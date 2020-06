10 điểm mới dự thảo Luật Giao thông đường bộ: Thêm GPLX A0, mở đèn xe máy cả ngày

1. Xe máy, xe đạp điện phải bật đèn ban ngày

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi quy định, trong suốt cả ngày, xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông phải bật sáng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc phải bật sáng ít nhất một đèn chiếu sáng gần phía trước và một đèn đỏ phía sau.

2. Cấm sử dụng điện thoại khi lái xe

3. Ngồi ghế sau cũng phải thắt dây an toàn

Theo dự thảo, lái xe và người được chở khi ngồi trên xe ô tô phải thắt dây an toàn tại những vị trí có trang bị dây an toàn, quy định cũ chỉ lái xe và người ngồi hàng ghế trước thắt dây an toàn.