Ăn chay theo quan niệm của Phật giáo nguyên thủy

Các đầu sách do GS biên soạn đã xuất bản về khoa học tâm thức và tôn giáo như Ngũ giới đạo thành người; Ngũ giới theo Giáo sư, sinh tại An Giang, hiện sinh sống tại TP.HCM. Giáo sư được biết đến là một nhà khoa học trên 20 năm kinh nghiệm về Kỹ thuật Điện tử, xuất bản rất nhiều tài liệu chuyên ngành, cộng với niềm đam mê vô tận về việc khám phá những tiềm năng ẩn chứa trong sự sống, kết hợp cùng động lực cảm ứng phát khởi từ nhận thức của nội tại...Những thành tựu nghiên cứu của GS phát minh ra ngành khoa học mới có tên gọi là Khoa học Tâm Thức dựa trên nền tảng kết hợp hài hoà những tinh hoa của tri thức Đông và Tây phương về các lĩnh vực: Khoa học, Tôn Giáo, Tâm linh nhằm vào ý hướng chính là kết hợp cùng cộng đồng tạo nên cầu nối tri thức phối kết giữa Khoa học-Tôn Giáo-Tâm linh .Các đầu sách do GS biên soạn đã xuất bản về khoa học tâm thức và tôn giáo như Ngũ giới đạo thành người; Ngũ giới theo góc nhìn khoa học; Phạm võng kinh tinh giải (NXB Tổng hợp Đà Nẵng).