái New Zealand không thua kém đội á quân thế giới bao nhiêu. Đó là phong cách chơi bóng của những đội bóng đến từ khu vực châu Đại Dương. Họ sẽ áp sát, lợi dụng ưu thế về hình thể để tranh bóng và gây áp lực ngay phần sân của VN. Và khi giành được bóng thì các học trò của HLV Jitka Klimkova sẽ nhanh chóng tổ chức tấn công trực diện về phía khung thành của Kim Thanh.

FIFA khen ngợi đội tuyển nữ Việt Nam trên trang chủ trước thềm World Cup

Đội tuyển nữ VN tập luyện trong thời tiết buốt giá ở New Zealand VFF

Còn nếu như chủ động kiểm soát bóng từ phần sân nhà thì các cầu thủ New Zealand sẽ thực hiện những đường chuyền vượt tuyến lên cho các tiền đạo có thể hình tốt làm tường, phối hợp trung lộ trực tiếp hoặc nhả ra hành lang cánh để các hậu vệ biên, tiền vệ biên tạt bóng bổng vào trong cho các trung phong cao to dứt điểm. Khá nhiều những bàn thắng của đội tuyển nữ New Zealand đã đến theo kịch bản này.

Phong tỏa từ 2 biên và khai thác những khoảng trống

Đáng lo là trong những trận đấu gần đây nhất thì các bàn thua của đội tuyển nữ VN đều đến theo kịch bản này. 2 trận thua trước Philippines ở AFF Cup và SEA Games, 7 bàn thua trong trận giao hữu với đội tuyển nữ Pháp và gần nhất là 2 bàn thua trong trận gặp đội tuyển nữ Đức đều là những tình huống các hậu vệ VN thất thế trong những tình huống bóng bổng. Đó cũng là điều dễ hiểu khi tất cả các cầu thủ phòng ngự tốt nhất của đội tuyển nữ VN ở thời điểm hiện tại đều có chiều cao dưới 1,75 m. Người có được thể hình tốt nhất tương đương với đối thủ là Chương Thị Kiều thì lại vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Khán giả đến cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam ở buổi tập ngày 9.7 tại sân McLeen Park

Những cái tên như Diễm My, Trần Thị Thu, Thúy Nga có thể đeo bám, cản phá rất tốt, nhưng khả năng tranh chấp trên không thì lại hạn chế do chiều cao thấp. Trong trận đấu với đội tuyển nữ Đức, HLV Mai Đức Chung đã có giải pháp tương đối tốt là xoay đội hình về 5-4-1, tận dụng khả năng đeo bám nhanh nhẹn của các trung vệ, các hậu vệ biên như Thu Thảo, Hoàng Loan, Mỹ Anh được quán triệt áp sát thật nhanh các cầu thủ tấn công biên của đối thủ để ngăn chặn những quả tạt sớm. Ngay cả những cầu thủ tấn công biên tốt như Thanh Nhã, Bích Thùy, Tuyết Dung đều phải tích cực lùi về tranh bóng 1, hỗ trợ bóng 2 một cách tập trung và hiệu quả nhất.

Việt kiều nhí tại New Zealand đến sân tập cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam

Cả hai đối thủ đã sẵn sàng Ngày 9.7, đội tuyển nữ New Zealand có buổi tập thứ 2 trên sân McLeen Park. HLV Jitka Klimkova cho các học trò tập chiến thuật với các bài tấn công từ 2 cánh. HLV sinh năm 1974 này yêu cầu các tiền vệ và tiền đạo phải chịu khó sút xa. Theo lý giải của HLV Jitka: "Chúng tôi sẽ chơi kiểm soát và dùng tốc độ để ghi bàn. Nếu thắng đội nữ VN, đội New Zealand sẽ có động lực lớn trước khi bước vào World Cup".

Còn đội tuyển nữ VN cũng trong chiều 9.7 tiếp tục rèn quân dưới thời tiết khắc nghiệt tại Napier. Trời mưa lớn càng khiến cho không khí lạnh hơn. Vì tập luyện trong thời tiết buốt giá nên đội tuyển nữ VN khởi động rất kỹ lưỡng để làm nóng cơ thể. Ban huấn luyện cũng đẩy nhanh tiến độ buổi tập để đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ. Sáng nay (10.7), HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ nữ sẽ họp bàn chiến thuật để chuẩn bị gặp đội tuyển nữ New Zealand trên sân McLean Park. Điều khiển trận đấu là trọng tài nữ Rebecca Durcao (Úc). Hai trợ lý trọng tài đến từ Tahiti và Quần đảo Solomon. Trọng tài thứ 4 người New Zealand. Trận đấu sẽ được trực tiếp trên VTVCab, kênh YouTube và Fanpage của VFF. Thanh Niên sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu trên thethao.thanhnien.vn. Hạnh An - Nghi Thạo

Để hạn chế điểm yếu hình thể, đội tuyển nữ VN phải cố gắng phòng ngự tốt từ xa, đặc biệt là 2 biên. Và nếu như tuyến phòng ngự từ biên đã thủng thì các trung vệ phải sẵn sàng tranh chấp bóng với đối thủ. Không thắng được trong những tình huống không chiến thì chủ động gây áp lực với đối thủ trên không, và các vệ tinh xung quanh phải sẵn sàng để hỗ trợ bọc lót những khoảng trống quan trọng.

Đây sẽ là một trận đấu khó khăn của Huỳnh Như và các đồng đội. Nhưng "lửa thử vàng, gian nan thử sức", những đối thủ thực sự của đội tuyển nữ VN tại World Cup như Mỹ, Hà Lan còn khó hơn rất nhiều. Các cầu thủ hãy bước vào sân với tư tưởng thoải mái, khi cái đầu thanh thoát thì chúng ta sẽ có được rất nhiều bài học hay. Điều quan trọng nhất là thi đấu quyết tâm nhưng phải thực sự tỉnh táo để tránh chấn thương.