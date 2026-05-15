Đối phó lực lượng chức năng, Saigon Square lắp cả hệ thống báo động

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM vừa có báo cáo nhanh về công tác triển khai thực hiện chỉ đạo khẩn của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện hỏa tốc số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, TP.HCM với đặc thù là địa bàn có mật độ dân cư đông, tập trung lượng lớn khách du lịch, Đội QLTT số 4 đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các chợ, trung tâm thương mại.

Tại khu vực chợ Bến Thành và Saigon Square, Đội QLTT số 4 tiến hành kiểm tra đột xuất các quầy bán đồng hồ, túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tuy nhiên, ngay khi các đoàn kiểm tra xuất hiện, hệ thống loa nội bộ và bộ đàm tại trung tâm thương mại Saigon Square lập tức được kích hoạt để cảnh báo, nhiều gian hàng nhanh chóng đóng cửa nhằm né tránh kiểm tra của lực lượng chức năng.

Mặc dù các tiểu thương tại đây đã ngay lập tức đóng cửa sau khi được báo động để đối phó với lực lượng chức năng nhưng qua ban đầu, Đội QLTT số 4 đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, đồng hồ, mắt kính, túi xách, vali, các mặt hàng thời trang… có dấu hiệu vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam. Các sản phẩm vi phạm được bày bán công khai nhưng có bao bì kém chất lượng, đường may lỗi, logo nhòe và giá bán thấp bất thường.

Một số người tiêu dùng và khách du lịch, dù biết là hàng giả nhưng vẫn mua vì giá rẻ hoặc muốn sở hữu sản phẩm "giống hàng hiệu" mà không đủ khả năng tài chính ẢNH: QLTT CUNG CẤP

Tại chợ Bến Thành, các đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 4 đã lập biên bản và thu giữ hàng trăm sản phẩm đồng hồ, túi xách, mắt kính có dấu hiệu giả nhãn hiệu để tiếp tục điều tra làm rõ. Thống kê nhanh trong hơn 1 tuần qua, đội QLTT số 4 đã kiểm tra và xử lý 49 vụ việc vi phạm, với nhiều hành vi vi phạm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu... Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đội đã thực hiện tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, góp phần ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái dù đã bị truy quét thường xuyên nhưng vẫn tồn tại trên địa bàn, do một số nguyên nhân chính như nhu cầu từ một số người tiêu dùng và khách du lịch, dù biết là hàng giả nhưng vẫn mua vì giá rẻ hoặc muốn sở hữu sản phẩm "giống hàng hiệu" mà không đủ khả năng tài chính; lợi nhuận từ hàng giả rất cao nên tiểu thương chấp nhận rủi ro. Ngoài ra, nguồn cung hàng giả thường tinh vi, phân phối qua nhiều khâu trung gian, gây khó khăn cho việc truy vết, triệt phá. Mức xử phạt hiện hành cũng chưa đủ sức răn đe, nhiều tiểu thương xem tiền phạt như một phần "chi phí kinh doanh" nên họ sẵn sàng đóng phạt và tiếp tục mua bán.