Về quê ăn Tết: Không cài dây an toàn; tài xế, người ngồi bị phạt cả triệu

Khoảng tháng 3.2019, CSGT TP.HCM đã ra quân xử phạt tài xế, người ngồi sau nếu ngồi trên xe ô tô tại vị trí có trang bị dây an toàn mà không cài dây an toàn (phạt theo Nghị định 46/2016). Tuy nhiên, trong thời gian đầu ra quân, CSGT chỉ lập biên bản đối với các trường hợp lái xe không cài dây an toàn, hiếm khi phạt người ngồi ở hàng ghế sau trên xe.

Tuy nhiên, theo Nghị định 100 có hiệu lực từ 1.1.2020, tài xế chở người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng. Ví dụ, lái xe khách, taxi khi chở khách ngồi sau mà khách không cài dây an toàn thì tài xế sẽ bị phạt (điểm q, khoản 3, điều 5).

Ngoài ra, người được chở trên xe ô tô không cài dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy cũng bị phạt từ 300.000 – 500.000 đồng (khoản 5, điều 11). Có nghĩa là khi khách ngồi sau không cài dây an toàn, cả tài xế và người ngồi sau không cài đều bị lập biên bản.

Trước đó, nếu chở người ngồi sau không cài dây an toàn, cả tài xế và người không cài dây chỉ bị phạt 100.000 – 200.000 đồng. Như vậy, mức phạt mới đã tăng gấp 5 lần so với mức cũ.

Trên nhiều xe khách, dây an toàn được vắt ra sau ghế cho gọn thay vì cài khi ngồi xe Ảnh: Vũ Phượng

Nhiều người cũng thắc mắc đi xe buýt không có dây an toàn thì cài như thế nào, một CSGT giải thích: Lỗi không cài dây an toàn chỉ được xử phạt với 2 điều kiện: xe đang chạy và ngồi tại vị trí có trang bị dây an toàn mà không cài.

Dây an toàn có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng cho người ngồi. Dây an toàn có tác dụng giữ cho mình không bị văng khỏi ghế, lao về phía trước khi xe bị dừng lại đột ngột.

“Khi có tai nạn giao thông mà người điều khiển không cài dây an toàn thì hậu quả để lại sẽ rất nghiêm trọng, có thể bị đa chấn thương, văng ra khỏi xe, tỉ lệ thương tật cao so với những người thắt dây an toàn theo quy định”, đại diện Phòng PC08 cho hay.